Creme, sieri e maschere miracolose: su Amazon ora trovi i prodotti skincare virali scontatissimi!

Valentina Vanzini

Pubblicato: 23 Settembre 2025 09:02

Creme antirughe, sieri e maschere: tutti i prodotti virali su TikTok per la skincare scontati sino al 60%
iStock Photos
Skincare: creme e sieri in offerta su Amazon

Creme antirughe, sieri miracolosi e maschere rimpolpanti: i prodotti virali di skincare sono arrivati su Amazon e ora sono super scontati. Approvati da influencer e utenti di TikTok, questi prodotti non solo funzionano, ma ora costano anche pochissimo! L’occasione perfetta per provarli e…amarli.

Creme e sieri virali in offerta su Amazon oggi 23 settembre 2025

Sieri

Viralissimo e capace di conquistare il cuore di centinaia di influencer, il siero spray al tartufo bianco è un must. Oggi lo trovi scontato su Amazon a 16 euro e ti porti a casa un bestseller per una skincare coreana e di lusso. Questo prodotto infatti contiene estratto di tartufo bianco, semi di chia e niacinamide per migliorare l’elasticità della pelle e renderla super luminosa. I video sui social sono tantissimi: è arrivato il momento di provarlo!

Offerta
d'Alba Siero First Spray Serum al Tartufo Bianco Italiano
d'Alba Siero First Spray Serum al Tartufo Bianco Italiano
    28,00 EUR −32% 18,99 EUR Amazon Prime
    Acquista su Amazon

    Funziona, costa poco ed è diventato virale: si tratta del siero viso Revitalift Filler di L’Oréal. Ad azione rimpolpante e antirughe, rende la pelle subito più levigata ed elastica. In una sola settimana migliora l’ovale del viso, bastano due o tre gocce da applicare ogni giorno sulla pelle detersa, senza dimenticare il collo e décollete.

    Offerta
    L'Oréal Paris Siero Viso Revitalift Filler
    L'Oréal Paris Siero Viso Revitalift Filler
      18,90 EUR −3% 18,39 EUR Amazon Prime
      Acquista su Amazon

      Fra i sieri al retinolo che quest’anno hanno spopolato su TikTok e Instagram c’è quello di CeraVe, definito da molti “miracoloso”. Questo siero infatti leviga la grana della pelle, rispettando la sua barriera protettiva, riduce macchie e rughe, minimizzando i pori. Tutto grazie ad una formula con retinolo e radice di liquirizia che lascia la pelle luminosa, uniforme e morbida. Con lo sconto lo paghi solo 12 euro: un vero affare!

      Offerta
      CeraVe Siero Anti-Segni con Retinolo
      CeraVe Siero Anti-Segni con Retinolo
        21,50 EUR −5% 20,40 EUR Amazon Prime
        Acquista su Amazon

        Non poteva mancare in questi giorni di offerte dedicate alla skincare il siero alla vitamina C. Il più iconico è quello di Garnier, testato da influencer e creators su TikTok. Su Amazon lo trovi scontato del 25% e lo paghi solamente 10 euro. Anti-macchie, illuminante e uniformante, questo siero è perfetto anche per le pelli sensibili. In soli tre giorni rende la pelle più luminosa, riducendo le macchie scure. Tutto grazie ad una formulazione che contiene niacinamide per uniformare l’incarnato e acido salicilico utile per esfoliare e per stimolare al massimo il rinnovo cellulare.

        Offerta
        Garnier Siero Viso Anti-Macchie
        Garnier Siero Viso Anti-Macchie
          13,99 EUR −22% 10,90 EUR Amazon Prime
          Acquista su Amazon

          Voglia di portare con te il colorito dell’estate anche in autunno? La soluzione arriva da TikTok dove è diventato viralissimo il siero di Collistar Gocce Magiche. Un siero idratante e anti-età con un potere autoabbronzante. Bastano pochissime gocce per idratare il viso al meglio e regalargli un colorito favoloso proprio come se avessi trascorso una giornata al mare!

          Offerta
          Collistar Gocce Magiche Viso
          Collistar Gocce Magiche Viso
            37,00 EUR −35% 24,00 EUR Amazon Prime
            Acquista su Amazon

            Creme viso

            La crema viso più virale di TikTok è senza dubbio lei: la crema Cetaphil. Da usare non solo sul viso, ma anche sul corpo. Scontata del 30% su Amazon, aiuta a riparare la barriera cutanea in una sola settimana, re-idrata la pelle danneggiata (anche con psoriasi o rosacea), ripristina il film idrolipidico cutaneo e diminuisce la perdita d’acqua transepidermica

            Offerta
            Cetaphil Crema Idratante Viso e Corpo
            Cetaphil Crema Idratante Viso e Corpo
              26,30 EUR −41% 15,49 EUR Amazon Prime
              Acquista su Amazon

              Super sconto anche per Revitalift Filler la crema viso di L’Oréal Paris anti-età e con effetto rivolumizzante. Perfetta per le pelli mature, questa crema ripristina i volumi del viso, riempie le rughe e dona una idratazione intensa. La pelle appare da subito più rimpolpata e soda, con un effetto fresco che dura sino a 48 ore. La formula infatti è arricchita con un complesso di tre tipi di acido ialuronico (Macro, Micro e Micro Epidermico), perfetti per donare un’idratazione a più livelli.

              Offerta
              L'Oréal Paris Crema Viso Giorno Revitalift Filler
              L'Oréal Paris Crema Viso Giorno Revitalift Filler
                18,99 EUR −20% 15,19 EUR Amazon Prime
                Acquista su Amazon

                Sconto del 36% e coupon con sconto del 25% per la crema Neutrogena Hydro Boost Acqua Gel. Un prodotto in gel, idratante e leggero, con aminoacidi e acido ialuronico, perfetto per rinforzare la barriera cutanea e donare elasticità. La texture è leggera e ad assorbimento rapido, non comedogenica e senza olio, indicata per pelli sensibili, miste e a tendenza acneica.

                Offerta
                Neutrogena Hydro Boost Acqua Gel
                Neutrogena Hydro Boost Acqua Gel
                  20,99 EUR −12% 18,48 EUR Amazon Prime
                  Acquista su Amazon

                  Scorrendo i video sui social avrai sicuramente sentito parlare della crema Mixa. Con urea e niacinamide, questa crema idratante stimola il rinnovamento cellulare ed è altamente concentrata. Puoi usarla non solo per il viso, ma anche per le mani e per il corpo, nutrendo intensamente la pelle secca e ruvida. In più protegge dalle irritazioni cutanee e allevia la sensazione di tensione che spesso proviamo quando ci sono sbalzi di temperatura come in autunno.

                  Offerta
                  Mixa Urea crema rigenerante
                  Mixa Urea crema rigenerante
                    12,17 EUR −6% 11,46 EUR Amazon Prime
                    Acquista su Amazon

                    Anche in autunno è importante utilizzare la protezione solare. Le influncer ne parlano spesso su TikTok, consigliando una crema viso rivoluzionaria. Si tratta della Crema d’Alba tone-up Waterfull SPF50+ che unisce il potere di una protezione solare con quella di una crema viso. Lascia la pelle idratata e protetta, grazie alla presenza della vitamina E.

                    d'Alba Crema solare tone-up Waterfull SPF50+
                    d'Alba Crema solare tone-up Waterfull SPF50+
                      21,99 EUR Amazon Prime
                      Acquista su Amazon

                      Maschere

                      Chiudono la selezione dei prodotti skincare virali su TikTok le maschere che su Amazon sono scontatissime. Partiamo dalla Collagen Night Wrapping Mask, scontata addirittura del 63%. Da usare la notte, potenzia l’elasticità della pelle e regala un incarnato luminoso, idratando profondamente. Vai a dormire la sera e ti risvegli la mattina con la pelle tonica e liscia.

                      Offerta
                      Collagen Night Wrapping Mask
                      Collagen Night Wrapping Mask
                        15,99 EUR −63% 5,99 EUR Amazon Prime
                        Acquista su Amazon

                        Offerta super conveniente pure per la Biodance Bio-Collagen Real Deep Mask, una maschera al collagene virale sui social che riduce le rughe e rassoda la pelle, affinando i pori. Il pacco da 4 dura a lungo ed è comodissimo. Super approvato!

                        Offerta
                        Biodance Bio-Collagen Real Deep Mask
                        Biodance Bio-Collagen Real Deep Mask
                          34,99 EUR −29% 24,95 EUR Amazon Prime
                          Acquista su Amazon

                          Trovi scontate questa settimana pure le maschere Hydra Bomb di Garnier. Il pack che costa 21 euro contiene due maschere viso Hydra Bomb e due maschere contorno occhi Cryo Jelly. In tessuto biodegradabile, le maschere agiscono come un impacco, rimpolpando la pelle del viso in soli 15 minuti.

                          Offerta
                          Garnier SkinActive Hydra Bomb Maschera Viso in Tessuto
                          Garnier SkinActive Hydra Bomb Maschera Viso in Tessuto
                            23,02 EUR −6% 21,69 EUR
                            Acquista su Amazon

                            Da provare pure la maschera peel off al collagene che trovi a meno di 8 euro su Amazon. Arricchita con collagene idrolizzato, penetra in profondità, aumentando l’elasticità della pelle e minimizzando le rughe.

                            Offerta
                            Collagen Night Wrapping Mask
                            Collagen Night Wrapping Mask
                              8,99 EUR −11% 7,99 EUR Amazon Prime
                              Acquista su Amazon

                              Chiudiamo con un prodotto skincare diventato ormai un cult. Un calendario dell’avvento con 12 maschere – da regalare e regalarsi – non solo per il viso, ma anche per i capelli e il corpo. Detox, antirughe o illuminanti: in questo pack troverai tantissime maschere da provare per coccolarti giorno dopo giorno come meriti.

                              Offerta
                              Calendario Avvento 12 Giorni Maschere Viso, Corpo e Capelli
                              Calendario Avvento 12 Giorni Maschere Viso, Corpo e Capelli
                                22,48 EUR −15% 19,03 EUR Amazon Prime
                                Acquista su Amazon

