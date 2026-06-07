Si chiamano Fluffy Hair e sono i capelli a tutto volume che hai sempre desiderato, proprio come negli anni Novanta

Le chiome XXL dell'estate 2026 sono un inno alla libertà, ma anche alla naturalezza: sì, le pieghe extra voluminose degli anni Novanta sono tornate, e in una versione aggiornata. Tutorial e prodotti (a portata di shopping)

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Getty Images Kaia Gerber

Quando si pensa all’iconica estetica anni Novanta, dopo al senso di orrore che consegue il mettere a fuoco nuovamente le vite ultra basse che hanno segnato l’epoca, si intende, la prima immagine che sovviene alla memoria sono le sue chiome a tutto volume: uno stile richiestissimo anche oggi e ribattezzato, negli ultimi anni, poco casualmente con il nome di 90’s Blowout. Ebbene, tutto questo sta per tornare alla ribalta in vista dell’estate 2026.

Morbidezza, corposità e leggerezza: sono queste le regole imprescindibili dei cosiddetti Fluffy Hair, l’evoluzione ultima di quelle stesse chiome vaporose, dalle radici sollevate e le lunghezze piene e soffici. D’altronde lo sappiamo, certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Specie quando si tratta di tendenze.

Guida ai Fluffy Hair, la tendenza che alzerà il volume dei nostri capelli questa estate

Dimentichiamo il rigore geometrico del liscio a piastra e le onde da spiaggia sempre troppo piatte che hanno dominato le estati passate, perché la tendenza assoluta che sta già infiammando i feed social stavolta gioca a volume spiegato: si chiamano Fluffy Hair e sono l’esatta quintessenza della chioma XXL, ariosa e sfacciatamente soffice che credevamo confinata nelle vecchie VHS o nelle copertine patinate degli anni Novanta.

Non si tratta di una semplice conseguenza del revival nostalgico che da qualche tempo a questa parte stiamo vivendo, ma di una vera e propria dichiarazione di libertà per i nostri capelli, che possono smettere — perlomeno momentaneamente — di essere schiavi degli styler termici.

L’obiettivo della bella stagione? Sfoggiare una testa leggera come una nuvola, dove ogni ciocca si muove in totale armonia con la brezza marina, tra sensualità estrema e allure rétro. Il segreto del successo risiede proprio in questo mix perfetto tra un’eleganza apparentemente effortless ed un carattere decisamente spumeggiante, che promette di valorizzare qualunque forma del viso.

Il merito di questa rumorosa rinascita è, come di consueto, dei social: tra Instagram e TikTok si sprecano i tutorial che spiegano per filo e per segno come ottenere questi look spettacolari, all’insegna della naturalezza e del movimento, spesso ispirati alle foto d’archivio di icone quali Kate Moss, Claudia Schiffer e Cindy Crawford.

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Ma come si ottiene, in soldoni, questa piega così tanto voluminosa? Ovviamente si parte dalla base, e letteralmente: dalle radici. Prima ancora di pensare alle varie tecniche di styling, il solo vero punto di partenza deve essere la salute del cuoio capelluto: una cute sana favorisce infatti un miglior ancoraggio del bulbo pilifero, condizione essenziale per una chioma più forte e, di conseguenza, anche più vaporosa.

Il passo successivo, ovviamente, dovrà essere un ottimo shampoo volumizzante da massaggiare con cura. In fase di asciugatura, invece, è quasi una banalità a fare la differenza: basta asciugare i capelli a testa in giù per vederli subito prendere vita.

Il phon giusto aiuta a dare struttura senza appesantire, mentre la spazzola tonda permette di dare forma mantenendo morbidezza e naturalezza. Il tocco da maestro? Dopo aver asciugato completamente la chioma, prova a procedere appena per un paio di minuti con il getto d’aria fredda: oltre ad essere un gran sollievo a fronte di temperature infernali, ciò aiuterà a chiudere le cuticole, aumentando la luminosità delle lunghezze e riducendone il crespo, mentre la piega si fissa.

A finire il lavoro è comunque sempre una buona lacca, oggi molto più leggera, flessibile e lontana dall’effetto artificiale di un tempo. Allora, pronta a conoscere un volume ancora sconosciuto?