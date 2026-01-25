Maria Elena Boschi, il look del compleanno è super femminile: abito giallo burro e schiena scoperta

La deputata ha festeggiato il suo compleanno e ha postato su Instagram il look del suo giorno speciale, mostrando un abito mozzafiato con schiena nuda

IPA Maria Elena Boschi

Un giorno speciale per Maria Elena Boschi, che il 24 gennaio ha spento 45 candeline. La deputata, per ringraziare i suoi numerosi follower per gli auguri ricevuti, ha condiviso su Instagram una foto che la ritraeva con un abito mozzafiato con schiena scoperta. Il colore, come sempre, è di super tendenza: un giallo burro che si sposa perfettamente con la sua carnagione.

Maria Elena Boschi, l’abito giallo burro iper femminile per il compleanno

45 giri intorno al sole per Maria Elena Boschi, che nel giorno del suo compleanno ha voluto ringraziare follower, amici e colleghi per i numerosi auguri ricevuti. Nessun dettaglio rivelato su eventuali festeggiamenti data la riservatezza della deputata, che però ha svelato un dettaglio che ha lasciato a bocca aperta: l’abito indossato durante la serata.

La capogruppo di Italia Viva anche questa volta non ha deluso le aspettative: a Natale ci aveva stupito con un look perfetto per le feste, con un outfit monocromo rosso, illuminato da accessori dorati. E come al solito non ha sbagliato un colpo: protagonista del suo giorno speciale, Maria Elena Boschi ha optato per un abito in satin color giallo burro, tonalità che ha spopolato sulle passerelle nel 2025 e pronto a tornare prepotentemente ancora nelle collezioni primavera/estate 2026.

L’halter neck dress indossato dalla deputata – un modello che ha la caratteristica di essere legato alla nuca – lascia le spalle scoperte, risultando iper femminile. La scelta ideale per un’occasione particolare, come può essere una cena elegante con la propria dolce metà o una festa in compagnia degli amici.

Ad arricchire l’outfit, già splendido così, un maxi bracciale dorato abbinato ai sandali dello stesso colore, con tacco a spillo – non troppo alto per concedersi qualche ballo scatenato – con cintino alla caviglia.

Maria Elena Boschi, compleanno in dolce compagnia?

La deputata è sempre stata parecchio riservata sulla sua vita privata, ma possiamo immaginare che dopo le feste natalizie abbia trascorso anche il compleanno in compagnia di una persona speciale. Stiamo parlando di Roberto Vaccarella, avvocato piuttosto facoltoso, che porta avanti lo studio romano di famiglia.

La capogruppo di Italia Viva è stata paparazzata lo scorso novembre in compagnia della sua nuova fiamma dal settimanale Chi. La coppia infatti era stata pizzicata durante un weekend a Capalbio, nella casa che il legale possiede. A cavallo di due biciclette, Maria Elena Boschi e Vaccarella pedalavano in direzione della casa di amici.

Pare che Capalbio rappresenti un luogo speciale per loro: è lì che i due si sarebbero conosciuti e dove si rifugiano di tanto in tanto per concedersi una pausa romantica. Il legame con l’avvocato è sbocciato dopo la fine dell’amore con Giulio Berruti, una relazione durata più di cinque anni e conclusa di comune accordo.

La coppia, in diverse interviste, aveva dichiarato di voler sposarsi e di cercare un figlio, ma il loro amore sarebbe naufragato prima di sentire il profumo dei fiori d’arancio. “Con dispiacere, confermo che la nostra storia è finita“, aveva dichiarato Boschi a Chi. Notizia confermata anche in radio quando, ospite nella trasmissione Un giorno da pecora, aveva ammesso: “Come sempre, dopo la fine di una storia così importante, penso che sia un dispiacere profondo per tutti”.