Non solo abiti da sera: borse e spille piumate sono i veri must-have per un guardaroba primaverile chic e inaspettato.

Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

GettyImages Sul red carpet di Cannes 2026 protagoniste le piume

La brezza della Costa Azzurra non ha mai soffiato su nulla di così etereo. Se pensavamo che la primavera 2026 avesse già dettato le sue regole in fatto di stile, il tappeto rosso della 79esima edizione del Festival di Cannes è arrivato a scompigliare ( letteralmente) le carte in tavola. La Croisette quest’anno ha parlato chiaro, consacrando il look “fluffy” e il trionfo assoluto delle piume come il diktat più cool, romantico e audace del momento. Una tendenza che, quasi in sordina, si è presa la scena, trasformando le star in creature oniriche e sofisticate, pronte a fluttuare tra i flash dei fotografi.

Lizhaig Pochette con dettaglio piume da sera

Red Carpet di Cannes: l’eleganza prende il volo

La piuma, che sia di struzzo, marabù o nelle sue declinazioni cruelty-free ad altissima tecnologia, è stata una protagonista assoluta degli ultimi red carpet della kermesse.

Eauptffy Abito con piume e pailettes nero

Generish Gonna Bianca con piume

A dettare il ritmo ci ha pensato la magnetica Oksana Hoffmann, che ha incantato la Montée des Marches avvolta in una nuvola scultorea. Il suo abito, caratterizzato da una silhouette a sirena rigorosa, esplodeva in una cascata di piume candide dal ginocchio in giù, creando un movimento ipnotico a ogni suo passo. Un contrasto perfetto tra architettura sartoriale e pura leggerezza.

GettyImages

Non da meno è stata Alessandra de Tomaso, che ha optato per un approccio più squisitamente vintage e boudoir. L’attrice ha sfoggiato una cappa di piume color cipria, adagiata con finta nonchalance su uno slip dress in seta liquida. Un omaggio alla vecchia Hollywood, ma con un’attitudine modernissima che ha immediatamente fatto impazzire i social e i radar delle trendsetter.

Duohropke Abito con piume

A chiudere il cerchio delle muse piumate, non poteva mancare la regina dello stile digitale, Caroline Daur. Caroline ha portato sul tappeto rosso una sferzata di energia contemporanea con un vestito architettonico interamente ricoperto di piume coloratissime. Un look che ha giocato sui volumi esagerati e su una texture così soffice da sembrare quasi immateriale, confermando che la piuma può essere non solo romantica, ma anche incredibilmente d’avanguardia e pop.

Come indossare il trend

Se replicare i look drammatici del red carpet può sembrare un azzardo per la vita di tutti i giorni, Cannes 2026 ci suggerisce la chiave perfetta per abbracciare questa tendenza: gli accessori. Inserire un tocco fluffy nel guardaroba primaverile è il segreto per elevare istantaneamente qualsiasi outfit, dal tailleur da ufficio al look per l’aperitivo.

Le mini-bag a tutto volume

Le borse da sera (e non solo) di questa primavera sono piccoli scrigni interamente ricoperti di piume. Una pochette o una borsa a mano fluffy in tonalità pastello o in un audace nero corvino diventa il punto focale di un look essenziale, come un jeans dritto abbinato a una camicia bianca maschile. È l’accessorio che urla “divertimento” senza mai perdere in eleganza.

Moistri Borsetta piume con catenella con perle

Charleston Borsetta flapper nera con pailettes e piume

Moistri Clutch con piume

Moistri Borsa cestino con dettagli oro

Le spille piumate

Il vero colpo di genio dello styling avvistato tra i party esclusivi di Cannes sono state le broches oversize con inserti in piuma. Appuntate sul bavero di un blazer sartoriale dal taglio rigoroso, su un trench leggero o persino a chiudere il colletto di un abito accollato, queste spille creano un gioco di texture irresistibile. Un dettaglio demi-couture capace di ammorbidire le linee maschili e aggiungere un tocco di eccentricità chic.

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Lakpin Spilla nera piume di struzzo

IMINI Spilla con fiore e piuma

Dettagli unexpected

Per chi vuole osare, i sandali con accenni di piume sui listini o gli orecchini a chandelier che terminano con morbidi piumaggi sono l’alternativa perfetta per far danzare il proprio look a ogni movimento.

Forbestest Orecchini piume

IYOU 1920s Piuma Flapper Copricapo Rosa Cristallo Gatsby

Vhersily Sandali con tacco e piume

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