Bianca Guaccero, stupenda in costume incanta su Instagram

Bellissima: Bianca Guaccero in costume due pezzi sembra una sirena e incanta i suoi tantissimi fan che la seguono su Instagram.

La conduttrice e attrice sta trascorrendo giornate di relax dopo gli intensi impegni di lavoro della passata stagione televisiva che l’ha vista alla conduzione di Detto Fatto. Tra scatti con amiche, tuffi in piscina e sessioni di tintarella, se si scorre il suo profilo Instagram la si può ammirare mentre si gode questo periodo di tranquillità. A quanto pare è in Puglia, la regione che le ha dato i natali, ed è in splendida forma come dimostra l’ultima immagine pubblicata su Instagram nella quale la si vede posare seduta su dei piccoli gradini, fasciata in un bikini fucsia. A corredo dell’immagine la presentatrice ha scritto: “Non posso non amarti…”. Tantissimi i mi piace e i commenti che ne sottolineano la bellezza e dimostrano il grande affetto del pubblico.

Non solo vacanze però, perché Bianca Guaccero sta tenendo i suoi fan aggiornati anche sulla nuova fiction, che sarà presto trasmessa in tv e alla quale ha lavorato come attrice. Si tratta di Fino all’ultimo battito, serie che debutterà in tv il 23 settembre su Rai 1 e che l’ha vista al lavoro con un cast di attori molto ricco che comprende – tra gli altri – Marco Bocci, Violante Placido e Fortunato Cerlino. Della serie Bianca ha condiviso in questi giorni sul suo profilo Instagram anche il promo aggiungendo “Stiamo arrivando”.

La fiction Fino all’ultimo battito in totale sarà composta da 12 episodi che saranno suddivisi in sei puntate. Se la messa in onda è prevista per il 23 settembre, l’ultimo appuntamento dovrebbe essere programmato per il 28 ottobre.

Sul fronte della conduzione televisiva sarà nuovamente impegnata con Detto Fatto, il programma è stato confermato nei palinsesti Rai con una nuova stagione e andrà in onda come di consueto nel pomeriggio di Rai 2.

Talento, bellezza e uno stile unico: Bianca Guaccero – 40 anni festeggiati a gennaio – si gode il meritatissimo periodo di vacanza in vista dei nuovi impegni televisivi e sfoggia un fisico asciutto e sportivo, frutto anche degli allenamenti ai quali si sottopone e che in passato a mostrato in alcuni video su Instagram.