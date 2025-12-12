Fluffy e furry, le ciabatte indossate da Vanessa Incontrada sono la nostra nuova ossessione dell’inverno

Le ciabatte pelose sfoggiate da Vanessa Incontrada sono il trend da non perdere per quest'inverno. Dentro e fuori casa.

Fluffy e super chic, le ciabatte indossate da Vanessa Incontrada dietro le quinte del programma che conduce con Gigi D’Alessio sono diventate in breve tempo la nostra nuova ossessione. Il motivo? Sono morbidissime, comode e si abbinano alla perfezione con tutto. In più – celebrity docet – si possono sfoggiare non solo a casa, ma anche per uscire.

Quest’anno il trend più caldo porta le ciabatte pelose dal salotto alla strada. Slippers imbottite, pantofole oversize e design peluche irresistibili stanno conquistando le nostre wishlist e trasformando la comodità in una dichiarazione di stile. È la stagione in cui il comfort diventa glamour e noi non possiamo fare a meno di seguire la tendenza!

Come? Cercando su Amazon i modelli più belli e chic di ciabatte fluffy, per seguire il consiglio di Vanessa Incontrada e farlo nostro.

Le migliori ciabatte fluffy per copiare il look di Vanessa Incontrada

Partiamo dalle pantofole Coface che sono l’essenza del comfort. Pelliccia morbidissima, imbottitura accogliente e suola antiscivolo per muoversi con sicurezza, rendono queste ciabatte chic e facili da indossare ovunque. Un mix perfetto di morbidezza e funzionalità, ideale per chi cerca un tocco glam. Il costo è bassissimo (meno di 20 euro) e i colori a disposizione sono davvero tanti.

Offerta Ciabatte fluffy Coface Ciabatta morbida in vari colori

KaYef propone invece una ciabatta che regala un abbraccio soffice ad ogni passo. Queste slippers in peluche sono una coccola per i piedi. Morbide, calde e femminili, trasformano anche la più pigra mattina d’inverno in un momento speciale.

Il design classico delle ciabatte si rinnova con una pelliccia super soffice e una suola con grip antiscivolo nella proposta di Pelbiuqik. Perfette per chi vuole comfort e sicurezza senza rinunciare allo stile cozy.

Ciabatte fluffy Pelbiuqik Ciabatta morbida open toe

Colore pastello e pelo ultra-soffice sono un’accoppiata vincente per chi ama un tocco femminile. Delicate e fashion, le ciabatte Wostock sono perfette per ogni momento della giornata, dalla tranquillità casalinga alle uscite, proprio come ci insegna Vanessa Incontrada.

Offerta Ciabatte fluffy Wostock Ciabatta morbida slippers

Le ciabatte fluffy di Folobe combinano pelliccia sintetica ovunque e una suola confortevole, offrendo un’esperienza di comfort totale. Sono l’ideale per coccolarsi dopo una lunga giornata o per rilassarsi durante il weekend senza rinunciare mai allo stile.

Come abbinare le ciabatte fluffy

Come abbinare le ciabatte fluffy, usandole anche per uscire? Le possibilità sono davvero infinite! Per un look super elegante e d’effetto scegli un cappotto lungo e leggings effetto pelle, l’ideale per un brunch domenicale o una passeggiata in centro.

Se invece ami lo stile sporty-chic, le fluffy ciabatte sono l’alleato ideale. Joggers morbidi, felpa coordinata e palette neutra ti aiuteranno a creare un look super glam. Per un mood super femminile prova ad abbinarle ad una minigonna in lana con collant coprenti. Sopra aggiungi un cardigan morbido o un blazer oversize. Il risultato sarà un outfit cozy, ma curatissimo, perfetto per un pomeriggio di shopping o un aperitivo.

Sei a caccia di un grande classico? Opta per jeans dritti e maglione chunky. Otterrai così un outfit minimal, caldo e irresistibile a cui le ciabatte fluffy aggiungeranno un tocco in più.

