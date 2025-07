Pelle baciata dal sole anche in città? È possibile, grazie al Saint-Tropez Skin make-up: come replicare il beauty trend passo per passo con l'aiuto dei prodotti giusti

La Costa Azzurra? Molto più di una semplice meta turistica, per quanto di fama mondiale: parliamo piuttosto di una precisa atmosfera, densa di un’eleganza spensierata mista a glamour senza tempo, di un vero e proprio stile di vita, a tutti gli effetti. E chi ha il piacere di goderne ottiene in cambio – come se non bastasse – un’aura scintillante, dall’invidiabile colorito dorato alla chioma lucente come mai prima.

Ebbene, se permettersi tale lusso è una fortuna destinata a pochi eletti, è a quest’ultimo proposito che la beauty community si è attivata.

Da ora in poi non sarà più necessario recarsi sulla costa francese per ottenere un incarnato d’oro zecchino, parola di Gen Z.

La Saint-Tropez Skin è per tutti: come ottenere un incarnato baciato dal sole comodamente da casa propria

L’ultima tendenza make-up dal sapore prettamente estivo sfornata da TikTok si chiama Saint-Tropez-Skin, e promette di portare quell’atmosfera tipica della Costa Azzurra dal beauty case direttamente sul nostro viso.

La principale idea di riferimento? I lunghi pomeriggi trascorsi nel segno del dolce far niente, a farsi baciare dal sole, possibilmente sul lungomare di Saint-Tropez, più precisamente su di uno yacht, e con un calice di champagne sempre colmo tra le mani. Soltanto nei sogni, si intende, quantomeno per la stragrande maggioranza di noi comuni mortali.

E no, per chi se lo stesse domandando, non si tratta affatto di calarsi in ammollo in una vasca di autoabbronzante: il beauty trend in questione punta piuttosto su di una luminosità nobile e discreta, che regali in una manciata di istanti e con pochi ma essenziali prodotti una pelle radiosa e leggermente abbronzata, con qualche tocco di rosa strategicamente distribuito sulle guance a riprodurre artificialmente il classico effetto dei raggi solari.

La formula segreta per ottenere una Saint-Tropez-Skin da manuale è in realtà molto semplice, e letteralmente: ci troviamo infatti di fronte alla cara vecchia filosofia del “less is more”; saranno più che sufficienti sei soli prodotti per dar vita a questo lussuoso make-up dal sapore squisitamente estivo. Quali? Un attimo di pazienza, siamo qui proprio per questo.

Il primo passaggio è anche quello fondamentale: si inizierà stendendo uniformemente sul viso un siero illuminante leggero, da accordare al tono della propria pelle o, ancor meglio, da scegliere appena più scuro per donarle calore e freschezza, per mezzo di una spugnetta oppure direttamente con i polpastrelli. Si dovrà poi passare all’applicazione strategica del blush, da prediligere in crema nei toni del rosa, del pesca o bronzei avendo cura di estenderlo dalle guance verso le tempie.

Per l’occasione L’Oréal ha pensato bene di lanciare una combo esplosiva: se il popolarissimo Lumi Glotion è l’ideale per illuminare ed insieme idratare, con la sua formula leggera e adatta ad ogni incarnato, il blush liquido della stessa linea regala un colorito naturale grazie alla sua strepitosa texture modulabile.

In questo contesto la polvere opacizzante è volutamente evitata: l’effetto glowy non è soltanto ammesso, ma assolutamente desiderato. Il solo prodotto non in formula cremosa ammesso è la terra, perfetta per ridefinire i volumi e scolpire le zone d’ombra del volto in modo da far risaltare ancor di più i cruciali punti luce.

Quella di Bottega Verde è perfetta per lo scopo, stratificabile, altamente sfumabile e persino profumata con note di gelsomino e biancospino: grazie alle due tonalità complementari presenti nella confezione permette di personalizzare la gradazione, rendendosi il più possibile in armonia con la carnagione su cui viene applicata. La sua texture cremosa sa fondersi magicamente con la pelle, regalandole un aspetto naturale ma lucente.

Per dare profondità allo sguardo si può pensare di applicare un accenno di blush anche sulle palpebre o, in alternativa, preferire a lui ombretti caldi e luminosi. Il tocco in più? Eseguire un magistrale tightlining, ossia quella sottile – anche se sarebbe meglio dire invisibile – linea di matita nera lungo la rima ciliare inferiore che c’è ma non si vede.

Completerà infine il tutto un bel rossetto luminoso, preferibilmente color rosa o albicocca o, meglio ancora, un lipgloss lucido e brillante per far risplendere l’estate anche sulle labbra.

Goloso, ricco super confortevole il Lipgloss Limonata di Bottega Verde dona loro luce e morbidezza, sprigionando invitanti note agrumate: leggermente totalizzante, contiene al suo interno Peptidi e olio di Jojoba, per un’azione emolliente intensa.

E, se anche tu ritieni che il glow non sia mai abbastanza, come ciliegina sulla torta alla tua impeccabile Saint-Tropez Skin si può pensare di aggiungere qualche punto luce extra: il prodotto ideale per farlo è un illuminante in crema oppure in formula liquida, da tamponare con tocchi leggeri su zigomi, arcata sopracciliare, ponte e punta del naso e arco di cupido; quelle zone, insomma, naturalmente colpite e dunque messe in evidenza dai raggi del sole.

Quale scegliere? L’Hollywood Flawless Filter di Charlotte Tilbury non è soltanto attualmente popolarissimo, ma anche perfetto per questo look. Si sfuma facilmente, leviga e illumina la pelle per un effetto dewy davvero magico. Può essere utilizzato come primer, sotto al fondotinta, miscelato ad esso oppure ancora come semplice highlighter in precise zone del volto. La sua formula è leggera come l’aria e si dice idrati fino a 24 ore, mentre leviga e irradia visibilmente la pelle con una finitura radiosa.