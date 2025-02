Creme antirughe: 5 prodotti efficaci da provare subito. Parola di esperta

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: iStock Photos creme antirughe

Obiettivo zero rughe: un sogno? No, realtà, a patto che si scelgano le creme antirughe giuste! Certo, sul mercato si possono trovare tantissimi prodotti, ma non tutti sono validi e soprattutto altamente efficaci.

Abbiamo chiesto alla nostra esperta Camilla Gentili, visagista e cosmetologa laureata in Medicina Estetica, di svelarci quali sono le creme antirughe più efficaci e con un buon rapporto qualità-prezzo.

Cosa è meglio per le rughe del viso?

“Non basta che su una crema ci sia scritto anti-rughe – ci svela Camilla Gentili – “Ma è essenziale imparare a leggere con attenzione la lista degli ingredienti per trovare componenti utili per combattere i segni del tempo”.

Il primo è senza dubbio il retinolo: “Questo derivato della vitamina A favorisce il turnover cellulare, riducendo di conseguenza lo spessore dello strato corneo, con un’azione antiossidante. Aiuta a ridurre in modo significativo le rughe sottili, migliora l’incarnato e il tono della pelle”.

Largo spazio anche alla vitamina C. “Ricca di antiossidanti, è un ottimo ingrediente antiage – ci racconta Camilla Gentile -. Protegge la pelle dall’azione dei radicali liberi, rende il colorito più luminoso e rallenta la degradazione delle fibre di collagene”.

Troviamo poi gli acidi esfolianti AHA e BHA. “Sono sostanze chimiche derivate dalla frutta – ci spiega l’esperta – che favoriscono l’esfoliazione dello stato superficiale della cute, rendendo la pelle luminosa e riducendo le rughe”.

A questi ingredienti si aggiungono altre sostanze antiage da ricercare nell’INCI delle creme antirughe. “I peptidi, ossia degli aminoacidi strutturali che stimolano la produzione di elastina e collagene, rendendo la pelle soda e liscia. Ma anche il coenzima Q10 che agisce soprattutto sulle rughe più profonde, donando tono e elasticità alla cute”.

Come eliminare le rughe dal viso

“Il primo consiglio che mi sento di dare” – ci dice l’esperta – “È quello di bere tanta acqua, almeno due litri al giorno. Fra le cause maggiori dietro la formazione delle rughe c’è senza dubbio la disidratazione della pelle, che tende a diventare più fragile e sensibile. Un altro consiglio è quello di seguire una dieta sana a base di frutta e verdura, ricche di antiossidanti e vitamine preziose”.

“Non dimenticate di applicare la protezione solare anche d’inverno, per proteggere la pelle dall’azione dei raggi solari. E provate a casa la ginnastica facciale. Si tratta di esercizi semplici, ma super efficaci, per rafforzare la pelle e renderla resistente alle sollecitazioni dei muscoli facciali”.

Le migliori crema antirughe da comprare (anche online)

Dunque quali sono le migliori creme antirughe, quelle che funzionano davvero? L’esperta ci ha svelato le sue preferite!

Partiamo con una crema a base di retinolo, con una texture leggerissime e un effetto booster. Si tratta della crema Neutrogena con retinolo puro ed estratto vegetale di mirto. L’ideale per riempire le rughe e regalare tono alla pelle del viso.

“Leggera e con una texture che si assorbe in fretta, questa crema è adatta a tutti i tipi di pelle”. Parola d’esperta!

Offerta Retinol Booster Crema viso al retinolo

Con un ottimo rapporto qualità-prezzo, la crema Filorga è una fra le più amate su Amazon ed è apprezzatissima anche dalla nostra esperta: “Lascia la pelle vellutata e morbidissima, idratando in profondità e riempiendo le rughe”.

Offerta Crema antirughe Filorga Filorga Oxygen Glow

Fra le creme antirughe preferite dall’esperta c’è anche quella firmata Lavera. “Ha una formula vegana a base di jojoba bio e aloe vera bio – ci svela Camillaa Gentili -. Inoltre si assorbe in fretta, senza lasciare residui e idrata a lungo. Il consiglio in più? Applicatela con movimenti circolari non solo sul viso, ma anche su collo e decolleté”.

Offerta Crema Lavera antirughe Crema antirughe con CoenzimaQ10

Per fare il pieno di vitamina C e combattere le rughe in modo efficace, non c’è niente di meglio della crema antirughe bio di Florence. Anti-età e anti-macchia, si può usare sia la mattina che la sera.

Crema alla vitamina C Crema antirughe con vitamina C

Chiudiamo la selezione delle migliori crema antirughe con un prodotto con effetto lifting a base di biottivi super efficaci come vitamina E, acido ialuronico e retinolo.

“Perfetta da usare la notte” – spiega l’esperta – “Aiuta non solo a ridurre le rughe e rassodare la pelle, ma è ottima pure contro le macchie”.