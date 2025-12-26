Maria Elena Boschi, il look per Natale è elegantissimo e non scontato

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

Maria Elena Boschi

Quando si parla di stile, Maria Elena Boschi è sempre un passo avanti. E l’ha dimostrato anche a Natale, lasciando i follower a bocca aperta con un outfit elegantissimo e perfettamente a tema per le feste. La deputata di Italia Viva non sbaglia un colpo, mixando perfettamente rosso e oro nel giorno del 25 dicembre: ogni dettaglio è perfetto.

Maria Elena Boschi, il look perfetto per Natale

Elegantissima e affascinante, così Maria Elena Boschi si è presentata ai suoi follower nel giorno di Natale. La capogruppo di Italia Viva ha scelto un look perfetto per le feste, sfoggiando uno dei suoi outfit più chic dell’anno. L’avevamo vista questa estate in azzurro, quando aveva indossato un abito aderente con spalline larghe e scollo tondo sul décolleté, impreziosito da accessori dorati.

E anche questa volta Boschi non ha deluso le aspettative, con un completo ideale per essere chic anche in queste giornate trascorse in famiglia. La deputata ha scelto una mise total red, con blusa morbida con maniche a tre quarti e scollo leggermente a barca, abbinata a un paio di pantaloni dal taglio dritto ma sinuoso, che accompagna i movimenti. A completare il look delle décolleté a punta dorate che si intravedono appena, ma che danno una luce particolare a tutto il look.

Un mix elegante, che Maria Elena Boschi ha arricchito con un bracciale dorato e orecchini al lobo vistosi. Rossetto rosso fuoco in pendant con il completo, mentre il resto del viso è stato volutamente lasciato al naturale per dare risalto alle labbra.

Un Natale con un nuovo amore

Per Maria Elena Boschi saranno delle feste all’insegna di un nuovo amore: mentre in questi giorni Giulio Berruti è stato paparazzato da Gente in giro per Roma con la sua famiglia – ma con nessuna donna al suo fianco – la deputata è sempre più vicina a Roberto Vaccarella, anche lui avvocato, piuttosto facoltoso, che porta avanti lo studio romano di famiglia.

Solo qualche settimana fa la coppia è stata fotografata dal settimanale Chi, quando hanno trascorso un weekend a Capalbio, nella casa che il legale possiede. Negli scatti Boschi e Vaccarella pedalavano in strada a cavallo di due biciclette, per raggiungere la villa di alcuni amici. Capalbio sarebbe il luogo del cuore dei due, dove si sarebbero conosciuti e dove fuggono per concedersi una pausa dalla quotidianità.

La conoscenza con Vaccarella è iniziata dopo la fine dell’amore con Berruti, durata più di cinque anni e conclusa – a quanto parrebbe – di comune accordo. La coppia, in diverse interviste, aveva dichiarato di voler sposarsi e di cercare un figlio, ma le cose non sono andate come speravano. “Con dispiacere, confermo che la nostra storia è finita“, aveva dichiarato lei a Chi. Notizia confermata anche in radio, quando ospite nella trasmissione Un giorno da pecora aveva detto: “Come sempre, dopo la fine di una storia così importante, penso che sia un dispiacere profondo per tutti”.

