Mochi skin, i segreti e i prodotti della nuova tendenza che sostituirà la glass skin

Addio glass skin, ora è il momento della mochi skin! Come ottenerla in pochi semplici passi per una pelle di velluto. Parola di esperta.

Foto di Valentina Vanzini

Valentina Vanzini

Content Editor e Lifestyle Specialist

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Pubblicato:

Mochi skin, i segreti e i prodotti della nuova tendenza che sostituirà la glass skin
iStock Photos
Cosa è la mochi skin: prodotti e consigli

Dimentica il finish specchiato della glass skin: la nuova ossessione beauty che arriva dal Giappone punta su qualcosa di completamente diverso. Si tratta della mochi skin e prende il nome dal celebre dolce di riso giapponese, elastico, liscio ed incredibilmente soffice al tatto. Un’ispirazione culinaria che non è casuale. Se la glass skin coreana prometteva una pelle luminosa, la mochi skin punta tutto sull’elasticità e su un aspetto naturale che fa sembrare la pelle sana dall’interno. Ne abbiamo parlato con Camilla Gentili, visagista e cosmetologa laureata in Medicina Estetica.

Cos’è la mochi skin

Partiamo dalle basi: che cos’è la mochi skin di cui tutti parlano?

Camilla Gentili
L’esperta Camilla Gentili – Laureata in Medicina Estetica

“Prima di tutto va chiarito che non è un semplice effetto estetico, piuttosto una condizione della pelle” – ci spiega l’esperta – “si tratta di quel naturale senso di compattezza che si ottiene quando la pelle è profondamente idratata, ben nutrita ed equilibrata, senza eccessi di sebo né zone secche. Non è una pelle che brilla artificialmente, ma morbida e vellutata al tatto. Proprio come il mochi”.

A differenza della glass skin, che punta tutto sulla lucentezza, o della dewy skin, che enfatizza la luminosità, dunque la mochi skin punta su morbidezza ed elasticità. L’obiettivo non è trasformare la pelle, ma mantenerla in salute nel tempo.

Come si ottiene la mochi skin

L’idea di avere una mochi skin ti stuzzica? Allora sappi che per ottenere una pelle super vellutata, idratata e morbida non è necessario fare magie, basterà modificare la tua skincare, come ci racconta Camilla Gentili.

“Il bello della mochi skin” – ci svela – “è che non serve una routine infinita in dieci step: bastano quattro passaggi, scelti con cura. Si inizia con la doppia detersione. Prima un olio detergente per sciogliere make-up e protezione solare, poi un detergente delicato in mousse o gel per rimuovere le impurità residue senza aggredire il film idrolipidico. La delicatezza è tutto: la sensazione finale deve essere di comfort, mai di tensione”.

Offerta
Olio detergente Rilastil
Olio detergente Rilastil
Olio detergente idratante
21,13 EUR −35% 13,79 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Lo step successivo è l’uso di un toner o lozione idratante, che nella tradizione giapponese ha un ruolo molto differente da quello Occidente. “Non serve infatti a rimuovere residui” – racconta l’esperta – “ma a bilanciare il pH della pelle e a prepararla ai passaggi successivi, con una prima dose di idratazione immediata. Il segreto è applicarlo tamponando delicatamente con i palmi delle mani, senza mai strofinare”.

Toner Beauty of Joseon
Toner Beauty of Joseon
Tonico viso coreano
19,98 EUR
Acquista su Amazon

Il terzo passaggio è il siero, l’ideale per donare elasticità e compattezza. “Sieri ed emulsioni aiutano a trattenere l’umidità e a rinforzare la barriera cutanea, donando quell’effetto tonico tipico dei dolci di riso”.

Offerta
Siero viso The Ordinary
Siero viso The Ordinary
Siero viso all'acido ialuronico
9,90 EUR −12% 8,70 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

“Si chiude con una crema leggera, meglio se in formato gel-crema per sigillare l’idratazione senza creare un film pesante sulla pelle. Quando la usiamo al mattino è fondamentale che contenga anche una protezione solare SPF 30”.

Offerta
Crema viso Neutrogena
Crema viso Neutrogena
Fluido idratante con SPF
18,17 EUR −26% 13,50 EUR
Acquista su Amazon

I prodotti migliori per la mochi skin

“Non servono prodotti difficili da trovare. Quello che conta è scegliere formule con gli ingredienti giusti, che lavorino in sinergia per idratare in profondità e rinforzare la barriera cutanea”, racconta Camilla Gentili. “L’acido ialuronico è il punto di partenza, meglio se a basso peso molecolare. In questo modo penetrerà negli strati più profondi della pelle, idratando davvero, non solo in superficie. Ancora meglio se il prodotto ne contiene più tipologie a peso molecolare differente, per un’azione a più livelli”.

Il booster all’acido ialuronico di Vicky, ad esempio, rimpolpa e rinforza la barriera cutanea, donando l’effetto vellutato tipico della mochi skin. Arricchito con acqua vulcanica e 15 minerali, rende la pelle luminosa e sana.

Siero viso Vichy Mineral 89
Siero viso Vichy Mineral 89
Siero viso boost all'acido ialuronico
20,00 EUR
Acquista su Amazon

Rimpolpante e con un effetto filler, il siero viso L’Oréal Paris all’acido ialuronico, invece, dona un effetto pieno e sodo sin dal primo utilizzo. Bastano poche gocce per ottenere una mochi skin favolosa.

Offerta
Siero viso L'Oréal Paris
Siero viso L'Oréal Paris
Siero viso azione filler rimpolpante
18,90 EUR −3% 18,39 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

“Le ceramidi, invece, sono i veri mattoni della barriera cutanea: aiutano la pelle a trattenere l’umidità e a mantenere quella compattezza elastica che è il cuore della mochi skin. Sceglietele come ingredienti nelle creme serali” spiega l’esperta.

Formulata con la tecnologia Ceramide Skin Complex e ceramidi derivate dalla soia, la crema di Illiyoon rafforza e lenisce la barriera cutanea. Contiene capsule che sono ricche di ceramide e si assorbe rapidamente, lasciando la pelle liscia e morbida.

Offerta
Crema viso Illiyoon
Crema viso Illiyoon
Crema viso con ceramidi
9,99 EUR −30% 6,99 EUR
Acquista su Amazon

La crema idratante Ceramidin Skin Barrier è una crema nutriente che permette di idratare in profondità la pelle. Contiene una formula speciale con una combinazione di ceramidi che rafforza la barriera protettiva della pelle. L’estratto di alghe, il burro di karité e l’acido ialuronico donano morbidezza e idratazione.

Crema viso R. Jart
Crema viso R. Jart
Crema viso idratante con ceramidi
32,40 EUR
Acquista su Amazon

“Tra gli ingredienti migliori per una mochi skin ci sono i fermentati di riso o di soia” – spiega Camilla Gentili – “sono ricchi di aminoacidi e vitamine che nutrono la pelle in profondità e ne migliorano luminosità ed elasticità nel tempo. Per chi cerca soluzioni più accessibili, glicerina e urea sono due umettanti potenti e versatili, capaci di richiamare l’acqua e trattenerla nella pelle con ottimi risultati anche nei prodotti di fascia media”.

Offerta
Siero viso Tosowoong
Siero viso Tosowoong
Siero viso con soia
31,50 EUR −19% 25,65 EUR
Acquista su Amazon
Offerta
Kit La Roche Posay
Kit La Roche Posay
Kit con siero viso e crema
45,20 EUR −5% 42,93 EUR
Acquista su Amazon

“Infine per le pelli più reattive, con rossori o tendenza alla sensibilità” – conclude l’esperta – “consiglio prodotti a base di centella asiatica e niacinamide, due alleati preziosi che calmano, uniformano il tono e rinforzano la barriera senza appesantire”.

Siero viso Centella Asiatica
Siero viso Centella Asiatica
Siero viso Skin1004
24,99 EUR
Acquista su Amazon

In ogni caso il segreto è il layering. Sovrapporre prodotti leggeri in più strati, con gesti lenti e pressioni delicate, assicurandosi che ogni attivo venga davvero assorbito prima di procedere al passaggio successivo.

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

Stili e Tendenze