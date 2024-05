Fonte: IPA Caterina Balivo

Caterina Balivo ha chiuso la prima stagione de La Volta Buona: un format che si è imposto nella fascia oraria puntata dopo puntata, soprattutto per gli ascolti, e che ha preso il posto di Oggi è un altro giorno, programma condotto da Serena Bortone. La sostituzione ha fatto a lungo discutere, e oggi 31 maggio 2024 la Balivo ha salutato i suoi affezionati spettatori. Con una stoccata, in realtà, nel segno di come questo programma è iniziato, con quel gruppo di lavoro che non aveva imparato ancora ad amare.

Caterina Balivo chiude La Volta Buona: la frecciata finale

La Volta Buona è giunto al termine: Caterina Balivo, nell’ultima puntata della stagione, ha ospitato tra gli altri Ronn Moss, che ha parlato del motivo per cui ha lasciato la soap opera Beautiful. Nei minuti finali del programma, la conduttrice si è lasciata andare a una “simpatica” frecciata in piena regola. In particolare verso Fabrizio D’Alessio, che è stato corretto sulla posizione da assumere per la telecamera.

“Niente, 180 puntate non sono servite a niente, né per te né per tante altre persone, neanche per me”. Una battuta simpatica, o una frecciata ben assestata? La Balivo, del resto, l’11 settembre 2023, quando ha condotto la primissima puntata dello show, ha spiegato che l’affinità non si era ancora creata. “Un gruppo di lavoro che non amo ancora. Loro non ameranno me o mi ameranno, non lo so come andrà”. In molti non hanno potuto fare a meno di ipotizzare delle tensioni, che alla fine, però, non hanno trovato riscontro.

Ai saluti e ringraziamenti finali, invece, la Balivo ha voluto rivolgere un pensiero a Marina Morbiducci, produttrice, e ad Angelo Mellone, direttore dell’intrattenimento Daytime. “Ci ha fatto lavorare in autonomia, sempre, permettendoci anche di sbagliare“. Sebbene non abbia salutato gli spettatori con un “ci vediamo a settembre”, La Volta Buona è confermato per la stagione televisiva 2024/2025: una scritta nel ledwall ha anticipato la notizia, proprio sul concludersi della trasmissione.

La Volta Buona, il bilancio della stagione

La concorrenza nella fascia oraria di Caterina Balivo è serrata, a dir poco. Un’osservazione che ha sostenuto il giornalista Giancarlo De Andreis su Di Più Tv. “Si avvia a chiudere positivamente la stagione del suo ritorno su Rai Uno con La Volta Buona tra i grandi avversari da affrontare tutti i giorni”. Il risultato non è stato negativo, nel complesso: tutt’altro. La conduttrice si è sempre fatta apprezzare per la sua spontaneità e la trasparenza, e infatti basta osservare i saluti finali per capire che non si è mai tirata indietro, nemmeno di fronte ai cosiddetti “sbagli”. Che, però, nel complesso insegnano e arricchiscono.

Anche i dati auditel parlano chiaramente: pensiamo al lunedì 20 maggio, dove la Balivo ha quasi sfiorato il 20% di share con due milioni di spettatori. Seguitissimo il profilo social de La Volta Buona, con 120mila follower a maggio 2024. “Buona estate”, inizio e fine per Caterina Balivo, con tante puntate che hanno ottenuto uno share nella media. E sul post tanti fan si sono augurati di rivedere al timone proprio la conduttrice. Salvo colpi di scena, sarà ovviamente così.