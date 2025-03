Fonte: Getty Cinque creme viso e un siero da comprare sconto

La crema giusta per il nostro viso è la coccola beauty che ci meritiamo per iniziare (ma anche per finire) la giornata regalando alla pelle l’idratazione e il benessere che deriva dall’uso di ingredienti pensati proprio per la nostra bellezza e le nostre esigenze.

Quindi spazio a formulazioni in gel, per un’idratazione intensa, oppure a ingredienti calmanti che offrono una sensazione di benessere e, ancora, creme ultra-idratanti o pensate per essere utilizzate in maniera versatile: ci sono tantissimi prodotti tra cui scegliere.

La buona notizia è che grazie alla Festa delle Offerte di Primavera Amazon 2025 possiamo scegliere la crema che preferiamo a un prezzo più basso: la promo dura fino alle 23,59 del 31 marzo, quindi il momento giusto per fare gli ultimi acquisti intelligenti è proprio questo.

Scopri tutti gli sconti super della Festa delle Offerte di Primavera Amazon!

Cinque creme per il viso amatissime che puoi provare e comprare in sconto, più un siero per un viso favoloso.

Pelli miste e sensibili: il gel idratante che devi provare

Si chiama Hydro Boost Acqua Gel di Neutrogena ed è una crema idratante viso in gel a base di acqua: la texture è leggera, ma questo non va a influire sul livello di idratazione che regala questo prodotto. Nella sua formula, pensata per pelli miste, vi sono acido ialuronico idrante e aminoacidi ed elettroliti, che insieme vanno a sostenere e rafforzare la barriera cutanea. Tra i vantaggi il fatto che si assorbe in fretta e che può essere indicata per chi ha la cute sensibile.

Regala una pelle morbida, elastica, lucente. E la si può comprare con il ribasso del 23%: se clicchi il link puoi ottenere maggiori informazioni.

Offerta Hydro Boost Acqua Gel di Neutrogena Crema acqua gel per pelli miste

Vuoi sperimentare spedizioni veloci e gratuite? La Festa delle Offerte di Primavera Amazon è il momento giusto per fare acquisti veloci esuper utili: allora puoi iscriverti al programma Amazon Prime e sfruttare i 30 giorni gratuiti. Così puoi sperimentare i tanti servizi aggiuntivi come film e serie tv, ebook, musica.

Sfrutta la prova gratuita di Amazon Prime e ottieni una marea di vantaggi!

Crema che forma una barriera idratante e calmante

Pyunkang Yul propone una crema idrante formulata per regalare sollievo immediato; infatti, la formulazione contiene Centella Asiatica e Olio Tea Tree che combinano le proprietà calmanti della prima, al secondo ingrediente, per alleviare con delicatezza le irritazioni. La pelle risulta idratata in maniera intensa, la barriera protettiva rafforzata. Inoltre, la texture è leggera e delicata e si assorbe facilmente.

Lo sconto ammonta al 15%: puoi avere ulteriori info cliccando il link qui sotto.

Offerta Crema di Pyunkang Yul Forma un barriera idratante ed è calmante

Pelle normale e mista, il prodotto idratante e rimpolpante: la crema Dermolab

È una crema viso Dermolab, con una formulazione in gel che promette di idratare fino a 72 ore e rimpolpare, senza ungere e mentre offre un effetto antiossidante. Al suo interno vi è un pool di acidi ialuronici e DH Hydra Complex. Va sottolineato che questa crema è indicata per pelli normali e miste e che la cute viene inoltre rafforzata per proteggersi da smog e inquinamento. Si può usare mattina e sera su viso e collo.

Lo sconto del 15% ti permette di acquistarla a un prezzo favoloso: clicca il link per altre informazioni.

Crema di Dermolab Formulazione in gel che idrata fino a 72 ore e rimpolpa

Idratante e riequilibrante con acido ialuronico: la crema Rilastil

Si chiama Aqua, è di Rilastil ed è una crema che va a idratare e riequilibrare il viso, contiene acido ialuronico ed alto e basso peso molecolare per idratare in maniera superficiale ma anche in profondità: questo trattamento promette di restituire la sua integrità alla barriera cutanea, mentre ostacola la perdita di acqua. La texture è leggera e regala al viso un aspetto luminoso e morbido, inoltre tra i vantaggi vi è la prevenzione dell’invecchiamento cutaneo.

Lo sconto ammonta al 5%, puoi avere più dettagli cliccando il link.

Offerta Crema di Rilastil Idratante e riequilibrante con acido ialuronico

Crema viso (ma anche corpo) per pelle secca e sensibile di Cetaphil

Pensata per la pelle secca, molto secca e sensibile: questa crema di Cetaphil idrata rapidamente e in maniera efficace la cute, mentre va a diminuire la perdita di acqua transepidermica e ripristina il corretto film idrolipidico cutaneo. Senza profumo, è dotata di un altro livello di tollerabilità e la sua formula contiene olio di mandorle dolci, vitamine E e B3 e Pro-Vitamina B5, non occlude i pori, non irrita e la sua texture è ricca.

Lo sconto del 5% ti permette di acquistarla a un prezzo super conveniente, maggiori info cliccando il link.

Offerta Crema di Cetaphil Per pelli secche, molto secche e sensibili: va bene anche per il corpo

Rinnovamento cutaneo: il siero per tutti i tipi di pelle

È di Cosrx il siero booster per il viso con sei peptidi, che va ad agire sulla cute per offrire una pelle favolosa. Infatti, promette di aumentare il collagene, di riempire, di supportare il rinnovamento e controllare sebo e pori, uniformare e conferire luminosità, minimizzare il rossore e ridurre linee sottili e rughe. Si applica dopo la detersione, prima della crema idratante.

Al momento il ribasso è del 26%: scopri di più cliccando il link.

Offerta The 6 Peptide Skin Booster Il siero per il viso di Cosrx

Vuoi rimanere aggiornata su novità, trend, offerte e prodotti top per la tua bellezza? Iscriviti al nostro canale Telegram dedicato al beauty per fare acquisti mirati.