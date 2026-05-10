La Ruota della Fortuna, il retroscena su Michelle Hunziker sorprende Samira

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Ufficio Stampa Mediaset Gerry Scotti e Michelle Hunziker

Tra una manche e l’altra, tra l’acquisto di una vocale e il ritmo serrato del gioco, La Ruota della Fortuna continua a ritagliarsi uno spazio anche per i ricordi televisivi. Merito soprattutto di Gerry Scotti, volto storico del piccolo schermo, capace di intrecciare intrattenimento e memoria con naturalezza.

Questa volta il conduttore ha sorpreso il pubblico in studio e la co-conduttrice Samira Lui con un aneddoto legato al passato. Zio Gerry ha infatti rievocato una delle sue numerose collaborazioni con Michelle Hunziker, con la quale ha condiviso nel tempo tante produzioni.

Un racconto che si inserisce nella lunga carriera del presentatore: oltre quarant’anni di televisione attraversati tra quiz, varietà e programmi di prima serata.

La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e lo sputo del lama

Durante una delle consuete manche dedicate al “regno degli animali” a La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti ha regalato al pubblico un momento fuori copione, riportando alla memoria un episodio inedito della sua lunga carriera. Mentre in studio si parlava di lama, il conduttore ha raccontato un incontro ravvicinato con l’animale risalente ai tempi di Paperissima Sprint, quando condivideva il set con Michelle Hunziker.

Gerry ha spiegato di aver messo in guardia la collega su una delle abitudini più note di questi animali, invitandola a prestare attenzione. Un avvertimento che si è rivelato profetico ma non nel modo previsto: pochi istanti dopo, infatti, un lama ha sputato proprio addosso al conduttore.

Un aneddoto mai raccontato prima, che ha stupito e ovviamente divertito il pubblico ma soprattutto la co-conduttrice Samira Lui, sempre pronta ad ascoltare le storie di Zio Gerry.

La soubrette non ha mai nascosto la stima nei confronti del collega, sottolineando più volte quanto l’esperienza accanto a un professionista di lungo corso rappresenti per lei un’occasione di crescita continua, puntata dopo puntata. Un legame che diventa sempre più importante e forte tanto che Samira sarebbe addirittura pronta a volere Scotti come suo testimone di nozze.

Ma con calma: le nozze con il fidanzato storico Luigi Punzo saranno celebrate a tempo debito. “Il matrimonio, per il momento, è rimandato. Ho tanti progetti lavorativi ancora da realizzare”, ha chiarito la Lui.

Dorella si conferma campionessa, quanto ha vinto

Dopo una prima apparizione che le ha garantito 24mila euro e il favore del pubblico, Dorella Santoro – dalla Puglia – ha consolidato il successo a La Ruota della Fortuna, arrivando a un montepremi complessivo di 245mila euro. Una performance costruita su rapidità, sangue freddo e capacità di lettura del gioco, che le ha permesso di distinguersi nel game show di Canale 5.

A sfidarla, Roberto, pizzaiolo di Chiavari, e Loreta, insegnante di Palermo. Un confronto che, sin dalle prime battute, ha confermato il momento di forma della concorrente pugliese.

Gli avversari hanno tentato di ridurre il distacco affidandosi al Triplete, dedicato al tema La mamma, ma è stata ancora una volta la campionessa a imporsi, incrementando il proprio montepremi e portandosi a quota 26.400 euro. A decidere definitivamente l’esito della sfida è stato, come da tradizione, L’Ultimo Round, spesso terreno di colpi di scena.

In questa occasione è stata Loreta a trovare la soluzione finale, aggiudicandosi 4.200 euro: una cifra però insufficiente per intaccare il vantaggio accumulato da Dorella, che ha mantenuto il titolo grazie anche al bottino conservato nel “maialino”.

Per Dorella si è poi aperta la fase decisiva della Ruota delle Meraviglie, dove ha affrontato tre prove a tema Scuse per i ritardatari. Una sequenza perfetta, che le ha permesso di completare il percorso senza errori e accedere alle tre buste finali, tutte vincenti.

Nel momento clou, tra suspense e incoraggiamenti, il marito della concorrente ha suggerito la scelta della prima busta, contenente 100 euro. Dorella ha però deciso di proseguire, passando alla terza (1.000 euro) e infine alla seconda, mantenendo alta la tensione in studio.

A sottolineare l’eccezionalità della serata è stato lo stesso Gerry Scotti, che ha ricordato il risultato complessivo: ai 26.400 euro della puntata si sono aggiunti ulteriori 10mila euro, portando il totale a 245mila euro in sole due serate.

Un esito che ha lasciato spazio all’emozione, con la campionessa visibilmente commossa e il conduttore a commentare: “Che domenica!”. Un’impressione condivisa anche da Samira Lui, che ha ribadito l’eccezionalità di una puntata destinata a restare tra le più memorabili del programma.