Come usare il blush? L’abbiamo chiesto all’esperta (e che ci ha consigliato i migliori)

Ti chiedi da sempre come usare il blush per avere un effetto bonne mine favoloso? Abbiamo la soluzione per te (consigliata dall'esperta)

Illumina, dona freschezza al volto ed è il prodotto più amato dalle celeb! Stiamo parlando del blush, irrinunciabile per chi ama truccarsi e non solo. Prodotto indispensabile del make up, richiede un’applicazione che sia studiata e a regola d’arte per evitare il tanto temuto effetto “sbavato” tutt’altro che piacevole.

E quindi, come si usa davvero questo prodotto che tutte abbiamo nel beauty case? Abbiamo chiesto aiuto alla make up artist Clara Battaglia che ci ha svelato tutti i segreti del blush, dall’applicazione ai prodotti migliori da acquistare subito.

Che differenza c’è fra il blush e il fard

Partiamo dalle basi e da una domanda che si fanno in tanti: che differenza c’è fra fard e blush? In realtà si tratta dello stesso prodotto, i due termini infatti sono sinonimi e si riferiscono ad una soluzione per donare un effetto bonne mine all’incarnato, illuminando il viso.

Quando va messo il blush

Il blush rappresenta dunque uno step importante nella realizzazione del make up, ma attenzione, in realtà non esistono regole precise e assolute, piuttosto è importante imparare a usare nel modo giusto questo prodotto in base all’effetto che desideriamo. Proprio come ci svela l’esperta.

“Non esiste una regola precisa per quanto riguarda l’applicazione del blush. Partiamo dal presupposto che viene usato per dare al viso un aspetto sano e che il modo in cui viene utilizzato è legato alle singole abitudini e alla formulazione del prodotto”.

Ma una domanda sorge spontanea: quando si applica il prodotto? Ci risponde l’esperta: “Per il blush in crema consiglio di seguire l’ordine: crema, fondotinta e blush. Per chi sceglie il blush in polvere invece sarebbe meglio optare per: crema, fondotinta, cipria e infine blush”.

Qual è il blush migliore

Ma quali sono i migliori blush che possiamo trovare in commercio?

Partiamo da un blush divenuto virale su Instagram e TikTok che la nostra esperta ci aveva già segnalato, oggi in una nuova veste e ancora più efficace (recensioni alla mano).

Si tratta del Baby Got Blush di Essence. Un prodotto in crema e ad asciugatura rapida disponibili in tantissime nuance diverse. Si sfuma alla perfezione, grazie alla sua texture, e regala un effetto super naturale.

Un prodotto virale almeno quanto il blush di e.l.f. un prodotto liquido e a lunga tenuta, totalmente vegano, ma soprattutto con un finish bagnato che ha fatto impazzire i creators di tutto il mondo.

L’applicatore arrotondato rende semplicissimo l’uso e sfumare è un gioco da ragazzi, con un risultato super luminoso grazie al colore pigmentato. Parola di esperta!

Super recensito pure il blush di NYX. “La sua formulazione mi piace molto – ci svela l’esperta -. Contiene infatti burro di mango, di mandorle e di karitè. Un mix che rende il prodotto semplice da sfumare e fondente sulla pelle”.

NYX blush buttermelt Bush NYX in vari colori

Infine chiudiamo la selezione con un blush iconico, quello di L’Oreal Paris. Illuminante e infuso con una deliziosa fragranza di melone e anguria, si adatta a ogni incarnato e dura tutto il giorno.

Blush L'Oreal Paris Blush in polvere per ogni incarnato

Come sfumare bene il blush

Per sfumare bene il blush – come ci insegna l’esperta – è fondamentale prendere in considerazione la formulazione.

“Si può usare la spugnetta oppure le dita per il blush in crema. Il pennello a goccia medio invece è l’ideale per distribuire il blush in polvere”.

E i movimenti da fare? “Il movimento deve essere circolare, partendo con poco prodotto e aggiungendo man mano per gestirlo meglio. Alcuni truccatori preferiscono sfumarlo sopra lo zigomo, personalmente preferisco applicare il blush al centro delle guance, sfumandolo verso l’alto”.

Come scegliere il colore giusto del blush

Per scegliere il colore invece l’esperta Clara Battaglia ci svela una regola generale da seguire sempre. “Studiate la tonalità della pelle – racconta -. Se pelle è chiara, il blush sarà rosato, per le tonalità medie consiglio blush aranciati o mattonati, mentre per le tonalità scure largo spazio al rosso scuro”.