Bianca Guaccero su Instagram, il mini dress per i 40 anni è splendido

Bianca Guaccero spegne 40 candeline, carriera, vita privata e figlia

Bianca Guaccero compie 40 anni: è nata infatti il 15 gennaio 1981 e per l’occasione speciale la presentatrice di Detto Fatto ha voluto ringraziare tutti coloro che le hanno dimostrato affetto con un magnifico post sul suo profilo Instagram.

Bianca Guaccero è bellissima e lo è ancora di più nel selfie che ha dedicato ai suoi primi 40 anni (ha la stessa età di Maria Elena Boschi). Nella foto condivisa su Instagram la conduttrice indossa un abito strepitoso o meglio un mini abito a fantasia bianco e nero, cortissimo e senza spalline che esalta il decolleté perfetto sapientemente nascosto dalla torta di compleanno. Ai piedi la Guaccero indossa dei sandali con tacco stiletto che slanciano il fisico. Insomma, Bianca lascia senza fiato e con questa foto dimostra che per lei il tempo si è fermato.

A commento dell’immagine scrive: “Grazie ragazzi!!! È da ieri che piango per l’emozione!!! Non ho dormito stanotte come se la vita improvvisamente mi fosse piombata tutta addosso!!! Come se improvvisamente il tempo si fermasse a farmi guardare quante cose siano successe in questi 40 anni!!! “.

I 40 anni sono un traguardo importante e ancora sembra incredibile esserci già arrivata: “Ancora non ci credo!!! Ma la cosa più bella che ho costruito è l’affetto… che mi regalate ogni singolo giorno!!! Sono i miei tantissimi amici cari sparsi per tutta l’Italia!!! Voi mi date sempre la forza per andare avanti col sorriso!!! Perché questa è la vera ricchezza della vita!”.

Un vero e proprio omaggio a chi ha reso speciale la vita di Bianca Guaccero. Moltissimi i messaggi di auguri che sono arrivati alla presentatrice. Tanti gli amici vip, da Anna Tatangelo a Sandra Milo che le scrive: “E non sentirli, eh! Auguri di ogni bene, felicità, successo e possibilmente nuovo amore!”. E poi Justine Mattera e Amadeus, Daniela Ferolla, Alberto Matano, Violante Placido e Jill Cooper che commenta: “Auguri e ben venuta nel club delle Anta😂😂😂”.

Al magazine Gente la Guaccero fa il bilancio dei suoi primi 40 anni: “Ho tre vite da raccontare“. L’inizio della sua carriera: “Al primo provino senza mia madre non mi sarei mai presentata. Sono stata scelta, tra 900 ragazze, per il film ‘Terra bruciata’ con Raoul Bova e Giancarlo Giannini. Anche se non mi tiro mai indietro quando c’è da stare al centro dell’attenzione, nel profondo sono timida e recitare mi fa superare ogni insicurezza”. La maternità – Bianca ha una bambina, Alice, avuta dall’ex marito Dario Acocella: “Alice mi ha permesso di conoscermi meglio, dandomi una nuova prospettiva di vita”. E poi i nuovi progetti che Bianca affronta sempre con energia ed entusiasmo.