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IPA Gerry Scotti ha "zittito" Samira Lui in puntata: cos'è successo

La puntata del lunedì de La Ruota della Fortuna ha sempre una certa spinta in più. Ha inizio una nuova settimana e Gerry Scotti presenta il nuovo stacchetto di Samira Lui. Stasera, 27 aprile, le cose non sono andate diversamente.

Dopo aver ripresentato il campione in carica, paragonato a un attore da fiction americana, il presentatore ha introdotto la sua compagna di viaggio. Stasera, però, qualcosa è andato diversamente dal solito.

Il regalo di Samira

Nuova settimana, nuovo stacchetto. Regola semplice, che a La Ruota della Fortuna viene costantemente rispettata. Gerry Scotti ha provato a imitare la collega, come al solito, riuscendo meglio di altre volte nell’intento.

Non si sa però per quale ragione, al termine del balletto, abbia deciso di accogliere Samira Lui con un: “Viva Napoli!”. Vanta una gran cultura musicale, anche se forse non è proprio al passo con i tempi, eppure sembra aver confuso Don’t go yet di Camilla Cabello con un brano di qualche artista campano.

Oppure l’esclamazione è solo figlia del collegamento tra un ballo scatenato e la giovialità partenopea. Chi può dirlo. Ciò che sappiamo è che, puntata dopo puntata, il rapporto tra i due si fa sempre più stretto.

La co-conduttrice ha infatti ben pensato di presentarsi in studio con un regalo tra le mani. Un dono a tema sportivo. Ha spiegato d’essere stata a vedere l’Udinese e d’aver pensato a lui. Gli ha dunque portato una maglia ufficiale bianconera (friulana e non piemontese). Il tutto decisamente apprezzato.

Samira mutata da Gerry

Qualcosa di insolito è accaduto durante la puntata del 27 aprile, come detto. Sappiamo che la spiegazione del Giramondo spetta a Samira Lui, ma stavolta le cose sono andate diversamente. La definizione da scoprire era relativa all’Uma Lulik, ovvero una casa tradizionale di Timor Est, Paese asiatico.

Al termine del gioco, Gerry ha preso la parola e spiegato nel dettaglio di cosa si trattasse. In questa fase, invece, Samira è rimasta in silenzio, confermando soltanto alla fine che tutte le informazioni erano corrette. Una scelta bizzarra, frutto di un nuovo copione o di un “colpo di testa” del presentatore. Si fa fatica, però, a comprenderne il motivo, considerando i già pochi spazi dati alla conduttrice per esprimersi.

Un nuovo premio

Come detto, l’inizio di una nuova settimana porta delle novità. Tra queste anche, e soprattutto, una nuova auto proposta da Fiat come premio per i concorrenti più capaci. Gerry Scotti ha tenuto tutti sulle spine, ma alla fine ha svelato l’auto misteriosa.

Si tratta della Topolino, proposta in una colorazione particolare: corallo. Niente da fare, purtroppo, per la nuova campionessa, che ha sbagliato proprio la terza risposta, dopo due corrette. Ha perso 1.000 euro e l’auto. Alla fine, però, ha guadagnato in totale 50mila euro. Non male.