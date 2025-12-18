Samira Lui ci ripensa, stop alle nozze con Luigi Punzo. E svela il sogno su Bruno Barbieri

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Samira Lui

Samira Lui frena sulle nozze con Luigi Punzo dopo l’annuncio di qualche settimana fa, svelando anche di avere un sogno legato a Bruno Barbieri, noto giudice di MasterChef.

Samira Lui, la confessione sulle nozze con Luigi Punzo

Qualche tempo fa si era parlato molto delle imminenti nozze di Samira Lui con il fidanzato Luigi Punzo, con la scelta della modella di avere Gerry Scotti come testimone. Il matrimonio però, come svelato dalla stessa Samira, non si svolgerà molto presto. La valletta de La Ruota della Fortuna infatti avrebbe altri obiettivi per il momento.

“Prima voglio avere una casa, un lavoro stabile, poi penserò al matrimonio e ai figli – ha rivelato al settimanale Chi -. Sono abbastanza precisa, mi piace programmare, anche se poi, nella vita, bisogna accogliere quello che viene quando succede”. Anche se le nozze sono lontane, Samira è innamoratissima del suo Luigi con cui il legame è sempre più forte.

“Con Luigi ho avuto la possibilità di incontrare l’amore e capire che cos’è veramente con lui – ha confidato -. Parlo di un amore maturo, che è cresciuto poco alla volta. Prima sono arrivati la simpatia, la stima, il rispetto. Ho apprezzato quello mi faceva stare bene di lui, come il fatto di poter tornare a casa e trovare una persona che ti strappa un sorriso. Poi, arriva il momento in cui capisci che non è amicizia, che provi emozioni diverse, e ti accorgi di esserti innamorata”.

Samira ha poi raccontato di essere una grande fan di Bruno Barbieri e di sognare, in futuro, di lavorare con lui. “Mi immagino io e lui sdraiati su un topper di un albergo bellissimo, in montagna, in uno chalet a guardare il cielo stellato attraverso il lucernario – ha rivelato -. Amo il suo modo di parlare, cioè, io mi sentirei degli audiolibri con la voce di Bruno Barbieri. E poi mi piace il suo sguardo, quando lo abbassa prima di commentare ma già dice tutto”.

Il passato doloroso di Samira Lui

Sempre sorridente e solare in tv, Samira Lui nasconde un dolore di cui aveva già parlato in passato al Grande Fratello. La modella infatti è stata abbandonata dal padre quando era molto piccola.

“Quando sono andata a scuola, ciascuno aveva la propria famiglia e ogni famiglia era diversa – ha raccontato, parlando dell’assenza del padre durante l’infanzia -. Non ho dovuto giustificare la mancanza di un padre perché avevo la felicità di una famiglia molto presente, con una mamma che sopperiva veramente a tutto, e magari notavo le sofferenze degli altri miei compagni e mi dicevo: ‘Io papà non ce l’ho, ma vedi come può essere difficile la vita per una ragazza o un ragazzo che ha i genitori che si stanno separando o che si sono separati? Pi ho avuto altre figura maschili importanti e solide, come mio nonno, mio zio e mio cugino”.

“Sono cresciuta non avendo quasi niente – ha poi concluso -. Cercavamo sempre di arrangiarci con quello che avevamo in casa. Non ho mai conosciuto i soldi ma solo la necessità di averli per vivere. Ora sono più serena perché riesco a mantenermi da sola, ma, quando parlo con mia mamma di qualcosa che mi piacerebbe avere, mi dice: ‘Sì, ma a cosa ti serve?”. Per questo ho basato il mio lavoro sulla passione, i soldi sono una conseguenza che accetto volentieri”.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!