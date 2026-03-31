La Ruota della Fortuna, la fantastica Gaia e le “qualità nascoste” di Samira

La nuova campionesse de La Ruota della Fortuna si è già ritagliata uno spazio speciale nel cuore del pubblico. E intanto Samira Lui sfoggia le sue "qualità nascoste"

IPA Samira Lui in versione "jungle" a La Ruota della Fortuna

Una puntata che si è giocata sul filo del rasoio. Fino alla fine, Chiara ha provato a conservare il titolo di campionessa, ma la fortuna non è stata dalla sua parte. A sorprendere a La Ruota della Fortuna è stata la giovane Gaia della provincia di Como, accompagnata in studio dal padre. Tutto merito della sua bravura, che le ha permesso di giocare una partita fantastica, donando grandi emozioni al pubblico ma anche a Gerry Scotti e Samira Lui. E a proposito di quest’ultima, impossibile non menzionare il suo look “selvaggio” e le sue “qualità nascoste”.

L’arrampicata di Gaia, nuova campionessa

Giovanissima, originaria di Mozzate e istruttrice di arrampicata. Forte della sua abilità sulle pareti, Gaia è riuscita a superare una tortuosa giocata, sotto lo sguardo attento della campionessa Chiara. Ostinata a riconfermarsi campionessa, però, il fato stavolta non le ha reso la vita facile. Ad aggiungersi alla sfida di stasera anche Andrea da Aci Castello, in provincia di Catania, accompagnato in studio dalla compagna Ornella.

Round dopo round, tutti si sono accorti che Gaia aveva una marcia in più. Senza strafare e prendendosi tutto il tempo per ragionare su quesiti e risposte, ha stupito dando una definizione dopo l’altra, con pochissimi momenti di défaillance. Che, si sa, non mancano mai: succede anche ai migliori di sbagliare.

Poche incursioni da parte dello sfidante Andrea e, soltanto in ultimo, la rimonta della campionessa Chiara, ostinata a mantenere intatto il titolo sudato con tanta fatica. Ma non è bastato e così, nell’Ultimo Round, dopo aver collezionato un bel bottino che le avrebbe permesso di surclassare gli sfidanti, è caduta in un errore che le è valso il titolo, permettendo a Gaia di dare la soluzione e scalzarla dal “trono” de La Ruota della Fortuna.

Sotto lo sguardo orgoglioso ed emozionato del papà, la nuova campionessa si è cimentata nella Ruota delle Meraviglie, portando a casa un totale di 24.000 euro. “Sono felice per una ragazza giovane come te, che darà il giusto valore ai soldi”, le ha detto un accorato Gerry Scotti.

Samira Lui nitrisce, ma è il look a stupire

Ma andiamo alla regina indiscussa de La Ruota della Fortuna. Se è vero che la giovane Gaia ha dominato la scena con la sua freschezza e la sua bravura, d’altro canto non possiamo negare che a catalizzare l’attenzione sia stata anche la compagna di viaggio del rodato zio Gerry.

Sempre con la battuta pronta, Samira Lui stavolta ha rivelato uno dei suoi talenti mettendosi a nitrire dopo il round dedicato al Regno degli Animali, dedicato appunto ai cavalli, e ironizzando sulle sue “qualità nascoste”.

Selvaggia sì, anche nel look. Stasera la conduttrice ha sfoggiato un bellissimo abito jungle, con una stampa zebrata e tempestato di piccoli strass che le donavano quel tocco di luce che non guasta mai. Scollo a cuore (senza maninche) e gonna asimmetrica con spacco hanno completato il tutto, rendendo unico questo look “color origano”, come lo ha scherzosamente definito Scotti. Immancabili i tacchi a spillo – i sandali con cinturino alla caviglia erano semplicemente deliziosi -, ma una menzione speciale va all’hairstyle: stavolta la bella Samira ha optato per una coda alta semiraccolta, lasciando fluenti i suoi bellissimi ricci.