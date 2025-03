Fonte: IPA Filippo Bisciglia

Quella iniziata il 22 ottobre 2024 è stata l’ultima edizione di Temptation Island a essere stata ambientata presso lo Is Morus Relais. Il reality per coppie infatti è costretto a cambiare location. Ecco tutto quello che è accaduto.

Temptation Island, nuova location

Sono due gli elementi fissi di Temptation Island e a entrambi il pubblico è tremendamente affezionato. Da una parte abbiamo Filippo Bisciglia, unico ad aver davvero funzionato alla guida della trasmissione.

Dall’altra, invece, lo stesso Is Morus Relais. L’ambientazione è col tempo divenuta una sorta di coperta di Linus per il pubblico. Virale anche per il suo nome non facilmente pronunciabile per tutti. Qualcosa che ha generato svariati meme tra i content creator che commentano la trasmissione.

Senza alcun preavviso o annuncio ufficiale, ecco che scopriamo l’obbligo di rilocazione da parte della celebre trasmissione. Is Morus Relais ha infatti chiuso i battenti. La struttura è stata ceduta e risulta “chiusa definitivamente”. È questa la dicitura aggiornate della sua scheda Google.

Come detto, non c’è stato alcun annuncio ufficiale in merito. A essersi accorto del fatto è stato Santo Pirrotta, che ne ha scritto nella sua rubrica su Vanity Fair: “Trasloco in corso per Temptation Island. Il viaggio dei sentimenti tv cambia casa”.

Dove sarà girato Temptation Island

Senza ombra di dubbio la produzione avrà saputo con largo anticipo cosa stava accadendo. Consci delle sorti dell’Is Morus Relais, chi di dovere avrà preso decisioni in merito. Ne è prova anche il fatto che sono in onda i promo del programma per riuscire a individuare nuove coppie Nip (come al solito non sposate e senza figli in comune).

Ora però sorgono degli interrogativi. La casa di produzione Fascino deciderà di restare in Sardegna? Del resto la trasmissione, tra quelle di punta della scuderia di Maria De Filippi, si chiama letteralmente l’isola della tentazione. Detto che quella sarda non è affatto l’unica isola presente in Italia, è facile pensare come il territorio abbia sommerso di offerte la società.

“Fioccano da tutta Italia le proposte per la casa di produzione Fascino, che sta cercando la nuova location per il reality, che approderà in prima serata su Canale 5 questa estate”.

Considerando il gran numero di scenari possibili, non è da escludere che, pur tutelando il nome del programma, si opti infine per la terraferma. Di certo però dovranno essere tutelate alcune caratteristiche cardine: mare e una lunga spiaggia isolata, dove registrare i falò di confronti e svelare le immagini attraverso gli amati e odiati tablet. Tutto lascia pensare, però, che sia stata detta la parola fine ai “pinnettu”.

E se si tornasse alle origini? Non tutti ricorderanno che Temptation Island non ha sempre avuto l’s Morus Relais come location. Non ha neanche avuto sempre questo nome, tra l’altro. La prima edizione risale al 2005 e si chiamava Vero amore, registrata a Castellaneta Marina, in provincia di Taranto. In seguito la seconda edizione, in onda nel 2014, è stata girata a Gaeta, in provincia di Latina. L’Is Morus Relais ha aperto le sue porte soltanto dalla terza edizione in poi. Un lungo viaggio ormai concluso.