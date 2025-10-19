Bando alla timidezza, quest'autunno il blush è il grande protagonista del mondo beauty e si applica ad occhi chiusi. Sì, per davvero: cosa c'è da sapere sulla tendenza Blush blindness, ed i prodotti giusti per replicarla

È innegabile, siamo nell’era d’oro — o forse sarebbe meglio dire rosa — del blush: amato da sempre perché capace di regalare da subito un’aria più radiosa e sana al volto, questo prodotto essenziale è stato per lungo tempo sottovalutato, dosato, ma è ora finalmente arrivato sulla vetta, dove merita di stare.

Quasi ogni nascente beauty trend sfornato dai social vede infatti lui come assoluto protagonista, dalla Saint Tropez Skin al Blush stacking, e vale lo stesso per il più recente. Parliamo di una tendenza tanto forte da poter essere sfoggiata ad occhi chiusi, e quando diciamo così lo intendiamo davvero: poco casualmente si chiama Blush blindness, e prevede un uso massiccio del fard, senza alcun limite di quantità ed estensione. Una moda tanto esasperata da far apparire pallido persino il classico ed amatissimo effetto bonne mine.

Nell’autunno 2025 il fard si applica ad occhi chiusi: tutto sulla tendenza del Blush blindness

Alleato imprescindibile per conferire freschezza e vitalità all’incarnato, il blush sta ora vivendo una nuova fase di grande successo grazie al cliccatissimo trend del Blush blindness. Parliamo di un fenomeno che sta infiammando i social media quanto le passerelle, e che descrive alla perfezione la passione sfrenata per questo prodotto attraverso un’applicazione esagerata e a tratti teatrale.

Tra le maggiori estimatrici della voga, come sempre, le celebrities: da Sabrina Carpenter a Elle Fanning le beauty inspo da cui attingere non si contano. Troppo? Niente paura: l’effetto deciso, a tratti esasperato, che caratterizza la tecnica di cui sopra è assolutamente voluto, e oscilla con intenzione tra l’ironia e l’affermazione di una particolarmente sfrenata libertà artistica.

Anche se, senza la giusta dose di consapevolezza, potrebbe effettivamente rischiare di sembrare il risultato catastrofico di una frettolosa sessione di make-up, una tenutasi in un punto poco illuminato della casa.

Ebbene, questo è proprio ciò che tutte noi vogliamo evitare, nonché l’esatto motivo per cui dovresti proseguire nella lettura. Oltre che per scoprire imperdibili prodotti destinati alla tua wishlist, si intende.

Seguire le regole del Blush blindness ed ottenere comunque un risultato armonioso e naturale, per quanto drammatico, è in realtà molto più semplice del previsto: la chiave risiede in un’applicazione strategica del prodotto, e ciò vale a dire concentrarsi su punti ben precisi, per valorizzare al meglio i tratti del viso. In linea con la tendenza, lo si preleva in grande quantità e si oltrepassa la classica zona destinatavi verso nuove aree del volto.

Se tamponato al centro delle guance, ad esempio, e cioè nel punto più prominente quando si sorride, il look sarà fresco e portabile. Quasi come succede dopo una corsa o in seguito ad un’emozione improvvisa, insomma.

Sfumato dagli zigomi alla mascella, invece, il blush simulerà il rossore morbido e rilassato che compare dopo una giornata di sole.

Per un effetto lifting assicurato, invece, è bene stendere il fard dalle tempie verso l’alto. Via libera, poi, anche alla tecnica del draping, che lo sfrutta per scolpire il viso: si dovrà procedere seguendo la struttura ossea, spolverando tonalità più chiare e/o luminose in prossimità degli zigomi e più scure al di sotto, per restituire un effetto tridimensionale e sofisticato.

Il segreto? La sfumatura: qualsiasi stile si decida di seguire, è sempre bene evitare linee nette e tenere conto del colore nella pelle, per farla apparire quasi come naturalmente arrossata. La scelta della nuance è dunque cruciale: sono da prediligere toni rosati e pesca per gli incarnati chiari, mentre corallo o mattone per le pelli più calde o scure. Facile, no?

