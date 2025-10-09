Addio doppio mento e rughe su collo e décolleté, con la crema rassodante in sconto che agisce come un lifting ma senza chirurgia

iStock Addio doppio mente e rughe sul collo con la crema effetto lifting

I segni dell’età possono manifestarsi in tanti modi diversi, soprattutto a livello di tonicità della pelle, e in modo particolare sul nostro viso, il punto maggiormente esposto del nostro corpo e che per primo, insieme ai capelli, mette in luce quei piccoli cambiamenti fisiologici che fanno parte dell’età. Come la comparsa del doppio mento o delle rughe sul collo, che possono avere diverse cause, ma che si possono alleviare e riportare a una condizione ottimale grazie a dei prodotti mirati, come una crema rassodante per collo e décolleté che tonifica la pelle e che dona al viso un aspetto immediatamente più giovane, e senza nessun ritocco.

La crema rassodante Lift & Firm di ZhuGuaCo, i benefici

Si tratta della crema liftante collo Lift & Firm di ZhuGuaCo, un prodotto sapientemente formulato per migliorare la cura del collo, ma anche del doppio mento e del décolleté. Una formulazione arricchita con Acetil esapeptide-8 (AH-8), Ceramidi e Allantoina, che agiscono in sinergia per levigare le linee sottili, rassodare la pelle e idratare in profondità la cute, donandole fin dalle prime applicazioni un aspetto giovane e tonico.

Una formulazione che contiene anche niacinamide, collagene, caffeina e retinolo, che aumenta l’efficacia antiossidante e idratante della crema di oltre il 40%.

Come agisce la crema rassodante ad azione liftante

Una crema rassodante per il collo che idrata a fondo la pelle e che garantisce una cura a lunga durata, riducendo drasticamente la comparsa delle linee del collo, note come colane di venere, e agendo a prevenzione della formazione delle stesse e delle rughe, sollevando anche la pelle cadente e offrendo benefici anti-età visibili fin dai primissimi utilizzi. Una crema rassodante a rapido assorbimento che agisce mettendo un fermo all’orologio biologico della pelle, rassodandola e tonificandola, sia al tatto che alla vista, garantendole un aspetto ringiovanito e sano.

Un prodotto formulato con la tecnologia di emulsione bifasica, utile per aumentare la finezza della texture della crema rassodante del 50%, in modo che si sciolga istantaneamente in acqua e non sia appiccicosa sul viso.

Un massaggio anti age

Ma che è anche dotata di un innovativo massaggiatore a rulli a 360°, che durante l’applicazione migliora l’assorbimento della crema, stimolando la circolazione e offrendovi un’esperienza rinfrescante grazie alla presenza di aloe vera, piacevolissima sulla pelle e simile a un trattamento che potreste ricevere in una spa, ma tutto comodamente a casa vostra. Un massaggio da eseguire dalle clavicole al collo per favorirne l’assorbimento della crema e dalle orecchie verso il collo per rilassarlo. Ripetendo l’operazione sulle rughe più marcate e permettendovi di ottenere un collo e un décolleté sempre più radioso e compatto, liberandovi anche del doppio mento.

Una crema rassodante viso che è adatta a tutte le tipologie di pelle, utile per rimpolpare la cute, riducendo la comparsa di rughe e discromie, sollevando la pelle rilassata e tonificandola con un effetto lifting naturale e ottenendo risultati visibili in sole 4 settimane.

Insomma, questa crema rassodante è davvero l’investimento giusto da fare adesso per garantirsi una pelle tonica e dall’aspetto ringiovanito in poche mosse, un massaggio che migliora l’aspetto di collo e décolleté, eliminando il doppio mento e donandovi un viso più giovane e radioso.

