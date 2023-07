A differenza di molte altre volte, in questa gallery troverete ben poche foto patinate. Caterina Balivo al mare ci va come una donna qualunque, con i figli al seguito, qualche smagliatura e un costume magari non all’ultima moda, ma decisamente comodo. A volte, però, osa anche lei: come nel caso di questo a dir poco appariscente, con grande stampa rock e logo ben in vista.