Grande Fratello Vip, le pagelle del 28 aprile: il malore “stellare” della Marini (5), Paola Caruso e il figlio (8)

IPA Il malore "stellare" di Valeria Marini al GF Vip

Dopo un dolce inizio di puntata tutto dedicato a Ilary Blasi, che ha festeggiato in diretta il suo compleanno, l’atmosfera al Grande Fratello Vip si è subito surriscaldata. Tra un esercito di donne sempre più agguerrite – Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Paola Caruso in testa – e la “mela avvelenata” di Valeria Marini, non sono mancati i momenti concitati in puntata. E queste sono le pagelle, come sempre, secondo noi.

Il compleanno di Ilary Blasi. Voto: 8

Ad aprire la puntata è stato un momento dedicato alla padrona di casa, Ilary Blasi, che ha festeggiato in diretta il suo compleanno. La conduttrice ha spento 45 candeline, ma il dovere chiama. E così, anziché concedersi una cena in famiglia o, perché no, una serata romantica con il suo Bastian Muller, ha trascorso il grande giorno con la squadra del Grande Fratello Vip. Tutto questo, dopo aver ricevuto le dolcissime dediche social del futuro marito e dei figli, Chanel e Cristian Totti, che non hanno perso occasione per celebrare la loro mamma.

Mussolini, Elia e Marini sono puro caos. Voto: Aiuto!

La quiete dopo la tempesta, è proprio il caso di dirlo. La puntata del Grande Fratello Vip si è accesa immediatamente quando la Blasi ha interpellato le donne della Casa, un esercito agguerrito di quelli che non si vedono tutti i giorni. Litigi, battibecchi, parole pesanti e battutacce sono all’ordine del giorno, specialmente tra Antonella Elia e Valeria Marini, tra le quali scorre un’atavica antipatia, ma anche tra la Elia e Alessandra Mussolini, tanto per citare un altro nome-bomba di questa edizione.

Antonella Elia ha criticato Valeria Marini per il suo modo di fare, troppo protagonista e audace con quei vestitini a suo dire troppo corti per la sua età. La Mussolini ha immediatamente controbattuto, sostenendo che ogni donna è libera di essere se stessa. E da qui, il caos totale: le donne della Casa non se le mandano a dire e tra sfoggio di veleni e bodyshaming hanno regalato al pubblico un momento che farà fatica a dimenticare. E no, non in senso positivo.

Il malore “stellare” di Valeria Marini. Voto: 5

Entrata domenica scorsa in Casa, Valeria Marini si è resa protagonista di queste ultime ore nei sensi più disparati. Tralasciando i balletti coreografati da Francesca Manzini e l’eterna antipatia con Antonella Elia, uno degli argomenti clou della puntata è stato il suo malore “stellare”.

Nelle scorse ore sui social, TikTok in testa, erano circolati freneticamente alcuni video, da quello del momento esatto in cui ha iniziato a star male fino a quello successivo, in cui Alessandra Mussolini e altri inquilini del GF Vip commentavano gli “olezzi” che avevano pervaso la Casa dopo un’intensa sessione sul trono. Proprio la Mussolini, coinvolta dalla conduttrice, si è lasciata andare a una descrizione dettagliata delle condizioni della toilette – con tanto di “forme” e “colori” – all’alba di questa giornata e di cui, francamente, potevamo fare a meno.

Mistero sulla causa del malore, o forse no. La Marini ha ingerito di tutto dal suo ingresso in Casa ma, a suo dire, ad averla “avvelenata” sarebbero state delle mele (casualmente offerte da Antonella Elia). Sarà.

Paola Caruso si addolcisce col figlio Michele. Voto: 8

Probabilmente ormai è talmente ingabbiata nel suo personaggio, fatto di urletti e cattiverie al vetriolo, che vederla sciogliersi davanti al figlio Michele è l’unico modo per osservare l’altra faccia di Paola Caruso. Non si è mai risparmiata nella Casa, accendendo conflitti con le altre concorrenti e minacciando di farle fuori a una a una, figuratamente s’intende.

Ma in questa puntata è venuta fuori la Paola mamma, figlia e donna ferita nel profondo. Il suo passato non è stato semplice, lo ha ricordato la madre biologica, Irma, in un messaggio registrato per l’occasione: “Ogni volta che ti guardo, il mio cuore ringrazia Dio di averti avuta. Sei la figlia che credevo di avere perso, ma la vita mi ha dato questo dono di poterti abbracciare. Qualcosa è andato storto tra di noi. Mi auguro di poterci guardare negli occhi e di poterci riabbracciare. Io amo te, come amo i tuoi fratelli. Sei sangue del mio sangue e una madre questo non può mai dimenticarlo. Tu e Michele non siete soli”.

Un momento di grande emozione, seguito da uno forse ancor più intenso. Riabbracciando il figlio Michele, la Caruso ha cambiato completamente atteggiamento ed espressione, si è addolcita come non le capitava da quando è al GF Vip. “Calmati e non piangere”, le ha detto il piccolo con grande dolcezza.

Niente da fare, comunque. Proprio Paola Caruso è stata eliminata al televoto, stavolta definitivamente e senza rientrare in gioco.

L’amore di Francesca Manzini (a cui non crede nessuno). Voto: 5

“Non c’è nessun Mark Caltagirone”, ha affermato senza indugio Francesca Manzini. Il riferimento è d’obbligo e impazza sui social del GF Vip ormai da giorni: il fantomatico amore di cui parla, esiste davvero oppure no?

Probabilmente non lo sapremo mai, ma Manzini giura che quella da lei raccontata sia tutta la verità. A parte la balla sul diplomatico in trasferta a Washington e a parte il volerlo tutelare senza farne il nome. “Mi scuso con te, con la produzione, con tutti – ha detto a Ilary Blasi -, ma soprattutto con la persona che amo, che spero ci sia ancora. L’ho gestita male, ma solo perché sono stata presa dal panico. Tutto è vero, tranne la balla di Washington”.

“Posso dirti solo che ti amo e che mi manchi ogni giorno“, ha detto guardando dritto in camera. Ma queste parole non sono bastate a convincere del tutto i presenti, sia i coinquilini Vip che l’opinionista Selvaggia Lucarelli: “Volevo tranquillizzarla che, anche dicendolo, non sarebbe partita la caccia all’uomo. Non ci interessa, mica sei Taylor Swift – le ha detto -, (…) il problema è che ha alimentato uno storytelling su lei come Bridget Jones nella Casa, single, senza un uomo”, e per questo, a suo dire, poco credibile.

Ilary e Alvin, ci siete mancati. Voto: 10

Dulcis in fundo, la reunion tra Ilary Blasi e Alvin, compagni di mille avventure (e battutacce) nelle edizioni dell’Isola dei Famosi che hanno condotto insieme.

Dopo averlo presentato come “bravo conduttore”, la conduttrice ha subito fatto la “gelosa”: “Salutami Michelle. Come sta, tutto bene?”, lo ha punzecchiato sulla nuova collega, con la quale conduce Battiti Live Spring. “Ci siamo trovati molto bene”, l’ha provocata lui, e Ilary senza mandarle a dire: “Spero che ti prenda il virus di Valeria Marini, così te lo guardi dal bagno tutta la serata”. Ci sono mancati, non possiamo negarlo.