Maria Elena Boschi torna single, l’annuncio in tv: “È finita”

Maria Elena Boschi è tornata single. In una lunga intervista in tv la politica ha annunciato di aver messo fine alla sua storia d’amore. Da sempre molto riservata e attenta a proteggere la sua privacy, la capogruppo di Italia Viva alla Camera si è confessata con Lilli Gruber durante una puntata di Otto e Mezzo.

“La mia relazione? Sì, è finita, ma ci vogliamo ancora bene”, ha confessato la Boschi, che negli ultimi mesi aveva cercato di proteggere dal gossip la sua love story, tenendola segreta. Ora però sembra che la relazione sia arrivata al capolinea. Non è chiaro cosa sia accaduto, l’unica certezza è che gli ex hanno deciso di rimanere amici.

“L’abbiamo tenuta nascosta per tutelare la nostra privacy – ha svelato Maria Elena -. Anche se non lo trovo così rilevante, comunque adesso non sono in una relazione”. La Boschi non ha mai rivelato chi fosse l’uomo che aveva conquistato il suo cuore, ma nelle ultime settimane era circolato con insistenza un nome, mai confermato dalla diretta interessata.

“Il fatto che non mi sia sposata o che non abbia un compagno ufficiale, non vuol dire in questi anni sia sempre stata sola. Diciamo che sono stata brava a vivere la mia storia importante senza che nessuno se ne accorgesse. Eravamo entrambi liberi, non c’erano problemi”, aveva rivelato lei sulle pagine del settimanale Chi, e Dagospia aveva dato un volto all’uomo misterioso, indicato come Nicola Cesari, sindaco di Sorbolo, comune in provincia di Parma.

Corteggiatissima, ma molto attenta a schivare i gossip, la Boschi non ha mai parlato troppo della sua vita privata. Le sue relazioni sono sempre state vissute in segreto e lei non ha mai voluto parlare degli uomini della sua vita. Qualche tempo fa si era parlato anche di una love story con Giulio Berruti, celebre attore che era apparso con Maria Elena ad un party, un flirt smentito quando lui era stato paparazzato in compagnia di un’altra donna.