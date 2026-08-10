iStock Per eliminare l'effetto crespo dai capelli ricci ci vogliono prodotti mirati

Avere i capelli ricci significa avere una chioma voluminosa, con ciocche ben definite che siano sì un po’ “selvagge” ma non arruffate e in balia dell’effetto crespo. Se hai messo in pratica tutti i consigli della nonna o hai preso spunto dai professionisti, ma i tuoi capelli ancora appaiono arruffati, molto probabilmente il problema non è la tecnica, ma gli strumenti che usi a cominciare proprio dal phon. Lo stesso vale per la piastra che pur essendo il tocco finale della piaga può fare le differenza. Per domare i capelli mossi e avere un effetto comunque naturale vogliamo darti qualche dritta su come scegliere i tuoi tool. Se vuoi avere un risultato professionale ghd ha nel suo catalogo una serie di prodotti che si prendono cura dei capelli dall’asciugatura alla piega per risultati che non hai mai visto prima.

Il phon per eliminare l’effetto crespo è agli ioni

Il compito principale del phon è quello di assicurare un’asciugatura duratura e rispettosa del capello. Quelli per i capelli ricci devono avere una caratteristica in più: essere anche in grado di nutrire e idratare i capelli mentre li asciughi. Un elemento che assicura questo risultato è il controllo della temperatura che deve rimanere costante. Caratteristica che ghd ha fatto propria attraverso la tecnologia halo. In pratica il flusso d’aria fresca avvolge quello d’aria calda e insieme intervengono sui capelli mantenendo la temperatura adeguata: così impiegherai poco tempo, ma non brucerai il fusto e nemmeno il cuoio capelluto.

I capelli idratati già riducono notevolmente la formazione dell’effetto crespo, ma per eliminarlo definitivamente il phon ghd ha una caratteristica extra: è agli ioni negativi. Ovvero il flusso d’aria nel momento in cui incontra i capelli neutralizza l’elettricità statica e aiuta a trattenere la naturale acqua presente nella chioma eliminando così piega dopo piega l’effetto crespo.

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Per definire i capelli ricci arrivano le piastre

Se i phon sono fondamentali nella prima fase della piega, le piastre sono importanti per dire addio all’effetto crespo nella fase di definizione dello styling. Quelle di ghd hanno tutte le caratteristiche di cui hai bisogno a prescindere dal modello, questi tool sono quanto di più tecnologico tu possa desiderare. A cominciare proprio dalla tecnologia Single Zone che garantisce una distribuzione uniforme del calore per ridurre i danni. Tra queste spicca il modello Platinum+ che oltre a questa tecnologia è dotata di sensori che controllano la temperatura costantemente e la adattano alla tipologia di capello e di styling. Inoltre la maggior parte è dotata di un rivestimento glossy che ti regala un finish luminoso come se a realizzare la piega fosse stato un professionista.

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Il tocco finale spetta ai prodotti per lo styling

Per contrastare l’effetto crespo i tool sono fondamentali, ma un aiuto ci può venire anche dai prodotti per lo styling. Molti di questi vanno usati prima di asciugare i capelli perché hanno una funzione termoprotettrice. Gli ingredienti contenuti all’interno creano un film protettivo attorno ai capelli che li protegge dai danni causati dal calore e li mantiene idratati. Con i capelli nutriti, quindi il rischio dell’effetto crespo è ridotto al minimo e nello stesso tempo vai a dargli volume e consistenza.

Una volta asciutti, però i capelli devono essere protetti dall’umidità e tra i prodotti più amati di ghd oltre ai termoprotettori c’è la lacca che resiste all’umidità massimizzando i ricci che rimangono definiti.

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