Acido ialuronico, l’ingrediente anti età più amato in formato spray è già best seller

Niente più creme: l'acido ialuronico in formato spray è decisamente più comodo e rinfrescante per l'estate. Ecco i migliori prodotti da provare

Uno degli ingredienti “segreti” di qualsiasi prodotto di bellezza è l’acido ialuronico, una sostanza che il nostro organismo produce naturalmente allo scopo di idratare e proteggere la pelle dagli inquinanti esterni. Purtroppo, con il passare degli anni la sua concentrazione cutanea tende a diminuire: questo comporta la comparsa dei tanto temuti segni dell’età sulla pelle, dalle rughe ai primi cedimenti (come quelli che si manifestano sotto gli occhi). Se vogliamo preservare la nostra giovinezza, non resta che provare qualche prodotto contenente acido ialuronico. Quelli in formato spray oggi vanno per la maggiore, soprattutto in vista dell’estate: ecco i migliori.

Acido ialuronico in formato spray: i vantaggi

Una buona crema contenente acido ialuronico, se applicata quotidianamente, può fare davvero “miracoli”: nel giro di poco tempo, la pelle appare più sana e giovane, ritrovando la sua naturale idratazione e l’elasticità che aveva perso con il passare degli anni. Ma, soprattutto in estate, non è facile avere la costanza di seguire un trattamento di questo tipo. Perché non provare allora l’acido ialuronico in formato spray? Comodissimo da avere sempre con sé, anche in vacanza, ha una texture molto più leggera ed impalpabile, non unge e si assorbe rapidamente, donando una gradevole sensazione di freschezza. E l’efficacia è la stessa di una qualsiasi crema che possieda questo “ingrediente segreto”. Ecco allora quali prodotti provare subito.

I migliori prodotti spray con acido ialuronico

Uno dei must have dell’estate arriva dalla Corea, dove di skincare se ne intendono davvero: si tratta di The Mist Have, lo spray di Yepoda a base di acido ialuronico. Usato come tonico, aiuta a idratare e a rimpolpare la pelle, fungendo anche da ottima base per il trucco. Ma può essere impiegato anche durante la giornata, per correggere i piccoli difetti del make up. Lo spray contiene anche ginseng e aloe vera, per rivitalizzare e rinfrescare la pelle in estate.

The Mist Have Acido ialuronico spray, combinato con ginseng e aloe vera

Da Collistar arriva invece Attivi Puri Spray Molecolare, un prodotto ricco di acido ialuronico per idratare e liftare la pelle di viso, collo e décolleté. Ideale per tutti i tipi di pelle, contrasta rughe e segni d’espressione e stimola il metabolismo cellulare cutaneo. Il risultato? Un volto immediatamente più idratato e luminoso, grazie anche alla formulazione super rinfrescante perfetta per le giornate estive.

Offerta Attivi Puri Spray Molecolare Da Collistar, il prodotto ideale da avere sempre con te

Hollywood Spray, prodotto da LR Wonder Company, è un prodotto a base di acido ialuronico e aloe vera, che protegge e ripara la cute con efficacia emolliente e lenitiva (perfetto anche in caso di scottature solari o se si soffre di pelle secca). Portandolo sempre in borsetta, avrai un vero alleato per avere una pelle immediatamente più luminosa e rimpolpata, in qualsiasi momento della giornata.

Hollywood Spray Il trattamento istantaneo per una pelle ringiovanita, da tenere in borsetta

Un altro must have della stagione è Intense C Spray Booster di Rilastil: la sua formulazione, arricchita con complesso antiossidante antiage, è davvero molto efficace per restituire luminosità e freschezza anche alle pelli più secche. Va usato dopo la quotidiana detersione del viso, lasciando la pelle liscia ed elastica. Lo spray contiene infatti acido ialuronico e vitamina C high tech, che rimpolpano e contrastano i danni dello stress ossidativo.

Offerta Intense C Spray Booster Contro pelle secca e spenta, uno spray super efficace con vitamina C

Se non rinunci al make up anche nei giorni più caldi dell’estate, lo spray Hyaluronic Fix di Revolution fa proprio al caso tuo. Si usa come un normale spray fissante, dopo aver steso il make up sulla pelle: grazie all’acido ialuronico, riesce non solo a fissare il trucco, ma anche a penetrare nella cute per trattenervi l’acqua, dandole maggior idratazione. Puoi replicare il trattamento tutte le volte che vuoi, durante la giornata.

Offerta Hyaluronic Fix Lo spray perfetto per fissare il trucco e rimpolpare la pelle

