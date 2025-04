La scarpa perfetta è quella che regala la sensazione di camminare scalzi. È un best seller ed è in sconto

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: iStock Photos scarpe barefoot

La scarpa perfetta è quella che ti regala la sensazione di camminare scalzi e su Amazon puoi trovarla con un super sconto sia nella versione maschile che in quella unisex. Stiamo parlando delle scarpe barefoot che hanno spopolato in tutto il mondo grazie a numerosi benefici e recensioni positive.

Offerta Saguaro Barefoot Unisex Scarpe leggere barefoot colorate

Le scarpe barefoot, dette anche “a piedi nudi”, sono delle calzature progettate per regalare un’esperienza di camminata super naturale. Diversamente dalle scarpe tradizionali, queste calzature hanno delle suole flessibili e sottili, prive di rialzi nella zona del tallone. Consentono dunque di muoversi in totale libertà e con naturalezza.

D’altronde quando camminiamo a piedi scalzi proviamo una sensazione totale di libertà e leggerezza. Lo scopo di queste scarpe è proprio di riprodurla con una calzatura favolosa e leggerissima. Rispetta infatti la naturale forma del piede, senza alcuna costrizione, con una suola sottilissima che permette di percepire il terreno e di muoversi in modo naturale.

Il costo? Meno di 40 euro grazie agli sconti su Amazon.

A cosa servono le scarpe barefoot

Le scarpe rigide e dotate di tallone rialzato tendono ad alterare la postura e a modificare il modo in cui cammini. Le scarpe barefoot servono proprio a questo: consentono infatti di riportare alla funzionalità naturale il piede, rafforzando al massimo i muscoli, riducendo i rischi legati a problemi articolari e favorendo un miglioramento della postura.

Offerta Saguaro Barefoot Uomo Scarpe leggere barefoot da uomo

Indossandole si migliora la percezione del corpo e la sua posizione nello spazio, ma anche la stabilità e l’equilibrio, rendendo la camminata maggiormente armoniosa e fluida. In generale le scarpe barefoot consentono ai piedi di muoversi naturalmente, senza costrizioni che possono provocare problemi posturali.

Non solo: queste calzature migliorano anche la circolazione sanguigna. Il contatto con il terreno infatti è migliore e il piede tende a muoversi di più, con benefici straordinari per tutto il corpo. Migliorano inoltre coordinazione ed equilibrio.

Come scegliere scarpe barefoot

Ma come faccio a scegliere le scarpe barefoot giuste? Il primo aspetto da valutare è la flessibilità della suola che dovrà essere sottile e in grado di consentire al piede di muoversi senza rigidità e rapidamente.

Punta su un modello, come quello di Saguaro, con la parte anteriore della scarpa piuttosto ampia. In questo modo le dita avranno un appoggio naturale e potranno allargarsi senza costrizioni.

Un altro aspetto da prendere in considerazione è il zero drop. Ciò significa che non deve esserci differenza fra l’altezza del tallone e la punta. Questi due elementi dovranno trovarsi allo stesso livello per favorire un allineamento della colonna vertebrale che sia naturale.

E i materiali? Punta su modelli naturali e traspiranti, con tessuti ecologici, perfetti per evitare una sudorazione eccessiva e possibili irritazioni. Le barefoot by Saguaro, ad esempio, sono realizzate in materiale ultraleggero e traspirante, per ventilare al massimo il piede. Dunque si asciugano rapidamente, creando un ambiente sano e fresco.

Puoi usarle in tantissime situazioni, praticando sport come escursionismo o canyoning, ma anche snorkeling. Puoi sfruttarle per fare escursioni sulla spiaggia o in montagna, per uscire per una camminata oppure una corsa. Ma anche semplicemente quando sei in viaggio.

Vuoi conoscere offerte, prodotti all’ultima moda e must have: iscriviti al canale Telegram dedicato a moda e beauty.