Che fine ha fatto Lara Zorzetto di Temptation Island? L’imprenditrice aveva preso parte allo show di Maria De Filippi in coppia con Michael Di Giorgio. La storia d’amore fra i due era naufragata dopo che Lara, grazie ad alcune telecamere nascoste, aveva scoperto che il fidanzato la voleva ingannare e lasciare.

La Zorzetto aveva reagito con grande forza ed era diventata l’idolo dei telespettatori di Temptation Island. Conclusa l’avventura televisiva, la stilista era diventata una star di Instagram e si era trasferita a Milano per iniziare una nuova vita. Da allora si sono perse le sue tracce, ma in molti hanno continuato a seguirla sui social. Proprio sul suo profilo, Lara ha annunciato di essere incinta.

La fashion blogger, archiviata la frequentazione con Leonardo De Grandis, ha trovato l’amore fra le braccia di Mattia Monaci e i due presto diventeranno genitori. “A volte c’è bisogno di tempo – ha scritto la Zorzetto, postando la foto della prima ecografia -. Ho aspettato a dirvelo perché volevo essere certa che fosse tutto ok, che non ci fossero complicazioni e che fosse tutto apposto data la portata della notizia. Le nostre famiglie e i nostri amici lo sanno da un po’ e soprattutto le mie due vere amiche mi sono vicine da un po’ perché devo ammettere che in questi tre mesi ho avuto spesso nausea e non sono stata bene, dandomi tanti consigli utili”.

“Appena mi è sorto il dubbio ho chiamato la mia migliore amica da quando siamo piccole (che è al 7 mese anche lei) – ha svelato l’ex star di Temptation Island -, vi dico solo che l’abbiamo fatto insieme al telefono ed era super entusiasta. Ora sapete perché molte volte sparivo per ore e non postavo. La pancina ormai si fa vedere e io e Mattia Monaci vi possiamo dire con immenso entusiasmo che aspettiamo un bimbo o una bimba”.

Lara ha raccontato di come la sua esistenza sia cambiata in questi mesi, portandola a diventare mamma: “Quante cose sono successe così velocemente, così all’improvviso senza programmare nulla – ha confessato -. Con un trasloco che pensavo fosse l’ultimo ho conosciuto Mattia, da subito ci siamo scritti, sentiti e siamo diventati inseparabili. I mesi sono passati, con essi i nostri viaggetti, la nostra quotidianità, le nostre giornate passate sempre insieme, le nostre risate, le mille foto, la trasparenza di un rapporto diverso da tutti, vero puro e immenso, pieno di amore vero, le avventure in cucina a bruciare le torte, e ora siamo qua. La persona giusta sapete quanto la trovate? Quando smettete di chiedervi : è quella giusta ?…perché lo è già. E ora siamo in Tre”.