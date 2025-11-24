Nata nel 1981, giornalista, ufficio stampa e socia di una casa editrice, ha trasformato la sua passione in lavoro. Ama scrivere, leggere e raccontare.

iStock Le ciabatte più amate in offerta col Black Friday Amazon 2025

Comode, avvolgenti, perfette per regalarci quella sensazione di relax che ci meritiamo quando siamo tra le mura domestiche. Sono le ciabatte di Skechers, il regalo da farci adesso o da mettere sotto l’albero di Natale per le persone alle quali vogliamo bene. E non solo perché questo brand è sinonimo di comfort, a partire dalle sneakers per arrivare alle pantofole, ma anche perché i modelli sono davvero bellissimi.

Se tutto questo non bastasse, grazie al Black Friday 2025 di Amazon possiamo scegliere tra tanti modelli a prezzi stracciati: infatti questo è il periodo ideale per portarsi avanti con i regali in vista delle prossime feste e di sceglierli approfittando degli sconti incredibili su tantissimi brand top.

Sette modelli di pantofole Skechers da comprare in sconto grazie al Black Friday 2025.

Cozy Up di Skechers

A guardarle sono proprio un sogno per i nostri piedi, adatte a quando torniamo a casa dopo una lunga giornata e abbiamo solo bisogno di riposo. Magari dopo una bella maschera per coccolarci, le indossiamo e ci sembra di essere su una nuvola: sono le pantofole di Skechers modello Cozy Up e sono davvero bellissime, grazie al design e a una morbida fodera in pelliccia sintetica. Oltre a questo, hanno il plantare imbottito in memory foam e la suola flessibile progettata per essere antiscivolo e quindi molto sicura. In questi giorni le possiamo comprare con uno sconto del 32% sul prezzo consigliato, basta cliccare il link qui sotto e scoprire ulteriori caratteristiche.

Cozy Slide Wild Night di Skechers

La classica ciabatta da indossare tra le mura domestiche in formato fashion: il modello Cozy Slide Wild Night di Skechers è davvero cool. A partire dalla pelliccia sintetica maculata, che regala un tocco fashion alla pantofola per la casa. Inoltre, ha la suola in gomma e il memory foam per farci sentire super comode. Il ribasso ammonta al 17% sul prezzo più basso degli ultimi 30 giorni, le compriamo al link qui sotto dove troviamo ulteriori dettagli.

Cozy Escape-Hands Free Slip-in di Skechers

Hanno tantissime caratteristiche vincenti le Cozy Escape-Hands Free Slip-in di Skechers a partire dal fatto che sono state progettate per essere indossate senza alcuno sforzo. E poi queste ciabatte sono dotate di un cuscino per il tallone che tiene il piede al suo posto. La soletta imbottita è con memory foam e la tomaia è stata realizzata in pelle scamosciata sintetica, mentre la fodera è calda e le rifiniture in pelliccia sintetica. Ora possono essere nostre con un ribasso del 30% sul prezzo consigliato, nel link qui sotto ulteriori info e la possibilità di acquistarle.

Cozy Campfire – Wakey Wakey Wakey di Skechers

La tomaia di queste pantofole è in microfibra scamosciata, mentre la fodera interna è in pelliccia e la suola in gomma è bassa e resistente: sono le ciabatte Cozy Campfire – Wakey Wakey Wakey di Skechers. Queste ciabatte sono progettate appositamente per offrire aderenza e durata. E, un po’ come tutti i modelli di scarpe del brand, sono una vera coccola per i piedi, che grazie a loro si sentono avvolti in una sensazione di calore e comfort. Lo sconto ammonta al 24% sul prezzo consigliato: scopriamo di più e acquistiamo cliccando il link.

Keepsakes Ice Angel di Skechers

Sono molto strutturate le ciabatte modello Keepsakes Ice Angel di Skechers: dalla suola che è stata pensata per essere solida, robusta e antiscivolo, alla fodera in pelliccia che avvolge il piede e lo tiene al caldo, sino alla soletta con memory foam che è una vera coccola per i nostri piedi. Un modello perfetto e comodo da indossare. Grazie al Black Friday 2025 sono ribassate del 13% sul prezzo consigliato e possiamo comprarle al link qui sotto.

Bobs Too Cozy Meow Pajamas di Skechers

Sono coccolose le Skechers modello Bobs Too Cozy Meow Pajamas, grazie al disegno del musetto di un gattino che presentano sul tessuto della tomaia. Oltre a questo, sono anche calde, grazie alla pelliccia sintetica. E sono il regalo ideale per tutte quelle che amano i gatti. Ora diventano nostre con un ribasso del 25% sul prezzo consigliato: basta cliccare il link per acquistarle.

On-the-go di Skechers

Per chi ama avere i piedi liberi il più possibile, i sandali modello On-the-go di Skechers sono la scelta adatta: sono adatti per l’esterno, ma si può scegliere anche di utilizzarli come pantofole per la casa. Tra le caratteristiche il cinturino incrociato elastico, che risulta comodo, e il plantare sagomato. Sono lavabili e ora questi sandali li possiamo comprare con un ribasso del 27% sul prezzo consigliato: basta selezionare il link qui sotto per procedere con l’acquisto o per conoscere ulteriori dettagli in merito al prodotto.

