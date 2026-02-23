Come eliminare il codice a barre labbra? L’esperta risponde

Il codice a barre labbra ti tormenta? Abbiamo chiesto all'esperta come eliminarlo e i prodotti più efficaci. Bye bye rughe!

iStock Photos Come eliminare il codice a barra labbra: i prodotti

Anche tu ti sei fermata, almeno una volta, a osservare allo specchio quelle fastidiose rughe sopra le labbra, conosciute come “codice a barre”? Se la risposta è sì sappi che non sei sola! Questa zona delicata del viso infatti può facilmente mostrare segni di invecchiamento, ma la buona notizia è che esistono soluzioni semplici e super efficaci!

Abbiamo intervistato l’esperta Camilla Gentili, visagista e cosmetologa laureata in Medicina Estetica, che ci ha svelato tutti i consigli utili per combattere le rughe del codice a barre. Dall’esfoliazione alla protezione solare, fino ai migliori trattamenti con acido ialuronico, Camilla ci guiderà passo dopo passo attraverso una routine di bellezza mirata che promette di ringiovanire la zona bassa del viso per un sorriso sempre più fresco e luminoso.

Pronta a dire addio al codice a barre labbra? Scopri i consigli dell’esperta!

Cosa devo fare per eliminare il codice a barra sopra le labbra

Partiamo dalla domanda che si fanno in tanti: cosa fare per eliminare il codice a barra sopra le labbra?

“Il codice a barre, ovvero quelle piccole rughe verticali che si formano sopra le labbra, è un inestetismo comune legato all’invecchiamento e alla perdita di elasticità della pelle”, ci spiega Camilla Gentili. “Per contrastarlo, la chiave sta in una buona routine di esfoliazione, fondamentale per stimolare il turnover cellulare e il rinnovamento della pelle”.

Il segreto è puntare su detersione, esfoliazione e idratazione: “Consiglio di eseguire un’esfoliazione meccanica una volta alla settimana, utilizzando uno scrub delicato o un prodotto con acido mandelico. L’acido mandelico è particolarmente efficace perché stimola la produzione di collagene ed elastina, due elementi fondamentali per il ringiovanimento della pelle e per la riduzione delle rughe. L’obiettivo di questo trattamento è rimpolpare la pelle e riempire le linee sottili sopra le labbra”.

“Oltre all’esfoliazione” – ci dice l’esperta – “non dimentichiamo l’importanza di una detersione corretta e di una buona idratazione. La pelle ben idratata appare visibilmente più tonica e compatta. E, infine, un aspetto spesso sottovalutato, ma fondamentale: la protezione solare. I raggi UV accelerano l’invecchiamento cutaneo e possono peggiorare le rughe già esistenti, per questo è essenziale applicare una protezione solare specifica per il viso ogni giorno”.

Quali sono i migliori prodotti per codice a barra labbra

Su Amazon si possono trovare tantissimi prodotti ottimi per eliminare il codice a barre labbra. Quale scegliere? “Per prima cosa è essenziale scegliere prodotti che stimolino la produzione di collagene e migliorino l’idratazione. Per esempio creme o sieri contenenti ingredienti come il retinolo, che promuove il rinnovamento cellulare, o l’acido ialuronico, che attira l’umidità nella pelle e la distende”.

Crema contorno labbra antirughe Trattamento labbra antirughe. Prezzo 37 euro

Crema contorno labbra antirughe Dermolab Trattamento labbra antirughe e rimpolpante. Prezzo 15,90 euro

Crema contorno labbra antirughe Nivea Trattamento labbra antirughe effetto filler. Prezzo 12,90 euro

Crema contorno labbra antirughe Face D Trattamento labbra antirughe ad azione rapida. Prezzo 26,97 euro

“Esfolianti delicati con acidi AHA o BHA possono essere molto utili per rimuovere le cellule morte e stimolare la pelle.” – continua – “Ma attenzione: è importante non esagerare con l’esfoliazione, soprattutto in una zona così sensibile”.

Codice a barre labbra. L’acido ialuronico funziona?

L’esperta non ha dubbi: “Sì, l’acido ialuronico è uno degli ingredienti più efficaci per contrastare il codice a barre. Sebbene parliamo di sieri o creme a base di acido ialuronico, non delle iniezioni, questi prodotti possono davvero fare la differenza”.

Il motivo è semplice: l’acido ialuronico è una molecola che ha la capacità di attirare e trattenere l’acqua, aumentando l’idratazione della pelle e distendendo le rughe in modo naturale: “Applicare un buon siero a base di acido ialuronico nella zona delle labbra aiuta a riempire le rughe e a migliorare l’elasticità della pelle nel tempo, senza ricorrere a trattamenti invasivi”.

Come nascondere le rughe sulle labbra con il trucco

Se desideri un risultato immediato e temporaneo, il trucco può essere un valido alleato. “Per nascondere le rughe sopra le labbra consiglio di puntare su fondotinta idratanti piuttosto che opachi.” – spiega Camilla Gentili – “I fondotinta liquidi sono ideali per questo tipo di esigenza, poiché si fondono meglio con la pelle e non evidenziano le linee sottili. Inoltre, prima di applicare il trucco, è essenziale idratare bene la zona con una buona crema o una maschera idratante”.

Fondotinta Deborah Milano Fondotinta idratante in siero. Prezzo 13 euro

Fondotinta Deborah Fondotinta effetto lifting. Prezzo 15,52 euro

Offerta Fondotinta L'Oreal Paris Fondotinta rimpolpante e idratante. Prezzo 14,60 euro

Fondotinta Nivea Fondotinta antietà. Prezzo 15,45 euro

Fondotinta Lavera Fondotinta con acido ialuronico Prezzo 15,45 euro

Un altro trucco per ridurre visivamente le rughe è utilizzare un correttore o un fondotinta di mezzo tono più chiaro rispetto al colore della pelle: “Questo crea un effetto ottico che aiuta a “riempire” le rughe, minimizzandole e donando un aspetto più levigato e fresco”.

