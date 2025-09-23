Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

iStock Photos Skincare: creme e sieri in offerta su Amazon

Creme antirughe, sieri miracolosi e maschere rimpolpanti: i prodotti virali di skincare sono arrivati su Amazon e ora sono super scontati. Approvati da influencer e utenti di TikTok, questi prodotti non solo funzionano, ma ora costano anche pochissimo! L’occasione perfetta per provarli e…amarli.

Creme e sieri virali in offerta su Amazon oggi 23 settembre 2025

Sieri

Viralissimo e capace di conquistare il cuore di centinaia di influencer, il siero spray al tartufo bianco è un must. Oggi lo trovi scontato su Amazon a 16 euro e ti porti a casa un bestseller per una skincare coreana e di lusso. Questo prodotto infatti contiene estratto di tartufo bianco, semi di chia e niacinamide per migliorare l’elasticità della pelle e renderla super luminosa. I video sui social sono tantissimi: è arrivato il momento di provarlo!

Funziona, costa poco ed è diventato virale: si tratta del siero viso Revitalift Filler di L’Oréal. Ad azione rimpolpante e antirughe, rende la pelle subito più levigata ed elastica. In una sola settimana migliora l’ovale del viso, bastano due o tre gocce da applicare ogni giorno sulla pelle detersa, senza dimenticare il collo e décollete.

Fra i sieri al retinolo che quest’anno hanno spopolato su TikTok e Instagram c’è quello di CeraVe, definito da molti “miracoloso”. Questo siero infatti leviga la grana della pelle, rispettando la sua barriera protettiva, riduce macchie e rughe, minimizzando i pori. Tutto grazie ad una formula con retinolo e radice di liquirizia che lascia la pelle luminosa, uniforme e morbida. Con lo sconto lo paghi solo 12 euro: un vero affare!

Non poteva mancare in questi giorni di offerte dedicate alla skincare il siero alla vitamina C. Il più iconico è quello di Garnier, testato da influencer e creators su TikTok. Su Amazon lo trovi scontato del 25% e lo paghi solamente 10 euro. Anti-macchie, illuminante e uniformante, questo siero è perfetto anche per le pelli sensibili. In soli tre giorni rende la pelle più luminosa, riducendo le macchie scure. Tutto grazie ad una formulazione che contiene niacinamide per uniformare l’incarnato e acido salicilico utile per esfoliare e per stimolare al massimo il rinnovo cellulare.

Voglia di portare con te il colorito dell’estate anche in autunno? La soluzione arriva da TikTok dove è diventato viralissimo il siero di Collistar Gocce Magiche. Un siero idratante e anti-età con un potere autoabbronzante. Bastano pochissime gocce per idratare il viso al meglio e regalargli un colorito favoloso proprio come se avessi trascorso una giornata al mare!

Creme viso

La crema viso più virale di TikTok è senza dubbio lei: la crema Cetaphil. Da usare non solo sul viso, ma anche sul corpo. Scontata del 30% su Amazon, aiuta a riparare la barriera cutanea in una sola settimana, re-idrata la pelle danneggiata (anche con psoriasi o rosacea), ripristina il film idrolipidico cutaneo e diminuisce la perdita d’acqua transepidermica

Super sconto anche per Revitalift Filler la crema viso di L’Oréal Paris anti-età e con effetto rivolumizzante. Perfetta per le pelli mature, questa crema ripristina i volumi del viso, riempie le rughe e dona una idratazione intensa. La pelle appare da subito più rimpolpata e soda, con un effetto fresco che dura sino a 48 ore. La formula infatti è arricchita con un complesso di tre tipi di acido ialuronico (Macro, Micro e Micro Epidermico), perfetti per donare un’idratazione a più livelli.

Sconto del 36% e coupon con sconto del 25% per la crema Neutrogena Hydro Boost Acqua Gel. Un prodotto in gel, idratante e leggero, con aminoacidi e acido ialuronico, perfetto per rinforzare la barriera cutanea e donare elasticità. La texture è leggera e ad assorbimento rapido, non comedogenica e senza olio, indicata per pelli sensibili, miste e a tendenza acneica.

Scorrendo i video sui social avrai sicuramente sentito parlare della crema Mixa. Con urea e niacinamide, questa crema idratante stimola il rinnovamento cellulare ed è altamente concentrata. Puoi usarla non solo per il viso, ma anche per le mani e per il corpo, nutrendo intensamente la pelle secca e ruvida. In più protegge dalle irritazioni cutanee e allevia la sensazione di tensione che spesso proviamo quando ci sono sbalzi di temperatura come in autunno.

Anche in autunno è importante utilizzare la protezione solare. Le influncer ne parlano spesso su TikTok, consigliando una crema viso rivoluzionaria. Si tratta della Crema d’Alba tone-up Waterfull SPF50+ che unisce il potere di una protezione solare con quella di una crema viso. Lascia la pelle idratata e protetta, grazie alla presenza della vitamina E.

Maschere

Chiudono la selezione dei prodotti skincare virali su TikTok le maschere che su Amazon sono scontatissime. Partiamo dalla Collagen Night Wrapping Mask, scontata addirittura del 63%. Da usare la notte, potenzia l’elasticità della pelle e regala un incarnato luminoso, idratando profondamente. Vai a dormire la sera e ti risvegli la mattina con la pelle tonica e liscia.

Offerta super conveniente pure per la Biodance Bio-Collagen Real Deep Mask, una maschera al collagene virale sui social che riduce le rughe e rassoda la pelle, affinando i pori. Il pacco da 4 dura a lungo ed è comodissimo. Super approvato!

Trovi scontate questa settimana pure le maschere Hydra Bomb di Garnier. Il pack che costa 21 euro contiene due maschere viso Hydra Bomb e due maschere contorno occhi Cryo Jelly. In tessuto biodegradabile, le maschere agiscono come un impacco, rimpolpando la pelle del viso in soli 15 minuti.

Da provare pure la maschera peel off al collagene che trovi a meno di 8 euro su Amazon. Arricchita con collagene idrolizzato, penetra in profondità, aumentando l’elasticità della pelle e minimizzando le rughe.

Chiudiamo con un prodotto skincare diventato ormai un cult. Un calendario dell’avvento con 12 maschere – da regalare e regalarsi – non solo per il viso, ma anche per i capelli e il corpo. Detox, antirughe o illuminanti: in questo pack troverai tantissime maschere da provare per coccolarti giorno dopo giorno come meriti.

