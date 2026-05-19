Temptation Island 2026, Filippo Bisciglia svela le novità: “Stiamo tornando”

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Filippo Bisciglia

Possiamo fingere che non ci interessi, ostentare una forzata superiorità… ma in realtà siamo tutti in attesi del suo ritorno. Aspettiamo frementi l’arrivo di nuovi concorrenti da criticare, storie per cui indignarci, tradimenti da commentare a cena con gli amici – sempre fingendo che non ci interessi. E l’attesa è ormai agli sgoccioli, manca ormai pochissimo a Temptation Island 2026, così come annunciato dal conduttore Filippo Bisciglia.

Le novità di Temptation Island 2026

Mediaset ha scelto di ridurre gli spoiler al minimo per la nuova edizione del suo programma di punta. Sono pochissime le anticipazioni riguardanti Temptation Island 2026. La location sarà italiana, ad ospitare coppie e single, per il secondo anno consecutivo, il Resort Calalandrus Beach & Nature di Guardavalle, in provincia di Catanzaro, in Calabria. E questa, al momento, è l’unica cosa certa. Anche lo storica sigla è messa in dubbio.

Proprio in questi giorni su Canale 5 sta andando in onda il primo teaser della nuova stagione, ma con un cambiamento sonoro che ha mandato in tilt i fan del programma. Al posto di I love the way you lie, il brano di Eminem e Rihanna che accompagna Temptation Island fin dagli esordi, si ascolta What I’ve Done dei Linkin Park. Sui social il pubblico è in delirio e le proteste sono state così numerose e veementi da indurre la produzione a giustificarsi e assicurare che, nonostante il nuovo brano del promo, la colonna sonora resta quella tanto nota e amata.

Mistero assoluto anche sui concorrenti, di cui i cast sono già partiti. Rumors di corridoio, confermati da insider del settore, assicurano tuttavia che numerosi single arriveranno dal cast di Uomini e Donne. Ex tronisti e corteggiatori, del Trono Classico e di quello Over, che assumeranno il nuovo ruolo di tentatori e tentatrici. Le puntate dovrebbero essere 9 come sempre, ma la data di inizio potrebbe essere anticipata dalla tradizionale prima settimana di luglio al 25 giugno. La conferma dovrebbe arrivare a brevissimo.

Il sogno di Filippo Bisciglia

Ad annunciare l’imminente ritorno di Temptation Island è il conduttore in persona. Sul proprio profilo Instagram, Filippo Bisciglia ha condiviso una foto che lo ritrae sotto il logo della trasmissione. La didascalia non lascia dubbi: “Il motore è acceso, che bello”. Il consulente sentimentale delle strampalate coppie è entusiasta come mai prima d’ora e ai suoi follower ha spiegato il perché.

“Mi chiamo Filippo Bisciglia e vengo da Roma. – ha improvvisato in una sorta di provino social condiviso sulle stories – Da piccolo, piuttosto che guardare i cartoni animati, giocavo a tennis e guardavo programmi televisivi di tutti i tipi”. Il racconto prosegue: “Un po’ di anni fa, iniziai a guardare un programma, era fighissimo e il mio sogno era poterlo condurre. Quel programma si chiama Temptation Island”. Il siparietto si conclude con un eccitato e reiterato: “Stiamo tornando, preparatevi!”.

Non ce lo devi ripetere due volte Filippo, siamo già tutti pronti. Noi e persino quel genio della musica e della poesia che si chiama Francesco Guccini, anche lui, inaspettatamente, grande fan di Temptation Island e dei suoi intrighi amorosi.

Il grande successo Mediaset

Le aspettative sono altissime in casa Mediaset. Temptation Island sembra essere l’unico sopravvissuto alla crisi dei reality e la stagione passata è stata la più vista di sempre, al punto da spingere l’emittente a mandare in onda ben tre puntate di fila nella stessa settimana. Sempre con risultati eccellenti. La media è stata del 29,9% di share e 3.853.000 spettatori. Lo show di Canale 5 prodotto da Maria De Filippi e dalla sua Fascino, ha battuto un record nuovo serata dopo serata, fino all’exploit della puntata finale, guardata da oltre 4.601.000 spettatori e con il 32,9% di share (che sale al 39,91% sul target commerciale).