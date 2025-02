La crema viso e corpo più venduta è il boost di idratazione che stavi cercando

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

Fonte: iStock La crema viso e copo che devi avere anche tu è su Amazon

Che la pelle abbia bisogno di attenzioni e di azioni mirate a seconda della stagione è cosa nota, o almeno dovrebbe esserlo. Dopo tutto basta poco per accorgersi dei suoi cambiamenti e delle sue necessità. E di cosa ha bisogno la pelle in inverno? Beh, senza dubbio di un boost di idratazione che le permetta di affrontare la stagione e le sue condizioni climatiche al massimo e sempre in perfetta salute. E per farlo nel modo giusto ci vogliono i prodotti giusti, come una crema viso e corpo che, oltre a essere la più venduta su Amazon è anche un vero concentrato di ingredienti utili alle pelle e al suo benessere.

Cetaphil La crema viso e corpo più amata

La crema viso e corpo più venduta

Un prodotto must have per l’inverno, che agisce a riparazione della cute e che la protegge a 360°. Si tratta della crema viso e corpo di Catephil, l’alleato low cost ma dai grandissimi benefici per la vostra pelle.

Una crema perfetta per affrontare con il giusto sprint questo inverno ma anche i mesi che verranno, perché la crema viso e corpo di Catephil va bene sempre e dovrebbe essere un prodotto immancabile tra i vostri must di bellezza.

Una crema che aiuta a riparare la naturale barriera cutanea in una sola settimana, garantendovi un sollievo immediato fin dalla prima applicazione e che dura nel tempo. Un prodotto privo di profumazione, non comedogenico e che vanta un’elevata tollerabilità, adattandosi alle esigenze di ogni tipologia di cute.

I benefici della crema

Una crema che contiene niacinamide, pantenolo e glicerina, tre attivi dalle elevate proprietà idratanti e lenitive, che agiscono in modo mirato anche in caso di rossore e di escoriazioni sulla cute, regalando massimo benessere e una sensazione di sollievo istantaneo. Ma anche una crema viso corpo che agisce a nutrimento delle zone in cui la pelle risulta più ruvida, come quella dei talloni o dei gomiti per esempio, e che grazie alla presenza di olio di mandorle dolci le aiuta ad ammorbidirsi con un’azione gentile e naturale. E con un effetto che dura fino a 48 ore.

Tra le altre proprietà uniche di questa crema viso e corpo di Cetaphil, poi, è importante dire che oltre a idratare rapidamente la cute, la crema è in grado di diminuire la perdita di acqua transepidermica della stessa, andando anche a ripristinare il corretto film idrolipidico cutaneo. Un prodotto che quindi è super consigliato per chi la pelle secca o molto secca, ma anche per chi ha un’eccessiva sensibilità della stessa o per chi ha la cute danneggiata da disturbi cutanei come la psoriasi, la rosacea ed eczema.

Cetaphil L'alleato per la pelle da avere ora

Come si utilizza la crema viso e corpo di Cetaphil

Una crema viso e corpo adatta sia a lei che a lui, (per esempio post rasatura) e che oltre a essere efficacissima è anche facile da usare.

Vi basterà applicare la crema come fareste normalmente con una qualsiasi altra lozione viso o corpo, sulla pelle asciutta e post detersione, massaggiando il prodotto in modo delicato fino al suo completo assorbimento e garantendo alla pelle un boost di idratazione e protezione per tutto l’arco della giornata e oltre. Come dire, non vi resta che provala e fare del bene alla vostra pelle e alla sua bellezza.

