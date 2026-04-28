La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti tra Michelle Hunziker e Samira Lui: “Sono un uomo fortunato”

IPA Gerry Scotti e Michelle Hunziker

Beato tra le donne, è proprio il caso di dirlo. E che donne, ci sentiamo di aggiungere: a La Ruota della Fortuna è arrivata eccezionalmente la vulcanica Michelle Hunziker che, insieme a Samira Lui, forma una formidabile coppia di conduttrici. Da una parte il passato e, dall’altra, il presente e il futuro di Gerry Scotti, che con la Hunziker ha condiviso tantissimi anni di televisione e progetti. Un momento frizzante di questa puntata del game show, nel quale a dominare è stata ancora una volta la campionessa Abigail.

Michelle Hunziker e Samira Lui insieme per Gerry Scotti

A metà di una puntata de La Ruota della Fortuna piuttosto sofferta per gli sfidanti Lorenzo e Francesco, in cui a tenere banco è stata la campionessa Abigail, ecco una sorpresa per il pubblico. Data la soluzione sul tabellone dell’Express dedicata a Battiti Live Spring, a fare il loro ingresso in studio sono stati proprio Michelle Hunziker e Alvin, conduttori della kermesse musicale in onda su Canale 5 a partire da mercoledì 29 aprile, come sempre in prima serata.

Entrati sulle note di Tu mi piaci, una delle hit più celebri dell’ultimo Sanremo, Michelle ha subito abbracciato il padrone di casa: “Non ti vedo da troppo tempo”, ha detto allo zio Gerry. E lui, visibilmente emozionato dalla presenza della conduttrice: “Questa è la donna con cui ho trascorso più ore in televisione – ha detto a Samira Lui, aggiungendo -. Vedendovi insieme devo dirvi che sono un uomo fortunato”.

Gerry Scotti ha speso splendide parole anche per Alvin, atteso anche al Grande Fratello Vip: “Alvin è un mio fratello adottivo. Ogni volta che mi chiedono a chi farei fare un programma, dico lui che è un ragazzo intelligente, bello”.

Prima dei saluti, Hunziker ha approfittato del momento per un invito al conduttore: “Noi quando ci rivediamo? Cosa fai stasera?“, gli ha chiesto. Lui, scherzando sulla presenza di una “gelosa” Samira: “Eh no, c’è Samira…“.

Abigail si riconferma campionessa e Gerry annuncia novità

“Stiamo pensando di cambiare un po’ i valori, ve lo diremo prossimamente”, ha rivelato Gerry Scotti all’inizio dell’ultimo, attesissimo round, La Ruota delle Meraviglie. A giocarlo, come ci aspettavamo, è stata ancora la campionessa Abigail, accompagnata in studio dal fidanzato, il suo “portafortuna”.

Con alle spalle una copiosa vincita di oltre 50.000 euro, Abigail è riuscita a sbaragliare la concorrenza, tornando a tentare il tutto per tutto con il tabellone finale. L’argomento era “segreto”, come sempre declinato in tre diverse accezioni che hanno messo un po’ in difficoltà la campionessa.

Nonostante l’errore iniziale e quello finale e l’amara rivelazione di Gerry (una delle buste conteneva 200.000 euro), Abigail è riuscita comunque a portare a casa 10.000 euro dal tabellone finale che, sommati alla vincita totale, le hanno fatto raggiungere ben 91.400 euro: “Una due giorni meravigliosa”, ha commentato il conduttore e lei, emozionatissima: “Vorrei dedicare questa meravigliosa felicità al mio meraviglioso nonno, che sarebbe tanto felice”.