Si trovano modelli diversi, adatti a tutti gli stili, e sono le scarpe per chi ama avere una connessione con il mondo intorno a sé: i migliori modelli di barefoot

iStock Scarpe da donna modello barefoot: super cool anche per l'autunno 2025

Ci regalano la sensazione di camminare scalzi, di essere un tutt’uno con la terra, sono comode, avvolgenti ma anche super leggere. E sono l’ossessione fashion da continuare a utilizzare anche in autunno.

Stiamo parlando delle scarpe barefoot, che ci fanno sempre sentire connesse con il nostro corpo e con il mondo intorno a noi, perché basta indossarle per dimenticare di averle ai piedi, dal momento che ci regalano la sensazione, bellissima, di non avere nulla addosso.

Ci sono marchi e modelli per ogni esigenza: da quelle più sporty, per chi vuole sfoggiare un look alla moda e adatto all’attività fisica, oppure i modelli più casual da utilizzare tutti i giorni e, ancora, quelli a stivaletto e più coprenti e da indossare quando le temperature si abbassano.

Le scarpe da donna barefoot da sfoggiare questo autunno 2025.

Scarpe barefoot sportive: i modelli da provare

Sportive, dai design accattivanti e – soprattutto – super comode: le scarpe barefoot più sportive sono tutti ciò che serve a quelle di noi che amano fare una vita attiva, indossando degli accessori comodi e cool. La sensazione è quella di camminare a piedi nudi e sono progettate per essere confortevoli, sono le scarpe Saguaro per trekking e trial running, infatti la suola è in gomma antiscivolo, morbida e abbastanza spessa da non farci avere problemi sulle pietre. Il materiale della tomaia, invece, è elasticizzato, traspirante e ultraleggero.

Scarpe Saguaro Suola con gomma antiscivolo e morbida

Perfette per camminare anche quelle di Aonegold, che si mettono e tolgono in un istante grazie alla coulisse elastica. La suola è in gomma ed è pensata per evitare il rischio di scivolare, inoltre ha la tomaia traspirante grazie a un materiale elastico, che offre un’ottima traspirabilità e un’asciugatura rapida.

Scarpe Aonegold Tomaia traspirante e asciugatura rapida

Quelle di Ziitop, invece, hanno un prezzo davvero piccolo: hanno una suola in gomma che presenta un inserto di supporto ad arco in schiuma, comodo e spesso. La loro struttura è flessibile, sono abbastanza spesse da proteggere i piedi e sono antiscivolo.

Offerta Scarpe Ziitop Suola in gomma con supporto ad arco

È pieghevole e leggera la scarpa (sempre di Saguaro) realizzata con materiali che regalano la sensazione di essere a piedi nudi, grazie anche a una maglia fine e senza cuciture. La punta è larga e flessibile e si adatta alla palestra, ma anche a passeggiate.

Scarpe Saguaro Per palestra, camminate e molto altro

Le scarpe da ginnastica più casual

La scelta è molto ampia anche per tutte noi che vogliamo sfoggiare modelli barefoot con look più casual. Quindi ben vengano abbinate a jeans, maglioni e giacca di pelle, perché sono scarpe che si adattano a tanti stili differenti e ci regalano la possibilità di prolungare la bella stagione grazie alla sensazione di camminare a piedi scalzi.

Minibei le propone a pianta larga, super minimal e con una suola zero drop. Ideali per camminare, hanno inoltre la tomaia traspirante, grazie a un tessuto intrecciato e leggero.

Scarpe Minibei Minimal e adatta e look casual

Hobibear le propone con una suola in gomma che offre attrito e trazione, mentre il materiale esterno è in pelle artificiale. Il che le rende facilissime da pulire. Adatte a una bella passeggiata, stanno bene con un abito e una borsa scamosciata.

Scarpe Hobibear Il materiale esterno è in pelle artificiale

Stivaletti: per affrontare le temperature più basse

A volte durante l’autunno ci possono essere giornate o periodi più freddi; quindi, ben vengano stivaletti più caldi e coprenti, ma sempre progettati per regalare la sensazione di essere a piedi nudi. Come quelli di Eagsouni che hanno una morbida fodera in peluche, con una soletta che supporta l’arco plantare, mentre la tomaia è in tessuto Oxford. Hanno una zip laterale.

Flarut, infine, propone scarpe a punta larga da trekking e trail running, con fodera calda e in pelliccia sintetica e la chiusura con lacci elastici.

Scarpe Eagsouni Scarpe alte con fodera calda e chiusura con lacci elastici

