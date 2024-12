Creme idratanti per la pelle secca. Quelle consigliate dagli esperti costano meno di 20 euro

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: iStock Photos Crema idratante pelle secca

Sia d’estate che d’inverno, la sensazione di cute tesa e che si desquama può rivelarsi un grave problema. Le creme idratanti per pelle secca possono essere una soluzione, ma è importante scegliere quelle giuste.

Abbiamo chiesto consiglio all’esperta per trovare i prodotti migliori, perfetti per idratare e nutrire la pelle, e renderla morbidissima già dalle prime applicazioni.

Qual è la crema migliore per la pelle secca

“Per scegliere la crema idratante per la pelle secca puntiamo su ingredienti super idratanti, come l’urea, l’aloe vera e la calendula – ci spiega Camilla Gentili, cosmetologa e visagista, laureata in Medicina Estetica – “Consiglio anche gli oli, perfetti per creare una barriera protettiva e idratare in profondità”.

Offerta Crema Cetaphil Crema idratante per pelle secca

La prima crema idratante consigliata dalla nostra esperta è la viralissima Cetaphil, che ha conquistato centinaia di creators su TikTok e Instagram. Un prodotto, amato anche da. celebrities di fama mondiale, che promette risultati eccellenti in una sola settimana, utile per ripristinare il film idrolipidico.

Con oltre 3mila recensioni, questa crema è perfetta anche per chi soffre di psoriasi, rosacea o eczema.

Rilastil Xerolact Crema Crema idratante, nutriente e protettiva

L’esperta ci consiglia poi la crema Rilastil Xerolact. “Con una formulazione a base di acido ialuronico e ceramide – ci spiega Camilla Gentili – “Questa crema è perfetta da applicare su viso e corpo, anche due volte al giorno in base alle necessità”.

Offerta Crema Neutrogena Crema corpo riparatrice intensa

Troviamo poi la crema Neutrogena che garantisce 72 ore di idratazione intensa. Arricchito con centella asiatica e glicerina, questo prodotto aiuta a riparare la barriera cutanea sin dal primo utilizzo.

E gli oli? Fra i migliori per idratare la pelle in profondità troviamo l’olio di mandorle dolci. “Un olio vegetale e 100% di origine naturale che viene ottenuto da una spremitura a freddo. L’ideale per nutrire e proteggere la pelle senza però ungere”.

Offerta Bio oil Gel Trattamento ad azione idratante

Per un’idratazione intensa è ottimo pure Bio-Oil Gel. Un prodotto che offre un trattamento perfetto per la pelle secca e molto secca.

Il trattamento comprende diversi oli vegetali, ma anche vitamine, lanolina e burro di karité. Una formulazione super idratante, utile per ripristinare il film idrolipidico della pelle.

Come idratare la pelle secchissima

“Per prima cosa è essenziale agire su più fronti, idratando la pelle non solo dall’esterno – utilizzando una buona crema – ma anche dall’interno. Il consiglio dunque è quello di bere almeno due litri d’acqua al giorno, portando a tavola frutta e verdura di stagione, ricca di vitamine e sali minerali”.

L’esperta consiglia di inserire nella beauty routine anche uno scrub da effettuare una volta a settimana: “Le cellule morte che si accumulano sulla superficie della pelle infatti tendono a creare un “tappo” che impedisce il corretto assorbimento dei trattamenti idratanti. Lo scrub può essere utile per favorire il turnover cellulare e rendere la pelle non solo più lucente e morbida, ma anche più reattiva all’uso dei cosmetici”.

Per scegliere la crema idratante invece, l’esperta consiglia di optare per prodotti che siano affini al proprio tipo di pelle, uno step essenziale e altrettanto semplice che può aiutare a fare la differenza già dalle prima applicazioni: “Se quando spalmiamo la crema sulla pelle ci accorgiamo che resta in superficie, e non viene assorbita, significa che non è adatta”.

Come capire se si ha la pelle secca o disidratata

“La pelle secca è spesso accompagnata da sintomi piuttosto evidenti. Chi soffre di questo problema avverte spesso una sensazione di disagio, sente la pelle tesa e rugosa. Il più delle volte queste condizioni sono accompagnate da bruciore oppure prurito. L’aspetto è pallido, compaiono screpolature e desquamazioni”.

Correre ai ripari è importantissimo in questo caso. “Una pelle secca è maggiormente soggetta alla comparsa di eczema”, ci spiega l’esperta.

Cosa fare quando la pelle è troppo secca

Se la pelle è troppo secca, e risente anche dei cambi stagionali e degli agenti atmosferici, cosa fare? “Innanzitutto consiglio di utilizzare più volte al giorno la crema idratante per nutrire a fondo la cute. Puntiamo inoltre su detergenti delicati e nutrienti, effettuando il risciacquo con acqua termale”.

“Sconsiglio gel, saponi aggressivi e tutti i prodotti alcolici. Cerchiamo di evitare inoltre i prodotti con profumazioni e tensioattivi. In particolare durante la doccia sarebbe meglio usare acqua tiepida e non calda. Indispensabile, infine, l’uso del filtro solare per proteggere la pelle del viso dall’azione dei raggi UVA e UVB”.