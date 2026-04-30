La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti imita Samira Lui, ma commette una gaffe

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Gerry Scotti

Nella puntata del 29 aprile de La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e Samira Lui ci regalano l’ennesimo siparietto divertente, svelando un’intesa e un feeling costruiti nel tempo grazie al programma. Il conduttore imita la showgirl, ma commette una gaffe, divertendo tutti.

La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti imita il balletto di Samira Lui

Arrivata sugli schermi televisivi come un esperimento, La Ruota della Fortuna si è ormai trasformata in un’istituzione. La formula conquista grazie anche alla sua liturgia che è sempre ben precisa: Gerry Scotti accoglie il pubblico e la band presente in studio, poi presenta i concorrenti, infine annuncia l’arrivo di Samira Lui.

E anche questa volta ha showgirl ha fatto il suo ingresso scendendo le scale dello studio al ritmo di musica e realizzando un balletto. Samira ha scelto di cantare una delle hit del momento, Don’t Go Yet di Camila Cabello. Lo stacchetto ha conquistato i telespettatori, ma soprattutto Gerry che, in un attimo di entusiasmo, ha provato a imitare Samira, ovviamente con risultati tutt’altro che positivi.

“Questa coreografia mi piace – ha detto il presentatore -. La sto imparando tutta. Mi diverto tantissimo. Quando sento vongole non capisco più nulla”.

Samira ha sorriso e in tanti si sono accorti della piccola gaffe di Gerry Scotti. Il testo della canzone infatti recita: “Oh, yeah, don’t go yet, don’t go yet. Oh, yeah, don’t go yet, don’t go yet. Oh, yeah, don’t go yet, don’t go yet”. E non “vongole” come indicato da Gerry Scotti. Un dettaglio che rende ancora più divertente e spontanea la conduzione della Ruota della Fortuna.

Non solo divertimento, a conquistare il pubblico è stata soprattutto la partita con la campionessa Abigail pronta a difendere il suo titolo contro due nuovi concorrenti: Eugenio, macellaio di Massa, e Debora, imprenditrice nella ditta di famiglia a Villafranca.

Il colpo di scena finale e la scelta della nuova campionessa

Come sempre a La Ruota della Fortuna la situazione può cambiare da un momento all’altro e tutto è possibile. A ricordarlo, come sempre, Gerry Scotti, che in apertura si è anche complimentato con la campionessa Abigail. L’infermiera di Milano infatti in sole due puntate è riuscita a portare a casa la bellezza di 91.400 euro, ma nella puntata del 28 aprile ha visto sfumare il premio di 200mila euro, presente nell’ultima busta.

“Meritavi di vincere”, ha detto il presentatore, che fa sempre il tifo per i suoi concorrenti e spesso si è commosso di fronte a vittorie clamorose, sottolineando la capacità de La Ruota della Fortuna di cambiare la vita di chi sceglie di partecipare.

Anche questa partita non ha deluso le aspettative dei telespettatori con colpi di scena, perdite clamorose e sorpassi inaspettati. Così Eugenio si ritrova a zero a causa di una lettera sbagliata, mentre Debora si ritrova a dominare il gioco proprio negli ultimi round. Alla fine a spuntarla è proprio lei con un montepremi di 13.800 euro.

A La Ruota delle Meraviglie, Debora è riuscita nell’intento di indovinare ben due risposte sul tabellone, illuminando la busta numero 1 e la busta numero 3. La sua prima scelta è caduta proprio sulla busta numero 3, per omaggiare i suoi figli. Quando però Gerry l’ha aperta ha scoperto che conteneva solamente 100 euro. A quel punto Debora ha deciso di effettuare il cambio ed è riuscita a vincere altri 1.000 euro, arrivando così ad un montepremi di 14.800 euro.