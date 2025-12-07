La Ruota della Fortuna, Samira Lui sorprende Scotti con una confessione inaspettata: “Sogno Bruno Barbieri”

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Samira Lui

Anche sabato 6 dicembre La Ruota della Fortuna ha tenuto compagnia ai telespettatori con una puntata ricca di sorprese e un nuovo campione, Andrea. I conduttori Gerry Scotti e Samira Lui hanno come sempre intrattenuto concorrenti e pubblico da casa con la loro professionalità e simpatia, rendendo l’access prime time del sabato sera di Canale 5 super frizzante. E, complice uno dei temi della gara, c’è stato spazio anche per un’inaspettata confessione di Samira che ha rivelato a Gerry e ai telespettatori di essere una grandissima fan di un noto personaggio della tv: Bruno Barbieri.

Samira Lui sul quiz del topper: “Sono una grande fan di Bruno Barbieri”

Bellissima, simpatica ed ironica, Samira Lui è diventata rapidamente un volto familiare della tv: amatissima per il suo stile sempre glamour ed impeccabile, la co-conduttrice e spalla destra di Gerry Scotti, vero timoniere de La Ruota della Fortuna, sa sempre portare il suo tocco speciale in ogni puntata.

Sabato 6 dicembre Samira si è protagonista di due momenti, uno molto importante, l’altro decisamente divertente. Il primo è stato all’apertura di programma quando, sulle note di Man! I feel like a woman di Shaina Twain, Gerry Scotti ha galantemente consegnato alla ragazza una pianta dal significato speciale: “Questa è la stella di Natale dell’AIL, che aiuta migliaia di persone a sperare e a guardare lontano, sarà fino a domani in tantissime piazze d’Italia” ha dichiarato infatti Scotti aprendo un’importante finestra sulla ricerca e sul ruolo della solidarietà.

A sorprendere tutti e a far sorridere però è stata soprattutto la confessione fatta da Samira durante uno dei giochi del programma: durante la manche Round Express, il concorrente Andrea ha indovinato la frase misteriosa che vedeva protagonista il celebre completemento d’arredo della camera da letto, il topper. L’oggetto della frase misteriosa, divenuto ormai conosciuto al grande pubblico per il programma di Bruno Barbieri 4 Hotel, ha fornito a Samira l’occasione perfetta per confessare la propria passione per lo chef stellato: “Io sono una grande fan di Bruno Barbieri, davvero fansissima. Io lo sogno” ha dichiarato infatti con un grande sorriso, riscuotendo il consenso del pubblico.

Andrea nuovo campione, Gaia esce dal gioco

Tra stacchetti musicali, come quello scatenato sulle note di Zitti e Buoni dei Maneskin magistralmente interpretato dal vivo dalla band del programma, che raccoglie i complimenti di Gerry Scotti, e gag esilaranti, a tenere banco è però il gioco e soprattutto la gara tra i tre concorrenti.

A contendersi la vittoria della puntata del 6 dicembre ci sono infatti Gaia, la campionessa in carica ed infermiera piemontese che ha già conquistato 44 mila euro in due serate; Erika, avvocato di Creazzo, in provincia di Vicenza, a cui Gerry confessa di avere rischiato di essere suo collega perché stava per laurearsi anche lui in Giurisprudenza, e infine Andrea. Sarà proprio Andrea, designer di Monza amante dei graffiti, a dare filo da torcere alla campionessa.

Le manche si susseguono una dopo l’altra, tra consonanti e vocali, giri di ruota – con l’immancabile tentativo di Gerry di conquistare i 5mila stavolta senza successo – e i quiz che passano come sempre tra temi differenti. Ad avere la meglio è proprio Andrea che conquista la fascia di campione e costringe Gaia a lasciare il gioco.

Nel round finale, La Ruota delle meraviglie, il neo campione che ha già conquistato 6.600 euro riesce a indovinare solo una frase, la prima: nelle tre buste però si nasconde un’amara sorpresa. Nelle buste rimaste in rosso c’erano infatti 20 mila e ben 200 mila euro, mentre nella busta vinta dal concorrente ce n’erano “solo” 10mila.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!