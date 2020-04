Maria Elena Boschi sorride col fratello. E con il look denim è un incanto

editato in: da

Maria Elena Boschi: foto private, love story, look e indiscrezioni

Come molti altri personaggi pubblici, anche Maria Elena Boschi ha passato la Pasqua insieme agli affetti più cari, al sicuro tra le mura di casa. E, con alcuni nuovi scatti su Instagram, si è mostrata ancora una volta ai suoi follower in tutta la sua bellezza, dando come sempre una lezione di stile.

La capogruppo di Italia Viva alla Camera pubblica regolarmente gli auguri per le feste: a Natale si era già distinta per il suo stile sobrio ma allo stesso tempo elegantissimo, che ne esaltava l’avvenenza senza però dimenticare di sottolineare la sua attitudine intellettuale.

In occasione delle feste pasquali, la bella deputata braccio destro di Matteo Renzi ha invece optato per uno stile in linea con i tempi: dovendo restare a casa, ha scelto degli abiti comodi e casual, abbinati però in maniera impeccabile.

La Boschi ha indossato una camicia in denim chiaro abbinata a una t-shirt bianca,che hanno conferito particolare luminosità al suo viso, e un paio di comodi jeans di colore più scuro. Per dare un taglio ancora più easy al suo stile, ha raccolto i capelli in una treccia morbida.

Tuttavia, c’è anche un dettaglio che ne sottolinea l’indole chic: gli orecchini di perle, che donano un tocco di brillantezza all’intera mise. In più, per restituire un’immagine perfettamente “casalinga”, la bella MEB ha deciso di sfoggiare un trucco completamente naturale, usando solo un velo di mascara e un lip gloss dai toni neutri.

A colpire i follower, comunque, non è stato soltanto il look della bella Maria Elena, ma anche la persona al suo fianco. Lasciati da parte tutti i gossip e i pettegolezzi sulla sua vita sentimentale, la Boschi si è mostrata sorridente accanto al fratello Emmanuel, già visto più di una volta al suo fianco.

Emmanuel è infatti uno dei punti di riferimento nella vita della Boschi. Non sorprende, dunque, la didascalia che accompagna le foto della deputata:

Nonostante questa Pasqua sia velata dalla tristezza, cerchiamo di sorridere grati per quello che abbiamo e di conservare la Speranza, quella vera, come ci ha ricordato il Santo Padre.

E in effetti, non c’è niente di più vero: in questo periodo strano il trucco per resistere è quello di riscoprire ciò che già abbiamo, di tenerci stretti gli amori più veri e i familiari. Solo così si può continuare a sorridere.