Un accessorio particolare, super comodo e cool: anche noi possiamo usare le ciabatte per uscire e provare abbinamenti unici

IPA Cristina Marino, le sue ciabatte sono l'accessorio cool dell'autunno

A volte per essere cool bisogna osare, provare mix insoliti, abbinamenti inaspettati, indossare capi e accessori di tendenza.

E dalle star possiamo imparare a creare un nostro personalissimo look, magari prendendo ispirazione e lasciando che sia la nostra creatività a fare il resto.

Ad esempio, possiamo indossare delle comode ciabatte per uscire, proprio come ha fatto Cristina Marino che – come ha mostrato in alcune immagini Instagram – le ha sfoggiate bianche, di pelo, abbinandole a pantaloni bianchi e giacca. Un look casual ma anche chic, adatto alla tendenza autunnale, ma che strizza ancora l’occhio alle temperature più miti del finire dell’estate.

Come fare a copiarla? Acquistando alcuni modelli di ciabatte simili alle sue (che sono firmate YSL), che possiamo definire scarpe più cool delle sneakers e tendenza no stress dell’autunno 2025.

Ciabatte che passione, i modelli da provare

Bianche, con due bande, oppure intrecciate o chiuse. Basta che si possano indossare in casa, ma che siano pensate anche per poter essere pratiche e comode quando si va a fare una passeggiata. Sono le ciabatte e sono la tendenza cool da provare e da sperimentare durante questo autunno. Per provare a copiare Cristina Marino possiamo acquistare dei modelli simili a quelle YSL sfoggiate da lei e poi giocare con gli abbinamenti.

Le pantofole invernali da provare – ad esempio – sono quelle di Offcup, dal design semplice, hanno la tomaia pelosa con la doppia striscia e la soletta in pvc. Sono antiscivolo e sono adatte per essere utilizzate sia a casa che fuori. Favolose con jeans, felpa e magari un cappotto leggero per giocare con i contrasti.

Offerta Pantofole di Offcup Con suola antiscivolo e tomaia pelosa

Sono intrecciate, invece, quelle di Hitopteu che, tra le caratteristiche, hanno: punta aperta, suola in Tpr antiscivolo e memory foam ad alta densità con Eva ammortizzante. Sono pensate per casa, ma nulla ci vieta di usarle anche all’aperto. L’abbinamento top è con pantaloni più sportivi e giacca scamosciata, tra i trend dell’autunno.

Offerta Pantofole di Hitopteu Con design intrecciato e memory foam

Sono simili quelle di Fadezar: adatte per l’uso esterno, hanno la suola impermeabile e la soletta in memory foam ad alta densità, per far sentire i propri piedi coccolati e rilassati. Si possono indossare con un look sporty chic e giacca in pelle.

Pantofole di Fadezar Hanno la suola impermeabile

L’alternativa, molto strutturata e in colore nero, è quella di Jifenkla con due bande: hanno la suola in gomma e sono ricoperte di peluche. Si possono indossare con un abito lungo, minimal, e abbinare a una borsa scamosciata.

Pantofole di Jifenkla Con due bande nere e suola in gomma

I modelli più particolari di ciabatte

Da usare in casa, ma anche fuori: chi vuole osare ancora di più può farlo provando fantasie e modelli diversi, così da portare il comfort delle pareti domestiche anche in giro.

Sono leopardate, calde e decisamente cool le ciabatte di Jomix. Questo modello è chiuso sul davanti, morbido, comodo e traspirante. Inoltre presenta una suola in gomma, pensata per resistere ed essere antiscivolo, e la soletta morbida e imbottita. Da provare con pantaloni lunghi, camicia e capotto minimal chic.

Offerta Pantofole di Jomix Leopardata, chiusa e super calda

Infine, il modello di Donpapa che è adatto sia per l’interno che per l’esterno. Queste ciabatte sono caratterizzate da un design slip-on, hanno la fodera in peluche visibile e una comoda imbottitura con memory foam ad alta densità. La suola è antiscivolo. Si possono usare con una tuta e abbinare a una giacca un po’ più chic.

