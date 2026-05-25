Sono più di semplici scarpe sportive, le Skechers da camminata sono le scarpe che ti permettono di andare ovunque senza stancarti

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

Getty Images Skechers per camminare: la selezione dei modelli più comodi

Camminare ogni giorno aumenta la densità ossea e la funziona muscolare. A prescindere da questi benefici fisici, concedersi una mezz’ora di passeggiata quotidiana riduce lo stress, migliora l’umore, facilita il sonno. Anche se non c’è bisogno di avere un abbigliamento particolare, sta di fatto che senza una buona scarpa che sia confortevole e che abbia una buona ammortizzazione non andiamo molto lontano. Con una calzatura scomoda di sicuro non siamo invogliati a uscire, poi se tornati a casa abbiamo mal di piedi e gambe tutti i benefici, soprattutto quelli legati all’umore, vengono vanificati. Uno dei marchi più autorevoli in questo settore è Skechers che in ogni sua scarpa combina tecnologia all’avanguardia, materiale e design per regalarci il massimo del comfort.

Che ti piaccia camminare in città o avventurarti in percorsi immersi nella natura, non puoi uscire di casa senza un paio di Skechers da camminata ai piedi. Guardando nell’ampio catalogo del brand californiano abbiamo trovato molte linee e modelli e abbiamo selezionato quelle che secondo noi renderanno le tue passeggiate ancora più piacevoli.

Skechers Aero, le scarpe da corsa perfette per la camminata

Iniziamo segnalandovi le scarpe della linea Aero che pur essendo progettate per la corsa sono ideali anche per le passeggiate perché ti assicurano un confort estremo e una scarpa leggerissima che ti accompagnerà passo dopo passo. Tra tutti i modelli della linea, particolare attenzione meritano le Aero Burst e le Aero Spark.

Le prime sono una delle calzature meglio ammortizzate del brand statunitense, merito dell’intersuola a doppia intensità dotata di Hyper arc che si adatta alla falcata per rendere l’appoggio più fluido.

L’Aero Spark combina in una sola scarpa leggerezza e flessibilità, un aspetto da tenere in considerazione perché è ottima per accompagnarci nella vita di tutti i giorni e non solo durante gli allenamenti. Il design accattivante e moderno fa il resto.

Skechers Aero Burst Le scarpe rendono l’appoggio più fluido

Skechers Aero Spark Le scarpe sono flessibili

Skechers

Le Skechers Go Walk sono per tutti i giorni

Il nome è un chiaro indizio, le Skechers più adatte per la camminata sono le Go Walk che hanno un’ottava vestibilità e con il design Slip-in puoi indossarle senza usare le mani. Guardando alle loro caratteristiche tecniche, sono le compagne fedeli di lunghe passeggiate perché hanno un pannello sagomato per il tallone che fornisce stabilità e protezione al piede. L’intersuola agisce insieme alla soletta Air-Cooled Memory Foam per un’ammortizzazione extra che si adatta in base al piede.

Con le Skechers Max vai dove vuoi

Ti assicurano il comfort a ogni passo e sono ideali sia per la corsa, che per una camminata, ma anche per il tempo libero. Le Skechers Max proteggono il piede perché riducono l’impatto sulla strada. La linea conta diversi modelli ma le più apprezzate sono le Cushioning Endeavour e le Cushioning Propulsion. Le Endeavour sono le scarpe da indossare ogni giorno perché puntano proprio sulla comodità rispetto alla leggerezza tipica delle scarpe da corsa.

Il secondo modello invece si distingue dagli altri per essere stato realizzato con materiali ancora più performanti e una tecnologia che predilige ulteriormente l’ammortizzazione per goderti ogni passo.

Skechers Max Cushioning Endeavour Canova Le scarpe da passeggio con lacci

Skechers Max Walker Sally Le scarpe da passeggio senza lacci

Offerta Skechers Max Cushioning Endeavour Canova Le scarpe da passeggio per bambine e ragazze

Skechers Max Propulsione Le scarpe sono performanti anche per la corsa

Avrai il massimo sostegno con le Skechers Go Run

Tra le Skechers per la camminata abbiamo selezionato quelle della linea Go Run che come quelle Go Walk sono state pensate per garantirti il massimo delle prestazioni. A renderlo possibile è un sistema che sostiene il piede a ogni passo e un’ammortizzazione Ultra Light reattiva. Il design moderno e retrò le trasforma nelle sneakers da inserire in qualsiasi outfit con naturalezza.

Skechers Go Run Consistent 2.0 Le scarpe da camminata dal design retrò

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