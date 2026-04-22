Temptation Island 2026 quando inizia: svelata la location

Sembra ormai tutto pronto per la nuova edizione di Temptation Island: quale sarà la location del reality e quando andrà in onda.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Filippo Bisciglia

Temptation Island sta per tornare. La nuova edizione del reality, la quattordicesima per la precisione, sarà presto in onda. Le registrazioni dello show condotto da Filippo Bisciglia infatti starebbero per iniziare.

Quando inizia Temptation Island 2026

Ma andiamo con ordine. I casting per prendere parte alla trasmissione, sia come tentatore o tentatrice che come coppia, risultano per ora ancora aperti. Le registrazioni di Temptation Island 2026 dovrebbero svolgersi a breve con la messa in onda che sarà fra fine giugno e inizio luglio.

Nel frattempo è stata svelata la location del reality. Lo show di Maria De Filippi verrà registrato in Calabria, per la precisione nel resort Calalandrusa Beach & Nature di Guardavalle, in provincia di Catanzaro. Qui verranno allestiti i villaggi dei ragazzi e delle ragazze dove i componenti delle coppie metteranno alla prova il loro amore fra falò e tentazioni.

Lo scorso anno l’edizione numero 13 di Temptation Island era stata ambientata proprio in Calabria, location riconfermata nel 2026. La prima edizione del reality invece era stata registrata a Taranto, in seguito a Gaeta. Poi, per ben undici anni, a fare da teatro a nuove storie d’amore e tradimenti era stato il celebre Is Morus Relais a Santa Margherita di Pula, in Sardegna.

Il resort Calandrusa Beach & Nature è un vero e proprio paradiso con diverse piscine, ben 5 ettari di vegetazione mediterranea oltre ad una spiaggia bianca di ciottoli bagnata dal mare cristallino della Calabria.

Il ritorno in tv di Filippo Bisciglia e delle coppie

A guidare questa edizione del programma, ancora una volta, ci sarà Filippo Bisciglia, storico presentatore di Temptation Island, legatissimo al reality. Sarà lui a raccontare le storie delle coppie, a raccogliere gli sfoghi durante i falò e a consegnare i video che svelano cosa succede nei rispettivi villaggi. Quest’anno il presentatore condurrà il programma con una novità nella sua vita sentimentale. Poco dopo la fine dell’ultima edizione di Temptation Island infatti Filippo aveva annunciato di essersi separato da Pamela Camassa, sua compagna per moltissimi anni.

“Se mi chiedesse quanti anni mi sento risponderei 28, che era la mia età quando sono entrato al Grande Fratello – aveva svelato in un’intervista a Vanity Fair -. Sono rimasto fermo lì con la testa e con la voglia di fare anche se, naturalmente, nella vita si matura e si cambia. Non avendo avuto figli e tutto il resto, sono rimasto un po’ quel ragazzo lì anche se il mio bilancio fino adesso è bello: non rinnego nulla e rifarei tutto quello che ho fatto”.

In quell’occasione Filippo Bisciglia aveva anche parlato della particolarità di essere associato a Temptation Island, programma che conduce – come detto – da oltre dieci anni. “Penso che sia bellissimo – aveva confessato -. Un po ‘come quando ero piccolo e sapevi che La Corrida era di Corrado e La ruota della fortuna di Mike Bongiorno. Mi fa piacere essere associato a Temptation ma, detto questo, mi piacerebbe anche fare altre cose a Mediaset, che ormai considero la mia casa. Anche perché non ho più 30 anni. Anche se forse, oggi, per un conduttore è meglio sembrare più maturo”.