La Ruota della Fortuna, Samira Lui sorprende tutti “A tavola non ho mezze misure”

Dopo il grande successo de La Ruota dei Campioni andata in onda di venerdì, sabato 17 gennaio si torna con il tradizionale appuntamento dell’access prime time con La Ruota della Fortuna, anche se in versione leggermente ridotta per lasciare spazio a Maria De Filippi con C’è Posta per Te. Puntata dunque più breve per la Ruota, ma sempre super frizzante come ci hanno abituato i conduttori Gerry Scotti e Samira Lui che hanno intrattenuto concorrenti e pubblico da casa con la loro professionalità e simpatia. E tra un cruciruota e una manche a tema, c’è stato spazio anche per un’inaspettata confessione di Samira che ha rivelato a Gerry e ai telespettatori di non avere mezze misure quando si parla di cibo.

Gerry Scotti scherza sull’abito leopardato di Samira Lui “Se me lo avessi detto mi sarei vestito da Tarzan!”

La puntata di sabato 17 gennaio de La Ruota della Fortuna si è aperta come sempre con la simpatia travolgente di Gerry Scotti che, sulle note dei Coldplay, suonati magistralmente dalla band Fortuna Five, ha ringraziato ancora una volta il pubblico per il calore e l’affetto con cui ogni sera segue il programma “Buonasera, vi voglio bene! Grazie del vostro calore, lo porto con me in saccoccia, ma soprattutto nel mio cuore” scherza il conduttore con la consueta verve.

Ma a lasciare tutti a bocca aperta è l’ingresso di Samira Lui che, sempre in splendida forma, ha sfoggiato un abitino leopardato con una leggera coda che ha dato subito a Gerry l’assist perfetto per una divertente gag: preso il fazzoletto leopardato dall’abito, il conduttore ha infatti scherzato “Guarda come sto bene, panterata! Se me lo avessi detto mi sarei vestito da Tarzan! Me lo tengo per Carnevale”.

La puntata inizia dunque con una bella dose di energia e divertimento, quelle stesse emozioni che ogni sera tengono incollati al televisore milioni di spettatori facendo de La Ruota della Fortuna uno dei programmi dell’access prime time più seguito e amato in assoluto.

Leonardo abbandona il titolo di campione, vince la puntata Flavio

Nella puntata del 17 gennaio a contendersi la vittoria finale e i succosi premi in palio ci sono Leonardo da Monza, giovane oculista nonché campione in carica con all’attivo un bottino di 23.900 euro. A cercare di sottrargli il primato ci sono Flavio, sviluppatore informatico di da Fara Sabina, e Carla da Palermo, responsabile di un boutique hotel a Mondello.

La gara come sempre si fa subito serrata, con le manche che si susseguono ed è proprio la prima, quella dedicata alle curiosità dal mondo, che vede protagonista una frase su come si definisce in Germania chi tende a mangiare troppo perché stressato. Qui Samira interviene spiazzando un po’ tutti con la sua confessione: “Io non ho mezze misure, o mi si chiude lo stomaco, quindi non mangio, o mangio a dismisura” spiega la showgirl.

Ma la confessione di Samira scatena naturalmente l’ironia dirompente di Gerry Scotti che replica: “Io ho avuto un periodo di stress, circa 30 anni fa, e non mi è ancora andato via” strappando grandi risate a tutti.

Si prosegue dunque con la gara, passando dal Cruciruota al Triplete: a questo punto, dopo che Flavio ha dominato la gara, la situazione sembra più equilibrata, con Flavio in testa con 5 mila euro, seguito da Leonardo a 4.300 euro, e Carla ferma a 1.000 euro.

Si arriva velocemente all’ultimo round che vede ancora una volta imporsi Flavio che passa così alla Ruota delle Meraviglia con ben 8.900 euro, diventando il nuovo campione.

A La Ruota delle Meraviglie grande delusione per il premio finale

La Ruota della Fortuna si avvia alla conclusione con l’ultima partita e, durante La Ruota delle Meraviglie, le tre frasi da indovinare hanno tutte come tema “Sole”: Flavio riesce a indovinarne due su tre e conquista dunque due buste verdi. Su consiglio della sorella, che lo ha accompagnato in questa avventura, il campione sceglie la busta numero 2 che contiene 20 mila euro che decide di tenere.

Nella busta 1 restano dunque 5 mila euro, ma la suspance rimane tutta sulla busta numero 3, l’unica rossa: Gerry Scotti crea grande attesa dicendo che “Nessuno può scrivere un copione come questo, raramente ho visto un ragazzo così bravo, che ha sbagliato per pochissimo. Cosa volete che sia un centimetro sulla lunghezza dell’autostrada del sole. Ma un centimetro che gli ha portato via 200 mila euro”.

Scotti rivela così che purtroppo, nonostante la sua bravura, Flavio non è riuscito ad agguantare il premio più ambito lasciando un po’ di amaro in bocca a tutti.