Maria Elena Boschi splendida in azzurro: l’abito perfetto per l’estate

Non sbaglia un colpo Maria Elena Boschi, che per una breve fuga in Toscana ha indossato il vestito perfetto per questa estate

Ansa Maria Elena Boschi, i cambi di look negli anni: dal castano al biondo con la frangia

Maria Elena Boschi non sbaglia un colpo: la deputata di Italia Viva ha condiviso con i suoi follower un paio di scatti della sua sua breve fuga in Toscana, dove si è mostrata più bella che mai. È suo il look più bello dell’estate, con un abito azzurro aderente con accessori coordinati, un colore che mette in risalto il suo incarnato ambrato.

Abito azzurro e accessori dorati: Maria Elena Boschi cavalca il trend dell’estate

È il suo uno dei look più di tendenza di questa estate 2025: Maria Elena Boschi sa bene come coniugare eleganza e trend del momento, come dimostra spesso su Instagram, dove capita di tanto che condivida con i suoi numerosi e affezionati follower momenti della sua quotidianità.

E così la deputata di Italia Viva, tra un’iniziativa politica e un’altra, ha pubblicato due scatti che la ritraggono durante una breve fuga in Toscana in questo primo caldo weekend di agosto. Maria Elena Boschi ha scelto un abito azzurro aderente con spalline larghe e scollo tondo sul décolleté, che mette in risalto il suo fisico asciutto.

Il colore acceso, perfetto per la bella stagione, è uno dei toni più scelti in questa estate 2025: la politica ha reso il vestito, splendido nella sua semplicità, più elegante con accessori dorati e ton sur ton, come il bracciale con i dettagli in smalto turchese e l’anello con pietra dello stesso colore. Da copiare poi la maxi pochette dorata, perfetta per dare un tocco di luce all’intero outfit.

Make up semplice per la deputata, che come spesso accade ha scelto di puntare sulle labbra, con un rossetto rosa carico che le dona particolarmente, anche con l’abbronzatura dorata.

Maria Elena Boschi, il rapporto con Giulio Berruti

La deputata si sta godendo qualche giorno di relax insieme al suo compagno Giulio Berruti, che appare di rado sui profili social di Boschi sebbene siano innamorati più che mai. La politica e l’attore fanno coppia fissa dal 2020 e i riflettori si sono accesi di nuovo su di loro dopo la partecipazione dell’attore a Pechino Express.

In quell’occasione Berruti aveva speso parole al miele per la compagna: “Maria Elena è una persona straordinaria, di cui ho una immensa stima. Mi supporta sempre, in tutte le mie scelte, questa compresa, pur non sapendo quando sarei tornato. Mi ha detto: non ti preoccupare, io sono qui. E, in effetti, l’ho ritrovata lì dove l’ho lasciata. Lei è un grande dono che mi ha fatto la vita. Stiamo insieme da cinque anni e siamo molto legati”.

Da tempo si parla di matrimonio per la coppia anche se non sembra una priorità al momento, come aveva spiegato la stessa Maria Elena durante un’intervista a Un giorno da pecora: “Non è previsto, salvo sorprese di stasera. Lui aspetta che sia io a chiederglielo, dice che per quanto lo riguarda è come se fossimo sposati. Io però aspetto sempre che mi sorprenda”.

Immutato invece resta il desiderio di un figlio, da parte di entrambi: “Avere figli è una cosa bellissima che a volte capita, a volte non capita, nemmeno se lo vuoi”, ha spiegato l’attore. “È una cosa che vogliamo entrambi: insieme con Maria Elena è un po’ che ci stiamo lavorando. E sarebbe molto bello. Quindi speriamo arrivi presto“.