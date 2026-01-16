Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

Gerry Scotti dà inizio a una nuova puntata de La Ruota dei Campioni con grande entusiasmo. Dopo aver presentato i nove concorrenti e svelato la Fiat 500 cabrio in palio, ha svelato un premio ricevuto dal suo già amatissimo programma.

“I produttori mondiali de La Ruota della Fortuna hanno fatto il loro incontro annuale, e hanno deciso che il Paese che fa l’edizione più spettacolare in tutto il mondo è l’Italia. Grazie per questo magnifico traguardo, lo dobbiamo voi”.

Il nuovo look di Samira Lui

Un entusiasta Gerry Scotti dice al suo pubblico che, dopo questo riconoscimento, spetta loro un “pezzo di torta”. Il riferimento è a Samira Lui, che appare splendida in cima alle scale. Fin dalla prima inquadratura ha di certo lasciato a bocca aperta i suoi tantissimi fan.

Ha infatti scelto di trasformare il suo look con una capigliatura tutta nuova. La sua chioma riccia, voluminosa e naturale è uno dei suoi tratti distintivi, che la rende facilmente riconoscibile nel panorama televisivo. Una firma estetica spesso lodata dai suoi follower.

Nel tempo però ha osato anche altri look, optando ad esempio per dei capelli lisci, molto lunghi, lucidi e con meches più chiare, proprio come stasera, 16 gennaio. Chi ha decisamente apprezzato è stato Gerry Scotti, incapace di toglierle gli occhi di dosso, descrivendola come “splendida creatura”, “meravigliosa” e non solo. Le dice infatti: “Che meraviglia, stai benissimo. Te lo devo dire, tu così sei da Golden Globe”.

La diretta interessata apprezza la svolta, che però non diventerà di certo la sua nuova norma. Ha di certo apprezzato l’entusiasmo del pubblico, al quale ha regalato una giravolta, che ha sollevato la sua chioma: “Oggi sono tutta liscia. Non mi riconosco neanch’io. Oggi mi sento davvero diversa”.

L’outfit di Samira Lui

Decisamente pronta per una serata di gala, Samira Lui ha sfoggiato un look in perfetto equilibrio tra sensualità e raffinatezza. Ha indossato un abito nero lungo e aderente, che abbraccia la silhouette con un taglio a sirena.

Scivola bene sui suoi fianchi, aprendosi appena sul fondo, accompagnando il suo passo con un movimento fluido e scenografico. Scelto poi un bustier senza spalline, che mette in risalto il décolleté, mentre la scollatura a cuore, impreziosita da un piccolo dettaglio centrale, aggiunge un tocco sofisticato, senza risultare eccessiva.

Ai piedi, sandali gioiello dal tacco sottile e dalla tonalità calda, che illuminano il look e slanciano ulteriormente la gamba, creando un contrasto raffinato con la profondità dell’abito. Come detto, però, nulla riesce a superare la grande sorpresa dei suoi capelli portati sciolti e lisci, a incorniciarle il volto. Il tutto con un make-up luminoso che completa l’insieme, senza rubare la scena.

