Samira Lui a Verissimo, le lacrime per le parole di Gerry Scotti. E smentisce il matrimonio

Il sogno di abitare il mondo dello spettacolo l’ha accompagnata fin da quando, piccolissima, improvvisava spettacolini in casa per la gioia di mamma, nonni e cugini. Samira Lui, ospite della puntata di Verissimo dell’1 febbraio 2026, si è raccontata con quella genuinità che l’ha resa una delle protagoniste più amate del piccolo schermo. Un successo che sembra aver travolto chiunque, dai grandi ai piccini: “Sto vivendo un bel periodo, mi sento amata. Solitamente i bambini guardano i cartoni animati, invece rimangono attaccati al televisore per guardare noi”, ha confessato, riferendosi all’avventura de La Ruota della Fortuna.

Samira Lui e il legame speciale con Gerry Scotti

In studio non poteva mancare la voce di chi l’ha voluta accanto a sé: il messaggio di Gerry Scotti che per lei è diventato un maestro. “Ero nel camerino di Caduta Libera, stavo giocando a carte e Samira si è messa lì a guardare, comportandosi subito da amica, da compagna di giochi. Non c’è mai stato un giorno senza ‘Buongiorno Gerry, buonasera Gerry, come stai’. Anche tra amici e colleghi è molto importante l’educazione, ho preteso che non fosse solo una bellezza giracaselle, ma che potesse mettermi in difficoltà. Lei è stata bravissima a cavalcare questa oppotunità, ma lei capisce dal mio tono che quello che dico non è tanto per, ma è un consiglio. Abbiamo circa quarant’anni di differenza, il mio sogno, quando ti intervisteranno tra 40 anni, quando sarai una diva della televisione e ti chiederanno ‘Com’era Gerry Scotti?’, è che tu possa dire solo belle cose su di me”.

Samira Lui ha trattenuto a stento l’emozione dopo le parole di Gerry Scotti: il messaggio per lei è stato davvero unico e speciale. “Oggi non vado a piangere”, ha quasi scherzato con Silvia Toffanin, la conduttrice, eppure l’emozione l’ha tradita, come è normale che sia: giovane, bella e con un futuro in televisione tutto da scrivere. “Con Gerry c’è amicizia, stima, ridiamo, ci divertiamo, è la cosa più grande che uno possa ottenere: lavorare in un contesto in cui uno si diverte è davvero raro”.

La verità sui ritocchi e sul matrimonio

Oltre alla carriera, il cuore di Samira batte da tempo per Luigi Punzo. “Siamo all’ottavo anno, sono stanca solo a dirlo perché è tanto”, ha ammesso scherzando sulla durata della loro relazione, anche se per lei sembra ancora ieri il giorno in cui si sono conosciuti. Sono stati anni di crescita profonda, vissuti fianco a fianco, costruendo una complicità che oggi appare più solida che mai. Sulle voci che circolano con insistenza riguardo a un imminente matrimonio, Samira ha voluto fare chiarezza definendole delle fake news: al momento non ci sono state proposte ufficiali, ma il desiderio di un futuro insieme è limpido. “Le notizie sul matrimonio? Fake news, non ci sono state proposte, ma arriverà, sono convinta che lui sia la persona giusta”.

Con la stessa onestà, ha risposto anche alle curiosità estetiche, parlando apertamente dei suoi cambiamenti: “Dico tranquillamente tutto: mi sono rifatta il seno, ma in viso non ho fatto nulla”. Ha spiegato che la differenza che molti notano è figlia del tempo e dell’esperienza: ha perso qualche chilo e, semplicemente, ha imparato a truccarsi meglio.

