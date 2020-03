Maria Elena Boschi, sorrisi e abbracci con Giulio Berruti

editato in: da

Maria Elena Boschi ha da poco annunciato di aver chiuso un’importante storia d’amore, tenuta sempre nascosta. La fine di una relazione, anche quelle in cui le due parti decidono di rimanere amici, non è mai piacevole. La capogruppo di Italia Viva, però, sembra aver ritrovato un buon motivo per sorridere: si tratta dell’affascinante Giulio Berruti.

In verità, Maria Elena Boschi e Giulio Berruti sono amici da diverso tempo. Già in precedenza, infatti, si era ipotizzata una possibile relazione, poi smentita, tra loro due. Questa volta, però, sono stati avvistati in atteggiamenti molto affettuosi a Fregene. I dubbi e, soprattutto, la speranza dei fan di entrambi si sono immediatamente riaccesi.

A mostrare le foto della Boschi e di Berruti è stato il settimanale Diva e Donna e, per alcuni, le immagini non lasciano troppo spazio a dubbi. Abbracci, sorrisi complici e carezze sarebbero un chiaro segno di un flirt in corso durante quello che sembra essere un vero e proprio appuntamento. Si tratta ancora solo di un incontro di amici o, nel frattempo, tra i due è nato qualcosa di più?

Fino ad adesso Maria Elena era sempre riuscita a mantenere lontane dai riflettori tutte le sue relazioni. Anche l’ultima, di cui ha annunciato la fine, non è mai apparsa sulle copertine dei giornali di gossip. Non si è mai saputo, inoltre, chi fosse il suo fidanzato. La Boschi, però, in una passata intervista, ci ha tenuto a precisare:

Il fatto che non mi sia sposata o che non abbia un compagno ufficiale, non vuol dire in questi anni sia sempre stata sola. Diciamo che sono stata brava a vivere la mia storia importante senza che nessuno se ne accorgesse.

Con Giulio Berruti, però, sembra impossibile mantenere la stessa privacy. Non perché l’attore non voglia, ma perché la sua fama lo precede. Bello e affascinante, ha recentemente fatto parte del cast di Ballando con le Stelle, dove ha partecipato nel ruolo di concorrente e dove, con Samanta Togni, si è guadagnato il terzo posto.

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti confermeranno di aver intrapreso una relazione o, come in passato, infrangeranno i sogni dei loro fan con una smentita? Non resta che attendere la loro versione.