Samira Lui e le parole in napoletano a La Ruota della Fortuna. Poi l'annuncio inaspettato sul Festival di Sanremo e il matrimonio (saltato)

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Ufficio Stampa Kreativita Samira Lui

In una puntata de La Ruota della Fortuna dove i concorrenti non hanno particolarmente brillato per arguzia e sagacia, a distinguersi è stata ancora una volta Samira Lui. Bellissima, vivace, spigliata e sempre pronta a stupire. Anche parlando in napoletano e mettendo così in ombra il conduttore Gerry Scotti.

La Ruota della Fortuna, Samira Lui parla in napoletano

Mercoledì 17 dicembre a La Ruota della Fortuna si è parlato a lungo delle usanze natalizie e della Smorfia napoletana, gioco di cui Gerry Scotti si è detto grande appassionato. Ma il suo napoletano si è rivelato piuttosto zoppicante, al contrario di quello di Samira Lui.

Nonostante le sue origini friulane, la soubrette ha lasciato tutti sorpresi, dimostrando di avere piena padronanza della lingua e cultura napoletana.

Durante il gioco, la 27enne ha iniziato a parlare in napoletano e non ha esitato a lanciare una sfida a Zio Gerry, che la Lui ha prontamente vinto. Dimostrando così di conoscere molto bene alcune tradizioni Made in Naples e di parlare con un accento pressocché perfetto. Del resto Samira è da tempo una sorta di cittadina onoraria di Napoli.

“Una città che amo profondamente e che mi ha accolto come se fossi parte di lei. Napoli mi ha rubato il cuore con la sua bellezza, la sua energia e l’amore della sua gente”, ha dichiarato in passato in un post social.

Galeotto è stato l’amore: il suo fidanzato, Luigi Punzo, è nato e cresciuto a Napoli. E per Samira il capoluogo campano è praticamente una seconda casa.

Perché Samira Lui non si sposa più

Nonostante il suo amore per Luigi Punzo e Napoli, Samira Lui non si sposa più. O meglio, il matrimonio – di cui tanto si è vociferato negli ultimi mesi – non è in programma nell’immediato futuro. A fare chiarezza sui recenti rumors è stata la stessa co-conduttrice de La Ruota della Fortuna in un’intervista rilasciata al settimanale Chi:

“Prima voglio avere una casa, un lavoro stabile, poi penserò al matrimonio e ai figli. Sono abbastanza precisa, mi piace programmare, anche se poi, nella vita, bisogna accogliere quello che viene quando succede”

Il rapporto con Punzo resta fortissimo – Luigi è da sempre uno dei suoi più grandi sostenitori – ma per i fiori d’arancio c’è tempo. Prima c’è la voglia, da parte di Samira, di consolidare la sua carriera nel mondo dello spettacolo.

Ufficio Stampa Kreativita

Samira Lui non sarà a Sanremo 2026

E a proposito di progetti futuri, Samira Lui ha anche chiarito che non sarà al Festival di Sanremo 2026 accanto a Carlo Conti, con il quale ha già lavorato in passato a Tale e Quale Show. Del resto, anche se solo per una settimana, difficilmente Pier Silvio Berlusconi avrebbe fatto a meno della sua soubrette di punta.

“Non ho avuto alcun contatto. Il mio Sanremo adesso è La Ruota della Fortuna, quella è la mia scalinata”. Un format che ha cambiato la vita dell’ex modella, che si è definita riflessiva e precisa.

Capace di pianificare ma anche di accogliere le sorprese della vita. Per il momento, Sanremo e le nozze possono aspettare: la Lui sceglie di vivere il presente, passo dopo passo, con lo sguardo rivolto al futuro ma i piedi ben piantati a terra.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!