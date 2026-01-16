Samira Lui nel mirino, ora Fabrizio Corona vuole far crollare anche lei

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Fabrizio Corona è tornato all’attacco. Dopo aver messo in crisi Alfonso Signorini, l’ex re dei paparazzi sembra pronto a colpire (e affondare) uno dei volti del piccolo schermo più chiacchierato degli ultimi mesi: Samira Lui. La “socia” di Gerry Scotti, come il conduttore di La Ruota della Fortuna ama definirla, è considerata da tutti la nuova reginetta della tv italiana, pronta ad affermarsi con nuovi show e programmi. Ma l’ex marito di Nina Moric potrebbe diventare la sua spina nel fianco, rovinando quello che è di fatto un vero e proprio momento magico.

Samira Lui, le scottanti rivelazioni di Fabrizio Corona

Durante un’ospitata in discoteca Fabrizio Corona ne ha approfittato per dare qualche anticipazione della sua nuova puntata di Falsissimo. A quanto pare tutta dedicata a Samira Lui, la nuova stella di Mediaset dopo il grande successo de La Ruota della Fortuna.

“Qual è l’unica donna che ha sfondato a Mediaset nell’ultimo anno?”, ha chiesto Corona ai presenti all’evento. “È Samira”, ha prontamente aggiunto. E poi: “La sapete la sua storia? La volete sapere? Ve la racconto lunedì. Ha pagato il prezzo del successo? Certo, non sarebbe li sennò. Con chi l’ha pagato?”.

Parole che non sembrano lasciar spazio a dubbi: Fabrizio Corona sembra deciso a fare rivelazioni scottanti su Samira Lui. Per ora nessun commento da parte della diretta interessata che, dopo aver smentito la sua presenza al prossimo Festival di Sanremo, pare sia in pole position per prendere il posto di Ilary Blasi a Battiti Live la prossima estate.

Mediaset, e soprattutto l’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi, crede molto nel talento della 27enne, che ha sempre sognato di affermarsi nel mondo dello spettacolo. E dopo le esperienze a Miss Italia, Tale e Quale Show, Grande Fratello Vip, la sua carriera è letteralmente esplosa ed è diventato un volto popolare oltre che molto amato.

Un periodo fantastico, che potrebbe però essere rovinato da Corona, deciso a distruggere l’azienda del Biscione e più in generale la tv italiana.

Fabrizio Corona: “Distruggerò la tv italiana”

Le dichiarazioni di Fabrizio Corona su Alfonso Signorini hanno generato un vero e proprio terremoto nel mondo dello spettacolo. Ora il 51enne vuole andare avanti, portando alla ribalta anche altri presunti segreti e retroscena. Ha inoltre chiarito qual è il suo intento: quello di distruggere la televisione.

“Tra poco la distruggo, la spengo! In tv non sono liberi e non sono nemmeno quelli che la guardano, perché la tv mente. Se ho cose da rivelare? Certo e lo farò. Sul web ho un programma che si chiama Falsissimo, che è una presa in giro di Verissimo, che è la più grande trasmissione televisiva, il programma più istituzionale. Io ho fatto Falsissimo, che è il contraltare di Verissimo, io dico la verità”

Fino ad oggi Samira Lui ha sempre affrontato gossip e critiche con serenità e ironia, scherzando su ogni voce che circola sul suo conto, come quella sul matrimonio col fidanzato Luigi Punzo. Ma questa volta, tra dichiarazioni esplosive e accuse dai toni decisamente ambigui, il gioco potrebbe farsi più serio.