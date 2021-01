Maria Elena Boschi, i suoi primi 40 anni: un inno alla bellezza

editato in: da

Maria Elena Boschi, i cambi di look negli anni: dal castano al biondo con la frangia

Maria Elena Boschi compie 40 anni il 24 gennaio: è nata infatti nel 1981. Considerata da sempre una delle donne più belle della politica italiana, riempie le pagine della cronaca rosa con le sue vicende amorose, specialmente da quando si è innamorata di Giulio Berruti, l’attore che per lei si dice abbia rinunciato anche al Grande Fratello.

I due si frequentano dal 2020, ma prima di uscire allo scoperto ce ne hanno messo di tempo, intenzionati a difendere a tutti i costi la loro privacy. Quando sono cominciate a trapelare le voci su una loro relazione, sia la Boschi che Berruti prontamente hanno smentito dichiarando di essere solo amici. Ma a lungo andare non hanno più potuto mantenere il segreto.

L’attore ha confessato a Silvia Toffanin cosa lo ha fatto innamorare di Maria Elena: “La prima volta che è venuta a cena a casa mia, è caduta dalla sedia e ha fatto cadere anche il vino, sporcandomi la camicia – ha svelato -. In quella vulnerabilità e goffaggine reciproca ci siamo un po’ trovati”. I due hanno preso la loro relazione molto seriamente, tanto che hanno già parlato di figli: “Io arrivo da una famiglia molto unita. Vorrei tanti figli. Tra noi ne abbiamo parlato e poi si vedrà”. E la loro unione è anche approvata dalla mamma di lui.

Proprio questo legame ha gettato un’ombra sulla carriera della Boschi che lo scorso dicembre si è vista sospettata di aver dato un “aiutino” al fidanzato con un emendamento alla Manovra 2021, presentato ma poi ritirato.

Ma non è solo per Berrutti che la Boschi fa parlare di sé. Come una vera trend setter, i suoi look sono studiati, ammirati e raramente criticati. Il suo outfit alla prima della Scala nel 2019 lasciò tutti senza fiato. Mentre il cappottino color tiffany fu subito paragonato a quello di Melania Trump.

Per non parlare dei suoi tagli di capelli. L’ultimo in ordine di tempo la vede con la frangia, ma la nuova pettinatura non ha convinto tutti: renderebbe troppo duri i tratti del suo viso.

Maria Elena è talmente bella che nel 2018 si conquista la copertina di Maxim e da prova di essere una fotomodella professionista. Ma la bellezza è un dono di famiglia, suo fratello Pier Francesco ha il fascino di un divo di Hollywood.

Inutile parlare della sua sfolgorante carriera politica che la vuole per la prima volta ministro nel 2014. Oggi Matteo Renzi la ripropone nel Governo ma il suo ingresso nell’esecutivo è ancora tutto da vedere.