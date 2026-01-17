Marie Antoinette Blush Trend, guance in primo piano con la tendenza beauty più romantica del momento

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

iStock Marie Antoinette Blush Trend

Nostalgica e fortemente provata dalle regole di condotta reali, una volta sposata — mentre la incipriavano — mai Maria Antonietta avrebbe potuto immaginare che ben duecentocinquantasei anni dopo quello stesso pigmento deciso sulle gote sarebbe finito per influenzare la moda.

La sua attitudine per il lusso e l’opulenza forse non la mise in buona luce agli occhi del pubblico del tempo, ma di certo fece di lei una storica icona di stile. Celebre per le pomelle rosso intenso che contrastavano con la carnagione diafana, l’imponente chioma platinata acconciata in cima alla testa ed i suoi caratteristici nei, l’aspetto regale della Regina è rimasto dopotutto una grande fonte di ispirazione per secoli. E persino oggi.

L’anno nuovo è da poco iniziato ma non sembra essersi spenta la folle passione del mondo beauty per il blush. Questa volta, però, è la musa ad averla riaccesa ad essere diversa: la nuova voga social da seguire si chiama Marie Antoinette Blush, ha come focus un intenso rosa sulle guance, ad effetto romantico e luminoso, ed è ovviamente ispirato all’ultima regina di Francia, nonché influencer inconsapevole.

Scopri la tua bellezza romantica con il Marie Antoinette Blush

È pressoché impossibile immaginare Maria Antonietta senza le sue guance arrossate, da mattina a sera come dopo un calice zeppo di champagne: romantiche, giocose e pure insospettabilmente sensuali erano loro il biglietto da visita del suo make-up, ed ora anche del nostro.

La nuova ossessione di ogni beauty addicted si chiama Marie Antoinette Blush Trend e riprende esattamente il glamour della Versailles del XVIII secolo, ma lo traduce in chiave moderna, privilegiando la texture pelle: il prodotto è ancora da applicare in alto sugli zigomi, come si vedeva sulla defunta regina, ma è ora delicatamente sfumato e diffuso sul viso per restituire un aspetto naturale. Non più eccessivamente incipriato, opaco e polveroso bensì, secondo la Gen Z, stavolta fresco e traslucido.

D’altronde non è la prima volta che l’ultima monarca di Francia esercita il proprio fascino nell’era moderna: nel lontano 2006 il film cult di Sofia Coppola con Kirsten Dunst — Marie Antoinette — aveva ripescato la regina dalle pagine dei libri di storia per imprimerla per sempre nell’immaginario collettivo. Da allora quella sua estetica civettuola ha continuato a riemergere periodicamente sui social media, e ciò sta accadendo nuovamente proprio adesso.

A delineare i contorni del beauty trend sono base uniforme, formula giusta e posizionamento strategico: secondo gli esperti è importante scegliere una tonalità di blush che valorizzi il proprio incarnato, assicurando un colorito sano e quasi spontaneo. Così si va dal rosa bubblegum ai toni pastello, fino ad arrivare addirittura al color bacca ed al rosso.

Sovrapporne due è poi a quanto pare il modo migliore per ricreare la stessa intensità distintiva del personaggio: i prodotti in crema o balsamo sono perfetti per far sì che il trucco duri a lungo, mentre uno strato leggero di polvere ne fissa e amplifica la profondità.

L’obiettivo è quello di sollevare i tratti del viso, creando un senso di giovinezza misto a stravaganza: ed è proprio qui che torna il buon vecchio metodo dello spolverare il fard mentre si sorride, sfumandolo verso l’alto, direzione tempie, per non sbagliare.

Il segreto che cambierà tutto? Aggiungere qualche tocco appena percepibile sulle palpebre, esternamente, per simulare quel bagliore morbido ed etereo tipico della bellezza del diciottesimo secolo. È proprio il caso di dirlo: et voilà, il blush è servito.

